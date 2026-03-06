अलीगढ़ में बीजेपी नेता ने पड़ोसी पर दिनदहाड़े तानी पिस्तौल, पुलिस ने हिरासत में लिया आरोपी

अलीगढ़ की कोतवाली बन्ना देवी क्षेत्र के रघुवीरपुरी में एक शख्स की गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया है, आरोपी का नाम हेमंत गर्ग है जो भारतीय जनता पार्टी (BJP) का नेता बताया जा रहा है. वीडियो में दिख रहा है कि आरोपी ने विशाल गर्ग नाम के शख्स के सीन पर पिस्तौल तान रखी है. पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई कर रही है.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आरोपी अपने पड़ोसी के ऊपर जान से मारने की नीयत से अपनी लाइसेंसी पिस्तौल पड़ोसी के सीने पर तान दी. हालांकि, आरोपी गोली चलाता इससे पहले ही एक शख्स ने बहादुरी दिखाते हुए आरोपी से पिस्तौल छीन ली.

आपसी विवाद में आरोपी ने तानी पिस्तौल

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह पूरा मामला थाना बन्ना देवी क्षेत्र के रघुवीरपुरी का है. आरोपी का नाम हेमंत गर्ग है, जो बीजेपी का नेता बताया जा रहा है. बताया गया कि आरोपी का अपने पड़ोसी विशाल शर्मा से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, इसी बात से नाराज होकर आरोपी ने विशाल शर्मा के सीने में पिस्तौल तान दी.

इस दौरान इस खौफनाक मंजर को देख इलाके में रहने वाले लोगों के बीच हड़कंप मच गया. जिसके बाद इस घटना को देख एक युवक मौके पर पहुंचा और भाजपा नेता के हाथों में लगी पिस्टल को छीन लिया.जबकि मौके पर मौजूद किसी स्थानीय व्यक्ति द्वारा इस पूरे घटनाक्रम को अपने मोबाइल कैमरे में कैद करते हुए वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

5 मार्च 2026 की है घटना

क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय कमलेश कुमार का कहना है कि 5 मार्च 2026 को दिन के करीब 3:00 बजे के आसपास थाना बन्नादेवी पुलिस को सूचना प्राप्त हुई की रघुवीर पुरी में दो पक्ष में (हेमंत गर्ग और विशाल शर्मा) झगड़ा हो रहा है. हेमंत गर्ग ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल अपने पड़ोसी विशाल शर्मा के सीने पर तान दी.

पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया

उन्होंने कहा कि आरोपी हेमंत गर्ग को हिरासत में ले लिया गया. वही पीड़ित व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज करने के लिए पुलिस को तहरीर दी. पुलिस ने तत्काल आरोपी के खिलाफ थाने पर अभियोग पंजीकृत किय है. मामले में अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई पुलिस कर रही है.