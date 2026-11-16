यूपी में देर रात 55 PCS अधिकारियों का तबादला, कई जिलों के ADM और SDM बदले

उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों IAS और IPS अधिकारियों के तबादले के बाद शासन ने देर रात 55 PCS अधिकारियों का तबादला कर दिया. इसमें कई जिलों में लंबे समय से जमे और महत्वपूर्ण पदों पर तैनात अधिकारी भी शामिल हैं.

तबादला सूची में अपर आयुक्त, ADM, SDM और नगर निगमों व विकास प्राधिकरण में तैनात अधिकारी भी हैं. इन तबादलों को यूपी चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है.

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लखनऊ,वाराणसी-गाजियाबाद में बदलाव

PCS अधिकारियों की तबादला सूची में लखनऊ विकास प्राधिकरण के सचिव सुशील प्रताप सिंह को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का सचिव बनाया गया है. उनकी जगह अतुल कुमार को लखनऊ विकास प्राधिकरण का सचिव नियुक्त किया गया है.

इसी तरह गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के सचिव विवेक कुमार मिश्रा को वाराणसी विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी सौंपी गई है. जबकि वाराणसी विकास प्राधिकरण के सचिव वेद प्रकाश मिश्रा को हापुड़ में अपर जिलाधिकारी (FR) बनाया गया है.

मेरठ विकास प्राधिकरण के सचिव बृजेश कुमार सिंह को विशेष कार्याधिकारी (OSD), नोएडा बनाया गया है. नोएडा में तैनात क्रांति शेखर सिंह को अब दादरी-नोएडा-गाजियाबाद निवेश क्षेत्र और बुलंदशहर की जिम्मेदारी दी गई है.

वेस्ट यूपी में कई SDM बदले

प्रशासनिक फेरबदल में वेस्ट यूपी में कई कई अधिकारी बदले गए हैं. इसमें ऋषिकांत राजवंशी को बलिया से बांदा में ADM (न्यायिक) बनाया गया है. अपूर्वा यादव को मुजफ्फरनगर से दिव्यांगजन सशक्तीकरण निदेशालय में उप निदेशक बनाया गया है. डॉ. गजेंद्र पाल सिंह को अलीगढ़ से बलरामपुर भेजा गया है.काश कुमार को लखनऊ से बहराइच का SDM बनाया गया है.

इसके अलावा अनिल कुमार यादव को वाराणसी नगर निगम से मुजफ्फरनगर भेजा गया है. संदीप कुमार तिवारी को प्रयागराज से मुरादाबाद भेजा गया है. रामवीर सिंह को मुरादाबाद नगर निगम से अलीगढ़ का SDM बनाया गया है. माधव उपाध्याय को मुरादाबाद से हरदोई भेजा गया है. ज्योत्सना को जौनपुर से हापुड़ और रमेश चंद्र पांडेय को हापुड़ से जौनपुर भेजा गया है.

अयोध्या-वाराणसी में बदली गयीं जिम्मेदारियां

शासन स्तर से अयोध्या में भी अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है. ज्ञान चंद्र गुप्ता को अयोध्या तीर्थ विकास परिषद का संयुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया गया है. वहीं आलोक कुमार वर्मा को अयोध्या विकास प्राधिकरण का सचिव बनाया गया है. इसके साथ ही सुनंदु सुधाकरन को बस्ती में ADM (FR) की जिम्मेदारी दी गई है. ज्योति सिंह को अमेठी से वाराणसी मंडल में अपर आयुक्त बनाया गया है.

इस बड़े प्रशासनिक फेरबदल में खेल निदेशालय, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, सहकारिता चीनी मिल संघ और निर्वाचन कार्यालय में भी अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. माना जा रहा है कि अभी और कई अधिकारियों का तबादला देखने को मिल सकता है.

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