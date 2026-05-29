हमीरपुर में गिरा निर्माणाधीन पुल, 5 लोगों की मौत, मलबे में दबे कई मजदूर

उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले से बड़े हादसे की खबर है. यहां भीषण आए आंधी तूफान के बीच एक निर्माणाधीन पुल अचानक ढह गया. ब्रिज गिरने से मलबे में दबकर पांच मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई है. वहीं, अभी भी कई मजदूरों के फंसे होने की आशंका है.

यह पुल थाना लालपुर के मोराकंदर और कुरारा की मवाईजार को जोड़ने के लिए बन रहा था. हादसे के बाद मलबे में दबे लोगों को बचाने के लिए घटनास्थल पर कई थानों की पुलिस और स्थानीय लोग रेस्क्यू अभियान चला रहे हैं.

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पुल के नीचे सो रहे थे मजदूर

हादसा गुरुवार-शुक्रवार की दर्मियानी रात करीब 3.00 बजे हुआ. बेतवा नदी पर बन रहा पुल का एक बड़ा हिस्सा अचानक ढह गया. हादसे के समय पुल के नीचे कई मजदूर सो रहे थे. यह मजदूर सुबह उठकर फिर पुल बनाने के काम में लग जाते थे. बताया जा रहा है कि यह हादसा तेज बारिश, आंधी और तूफान की वजह से हुआ है.

मौत का आंकड़ा बढ़ने की आशंका

वहीं, ये आरोप भी लग रहे हैं कि निर्माण स्थल पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे. मजदूरों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं. फिलहाल, राहत और बचाव कार्य जारी है. मलबे में लोगों को देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि मौत का आंकड़ा 10 तक भी पहुंच सकता है.

जानकारी के लिए बता दें कि यह पुलिस राज्यसभा सदस्य बाबूराम निषाद की कोशिशों से मिली मंजूरी के बाद शुरू किया गया था. सांसद के पैतृक गांव मोरकंदर परसानी के पास ही यह पुल बनाया जा रहा था.

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