'हो गया न कांड', अखिलेश के आगरा के दलित महासम्मेलन पर राजभर ने उठाए सवाल

सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने आगरा में समाजवादी पार्टी के पीडीए दलित सम्मेलन को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर इस सम्मेलन की भीड़, मंच पर हुए घटनाक्रम और दलित समाज के सम्मान को लेकर सवाल उठाए हैं.

कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक्स पर लिखा-"मित्र अखिलेश जी, आगरा में दलित सम्मेलन कराने से क्या फायदा जब उसमें दलितों के नामपर दस जिला के अहिरों को ही बुलाना था? फिर भी पंडाल भर नहीं पाया। हो गया न कांड!"

सुभासपा चीफ ने कहा-"हम कल ही कहे थे कि आपके उजड्ड सपाई लोडर बाज नहीं आएंगे और मनबढ़ई का ट्रेलर जरूर दिखाएंगे. बताइए आपके सामने ही आपके लोडरवा सब मिलकर प्रोफेसर चच्चा को हूट करते रहे और आप बस दांत निपोरते रह गये. विश्वास रखिए...आपको डुबाने में 50 परसेंट आपके कारनामे तो रहेंगे ही, 50 परसेंट इन 'मूर्ख' लोडरों का भी योगदान रहेगा."

आपके मंच से भगवान बुद्ध का अपमान होता रहा- राजभर

कैबिनेट मंत्री राजभर ने लिखा-"इतना ही नहीं, मंच से दलितों का अपमान कराने के मामले में भी आप और आपके लोग कोई मौका नहीं छोड़ते. एक तरफ बौद्ध वंदना हो रही थी और आपके सांसद मोहिबुल्लाह नदवी जी अपनी कुर्सी से हिले तक नहीं. आपके मंच से भगवान बुद्ध का अपमान होता रहा और हर बार की तरह इस बार भी आप बस मुंह ही ताकते रह गए."

उन्होंने आगे लिखा-"असल में पूरे प्रदेश का दलित और गैर यादव पिछड़ा बहुत अच्छी तरह से आप लोगों की फितरत को समझता है. यही कारण है कि टिकटार्थी और उनके लोडरों को छोड़ दें तो आपकी महारैली से वास्तविक दलित समाज ने दूरी बनाने में ही भलाई समझी."

सुभासपा चीफ ने लिखा-"प्रदेश का गैर यादव पिछड़ा, बहुजन और वनवासी समाज अच्छे से जानता है कि आप लोगों की मंशा क्या है और क्यों आप लोग आजकल 'रंगा सियार' बनके घूम रहे हैं. आपकी मंशा ये है कि ऐसा समय आए जब केवल आपके अहिरों को नौकरी, ठेका, पट्टा मिले और मुस्लिमों को माफिया, चोर, छिनैत, शूटर और आतंकवादी बनाया जा सके."

आपकी नइया डुबाने के लिए आपके लोफर ही काफी- राजभर

उन्होंने कहा- "मुस्लिम सम्मेलन में तो हालत यहां तक गिर गई है कि फोटो खिंचाने के लिए आपके अहिर ही टोपी-लुंगी पहिन के बैठ जाते हैं बिरयानी खाने. लिख लीजिए, आपकी नइया डुबाने के लिए आपके लोफर लोडर ही काफी हैं मित्र अखिलेश जी! जय भारत, जय श्रीराम, जय श्रीकृष्ण, जय परशुराम, जय महाराजा सुहेलदेव, जय बाबा साहब!"