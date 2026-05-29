यूपी के मौलाना बोले- 'गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करें...गो हत्या करने वालों को हो फांसी'

उत्तर प्रदेश के अमरोहा से भी बक़रीद के मौके पर मुस्लिम समाज की ओर से गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग उठी हैं. गुरुवार को मंडी धनौरा थाना क्षेत्र के गांव चुचेला कलां स्थित ईदगाह में ईद-उल-अजहा की नमाज के बाद मौलाना ने सार्वजनिक मंच से गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग उठाई और गो हत्या करने वालों को फांसी की सजा देने की मांग की.

अमरोहा जनपद की चुचेल कला ईदगाह में बक़रीद की नमाज के बाद माहौल काफी बदल गया. ईदगाह के मौलाना ने इस दौरान अपनी तक़रीर में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की. उन्होंने कहा कि गाय की कुर्बानी केवल प्रतिबंध का विषय नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ा मामला है, इसलिए केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देना चाहिए.

'गो हत्या करने वालों को फांसी हो'

मौलाना ने तकरीर के दौरान कहा कि गाय की हत्या करने वाले, गाय का मांस खाने वाले, गाय की खरीद-फरोख्त करने वाले और गाय को एक्सपोर्ट करने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाया जाए तथा ऐसे लोगों को फांसी की सजा दी जाए.

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उन्होंने ईदगाह में मौजूद मुस्लिम समुदाय के लोगों से इस मांग का समर्थन करने की अपील की. मौलाना ने मौके पर मौजूद लोगों से वीडियो बनवाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने और सरकार तक पहुंचाने की भी बात कही. उन्होंने कहा कि यह पहल समाज और सरकार दोनों के लिए एक संदेश है तथा इस मुद्दे पर व्यापक समर्थन की जरूरत है.

गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की माँग

यूपी में गो रक्षा को लेकर अब मुस्लिम समाज की ओर से भी बड़े स्तर पर इस तरह की मांगे तेज हो गई हैं. इससे पहले आगरा में भी ईद की नमाज़ के बाद ताजमहल की शाही मस्जिद में मुस्लिम महापंचायत ने भी गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की माँग को लेकर प्रदर्शन किया और कहा कि गाय देश की संस्कृति और लोगों की आस्था का प्रतीक है. गाय की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए.

रिपोर्ट- मोहम्मद हारिस

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