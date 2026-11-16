'संविधान बचेगा, तो सम्मान बचेगा', आगरा दलित सम्मेलन के बाद अखिलेश का बड़ा बयान

आगरा में समाजवादी पार्टी के दलित महासम्मेलन में उमड़ी भीड़ को लेकर अध्यक्ष अखिलेश यादव बेहद उत्साहित नज़र आ रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि इस रैली से साबित हो गया है कि दलित समाज समाजवादी पार्टी के साथ हैं. अब पीडीए में डी का मतलब दमदार दलित हो गया है. आगामी चुनाव में सपा प्रदेश में सपा की सरकार बनेगी.

सपा चीफ अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर आगरा की रैली की तस्वीरें शेयर करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि 'आगरा के दलित महासम्मेलन में जुटे जन सैलाब को देखते हुए ये लगा कि ये रैली केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नहीं है बल्कि पूरे प्रदेश का दलित समाज एकत्र होकर यहाँ आ गया है.

दलित समाज ने इस रैली से हमेशा के लिए एक संदेश दे दिया है कि इस बार ‘दलित समाज’ ही भाजपा और उनके संगी-साथियों के वर्चस्व को हमेशा के लिए दल देगा. हमारा मानना है कि अब पीडीए में ‘डी’ का मतलब ‘दलित’ से बढ़कर ‘दमदार दलित’ हो गया है.

आगरा में ‘पीडीए’ ने एक और एलान कर दिया है, जो भाजपा के साथ है, PDA उसके ख़िलाफ़ है! इस सम्मेलन में हम सबने ‘संविधान और आरक्षण’ बचाने का ये संकल्प भी दोहराया: संविधान बचेगा, तो सम्मान बचेगा.

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इस रैली की सफलता ने साबित कर दिया है कि 2027 में पीडीए सरकार आ रही है, जो ‘सामाजिक न्याय का राज’ लाएगी, हर भेदभाव मिटाएगी और सकारात्मक-प्रगतिशील विचारों से सबके मान-सम्मान, व्यक्ति की गरिमा व प्रतिष्ठा और सबकी तरक़्क़ी-ख़ुशहाली को सुनिश्चित करनेवाला ‘बंधु-राष्ट्र’ बनाएगी.'

दरअसल रविवार को आगरा के जीआईसी मैदान में सपा ने दलित महासम्मेलन बुलाया था, जिसमें आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में दलित समाज के लोग शामिल हुए. इस दौरान अखिलेश यादव ने गृहमंत्री अमित शाह का नाम लिए बिना निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि अंगद का पैर है हटेगा नहीं. लेकिन, इस सम्मेलन के बाद उनकी ज़मीन खिसक जाएगी. जब ज़मीन नहीं होगी तो अंगद का पैर कहां रखोगे.