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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडजेवर एयरपोर्ट का मजाक उड़ाने वालों पर महेश शर्मा का पलटवार, बोले- कुंठा दिख रही है

जेवर एयरपोर्ट का मजाक उड़ाने वालों पर महेश शर्मा का पलटवार, बोले- कुंठा दिख रही है

Noida International Airport News: एडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बारिश के दौरान हुए जलभराव को लेकर मजाक उड़ाने वालों पर सांसद महेश शर्मा ने कहा कि यह कुछ लोगों की कुंठा को दर्शाता है.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 13 Aug 2026 01:24 PM (IST)
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जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बारिश के दौरान हुए जलभराव को लेकर मजाक उड़ाने वालों पर सांसद महेश शर्मा ने निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी और ऐतिहासिक परियोजना में बारिश के कारण कुछ मिनट तक पानी जमा होने को मुद्दा बनाकर एयरपोर्ट का मजाक उड़ाना कुछ लोगों की कुंठा को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि इससे साफ जाहिर होता है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सफलता से किसे कितनी तकलीफ हो रही है.

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरे यूपी को नई गति देने वाला प्रोजेक्ट

महेश शर्मा ने कहा कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट केवल जेवर ही नहीं, बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास को नई गति देने वाला महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है. एयरपोर्ट के शुरू होने के बाद क्षेत्र में रोजगार और निवेश के नए अवसर पैदा होंगे. इसके साथ ही देश और दुनिया के विभिन्न हिस्सों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी. उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी और महत्वाकांक्षी परियोजना में सामने आने वाली छोटी व्यवस्थागत चुनौतियां विकास की इस यात्रा को किसी भी तरह से रोक नहीं सकतीं.

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क्षेत्र की पहचान और अर्थव्यवस्था को बदलेगा एयरपोर्ट

सांसद ने कहा कि जेवर एयरपोर्ट आने वाले वर्षों में पूरे क्षेत्र की पहचान बदलने के साथ-साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई ऊंचाई देगा. उनके मुताबिक, एयरपोर्ट के निर्माण और संचालन से कारोबार, निवेश, रोजगार और कनेक्टिविटी को व्यापक लाभ मिलेगा.

उन्होंने कहा कि बारिश के दौरान कुछ देर हुए जलभराव का वीडियो बनाकर पूरी परियोजना का मजाक उड़ाने के बजाय लोगों को इसके दूरगामी प्रभावों पर ध्यान देना चाहिए. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की महत्वपूर्ण भूमिका को समझना जरूरी है.

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Published at : 13 Aug 2026 01:24 PM (IST)
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