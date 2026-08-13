Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'सरकार की वजह से वाश आउट हुआ मानसून सत्र', धर्मेंद्र यादव ने लगाए आरोप

'सरकार की वजह से वाश आउट हुआ मानसून सत्र', धर्मेंद्र यादव ने लगाए आरोप

Dharmendra Yadav: सपा सांसद धर्मेद्र यादव ने मानसूत्र को हंगामे के बीच स्थगित किए जाने को लेकर सरकार पर आरोप लगाए और कहा कि विपक्ष पहले ही दिन से चर्चा चाहता था.

Written By : पवन कुमार गौड |  Updated at : 13 Aug 2026 01:29 PM (IST)
Preferred Sources

संसद का मानसून सत्र में विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा की कार्रवाई को अनिश्चितकाल के स्थगित कर दिया गया है. जिसके बाद समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. सपा सांसद ने सदन के वाश आउट होने के लिए सरकार को ज़िम्मेदार बताया और कहा कि हम पहले दिन से ही चर्चा करना चाहते थे. 

आजमगढ़ से सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने लोकसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने पर कहा कि ये मानसून सत्र सरकार की वजह से वाश आउट हुआ हैं. सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं थी. गृहमंत्री ने भी कल ही चर्चा को स्वीकार किया वो देश को गुमराह करना चाहते थे. 

सरकार की वजह से वाश आउट हुआ सत्र

धर्मेंद्र यादव ने कहा कि विपक्ष पहले दिन से ही चर्चा के लिए तैयार था. सदन में बहस के लिए जितने भी रास्ते हो सकते थे हमने वो किए. नोटिस दिया गया लेकिन सरकार ने उसे स्वीकार नहीं किया. जिसकी वजह से पूरा सत्र वाश आउट हो गया. 19 दिन के मानसून सत्र में 18वें दिन गृहमंत्री अमित शाह चर्चा के लिए तैयार हुए क्योंकि वो देश को गुमराह करना चाहते हैं. 

लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

बता दें कि गुरुवार को मानसून सत्र के आखिरी दिन सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई लेकिन, वंदे मातरम होने के बाद ही स्पीकर ओम बिरला ने आसन पर बैठते ही सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया. इस दौरान सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सपा सांसद अखिलेश यादव समेत तमाम सदस्य मौजूद थे. 

संसद का वर्तमान मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हुआ था लेकिन पहले ही दिन से जंतर-मंतर पर बैठे छात्रों के आंदोलन और पुलिस की बर्बरता के बाद सदन में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला. इसके अलावा सपा समेत पूरे विपक्ष ने राम मंदिर चंदा चोरी मुद्दे को लेकर भी हंगामा किया, जिसके चलते दोनों सदनों में लगातार गतिरोध देखने को मिला और आखिरी दिन तक दोनों पक्षों में गतिरोध खत्म नहीं हो पाया.  

आकाश आनंद के ससुर के बाद मायावती ने एक और बड़े नेता को पार्टी से निकाला, लगाए गंभीर आरोप

About the author पवन कुमार गौड

मीडिया में करियर की शुरुआत CNFC मीडिया के साथ की. उसके बाद साढ़े तीन वर्ष ANI और उसके बाद तकरीबन 8 वर्ष न्यूज 18 नेटवर्क के साथ काम किया. और अब एबीपी न्यूज ज्वाइन किया है. मीडिया में तकरीबन 13 वर्ष का अनुभव है जिसमें राजनीतिक खबरों खासकर बीजेपी से संबंधित खबरों को कवर करता रहा हूं.
Read More
Published at : 13 Aug 2026 01:29 PM (IST)
Tags :
Dharmendra Yadav UP News SAMAJWADI PARTY Monsoon Session 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सरकार की वजह से वाश आउट हुआ मानसून सत्र', धर्मेंद्र यादव ने लगाए आरोप
'सरकार की वजह से वाश आउट हुआ मानसून सत्र', धर्मेंद्र यादव ने लगाए आरोप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में Gen Z कराएंगे कांग्रेस की नैया पार! 2027 को लेकर बनाया प्लान
यूपी में Gen Z कराएंगे कांग्रेस की नैया पार! 2027 को लेकर बनाया प्लान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
योगी सरकार महिलाओं को देगी 50 हजार? अब अखिलेश बोले- धर्म से डरने वाली महिलाएं...
योगी सरकार महिलाओं को देगी 50 हजार? अब अखिलेश बोले- धर्म से डरने वाली महिलाएं...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
जेवर एयरपोर्ट का मजाक उड़ाने वालों पर महेश शर्मा का पलटवार, बोले- कुंठा दिख रही है
जेवर एयरपोर्ट का मजाक उड़ाने वालों पर महेश शर्मा का पलटवार, बोले- कुंठा दिख रही है
Advertisement

वीडियोज

अतीक अहमद के बेटे की डरावनी पिक्चर !
Chitra Tripathi: ट्रंप 'कंटेनर' के अंदर क्या ईरान का डर ? | Janhit
Bigg Boss 20: Salman Khan ने खोला ‘Tathas-Two’ का राज, Contestants को मिलेंगी 2 Lives
Mirzapur: The Movie Trailer में Pankaj Tripathi, Ali Fazal और Divyenndu की वापसी, बड़े पर्दे पर मचेगा बवाल Title: English Headline
Bollywood News: अक्षय-सैफ की ब्लॉकबस्टर जोड़ी का कमबैक, 'खिलाड़ी' का एक्शन या 'अनाड़ी' का अंदाज़—कौन जमाएगा रंग? (12-08-26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सद्दाम से शुरू हुई कहानी का THE END! 23 साल बाद इराक से लौटेंगे अमेरिकी सैनिक
सद्दाम से शुरू हुई कहानी का THE END! 23 साल बाद इराक से लौटेंगे अमेरिकी सैनिक
हरियाणा
'असल शुद्धिकरण उत्तराखंड का होना चाहिए', खरगे के 'अपमान' पर भड़कीं कुमारी सैलजा
'असल शुद्धिकरण उत्तराखंड का होना चाहिए', खरगे के 'अपमान' पर भड़कीं कुमारी सैलजा
Hockey
51 साल से वर्ल्ड कप ना जीतने का दुख, ABP से बोले वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी अशोक ध्यानचंद
51 साल से वर्ल्ड कप ना जीतने का दुख, ABP से बोले वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी अशोक ध्यानचंद
टेलीविजन
45 साल की उम्र में तीसरी शादी करेंगे पवन सिंह? राधे मां ने कर दी भविष्यवाणी, पावर स्टार ने यूं किया रिएक्ट
तीसरी शादी करेंगे पवन सिंह? राधे मां ने कर दी भविष्यवाणी
इंडिया
NDA और विपक्ष के सांसद प्रदर्शन करते हुए आमने सामने आए, बीच में खड़ी रही सिक्योरिटी
NDA और विपक्ष के सांसद प्रदर्शन करते हुए आमने सामने आए, बीच में खड़ी रही सिक्योरिटी
विश्व
पाक फिर बेनकाब! पूर्व मंत्री ने हाफिज सईद को बताया ‘आका’, भारत को दी गीदड़भभकी
पाक फिर बेनकाब! पूर्व मंत्री ने हाफिज सईद को बताया ‘आका’, भारत को दी गीदड़भभकी
एग्रीकल्चर
दिल्ली की मंडी में आज क्या रहेगा सोयाबीन का भाव? जान लें ताजा अपडेट
दिल्ली की मंडी में आज क्या रहेगा सोयाबीन का भाव? जान लें ताजा अपडेट
फूड
Fish Without Onion And Garlic: बगैर लहसुन प्याज कैसे बनाएं मछली? इस रेसिपी से आएगा वही स्वाद
बगैर लहसुन प्याज कैसे बनाएं मछली? इस रेसिपी से आएगा वही स्वाद
ABP NEWS
एक घर देखने गया था, और पहुँच गया अस्पताल!
एक घर देखने गया था, और पहुँच गया अस्पताल!
ABP NEWS
डल झील पर तिरंगा लहराया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शानदार रैली निकाली।
डल झील पर तिरंगा लहराया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शानदार रैली निकाली।
ABP NEWS
एम्बुलेंस को ट्रैफ़िक में रास्ता खोजने में मुश्किल हो रही है।
एम्बुलेंस को ट्रैफ़िक में रास्ता खोजने में मुश्किल हो रही है।
ABP NEWS
पंजाब सरकार पंजाब के बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थयात्रा की सुविधा दे रही है।
पंजाब सरकार पंजाब के बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थयात्रा की सुविधा दे रही है।
ABP NEWS
पटियाला में प्रॉपर्टी देखने गए जोड़े पर पिटबुल ने हमला किया!
पटियाला में प्रॉपर्टी देखने गए जोड़े पर पिटबुल ने हमला किया!
Embed widget