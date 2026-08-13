'सरकार की वजह से वाश आउट हुआ मानसून सत्र', धर्मेंद्र यादव ने लगाए आरोप

संसद का मानसून सत्र में विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा की कार्रवाई को अनिश्चितकाल के स्थगित कर दिया गया है. जिसके बाद समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. सपा सांसद ने सदन के वाश आउट होने के लिए सरकार को ज़िम्मेदार बताया और कहा कि हम पहले दिन से ही चर्चा करना चाहते थे.

आजमगढ़ से सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने लोकसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने पर कहा कि ये मानसून सत्र सरकार की वजह से वाश आउट हुआ हैं. सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं थी. गृहमंत्री ने भी कल ही चर्चा को स्वीकार किया वो देश को गुमराह करना चाहते थे.

सरकार की वजह से वाश आउट हुआ सत्र

धर्मेंद्र यादव ने कहा कि विपक्ष पहले दिन से ही चर्चा के लिए तैयार था. सदन में बहस के लिए जितने भी रास्ते हो सकते थे हमने वो किए. नोटिस दिया गया लेकिन सरकार ने उसे स्वीकार नहीं किया. जिसकी वजह से पूरा सत्र वाश आउट हो गया. 19 दिन के मानसून सत्र में 18वें दिन गृहमंत्री अमित शाह चर्चा के लिए तैयार हुए क्योंकि वो देश को गुमराह करना चाहते हैं.

लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

बता दें कि गुरुवार को मानसून सत्र के आखिरी दिन सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई लेकिन, वंदे मातरम होने के बाद ही स्पीकर ओम बिरला ने आसन पर बैठते ही सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया. इस दौरान सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सपा सांसद अखिलेश यादव समेत तमाम सदस्य मौजूद थे.

संसद का वर्तमान मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हुआ था लेकिन पहले ही दिन से जंतर-मंतर पर बैठे छात्रों के आंदोलन और पुलिस की बर्बरता के बाद सदन में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला. इसके अलावा सपा समेत पूरे विपक्ष ने राम मंदिर चंदा चोरी मुद्दे को लेकर भी हंगामा किया, जिसके चलते दोनों सदनों में लगातार गतिरोध देखने को मिला और आखिरी दिन तक दोनों पक्षों में गतिरोध खत्म नहीं हो पाया.

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