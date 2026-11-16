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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में चुनाव से पहले 4 PCS अधिकारियों का ट्रांसफर, देखें लिस्ट

यूपी में चुनाव से पहले 4 PCS अधिकारियों का ट्रांसफर, देखें लिस्ट

प्रदेश सरकार ने प्रांतीय सिविल सेवा यानी पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं. शासन ने 4 पीसीएस अधिकारियों को इधर से उधर किया है. इन तबादलों को आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है.

Written By : धीरज गुप्ता |  Updated at : 16 Nov 2026 06:01 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया है. प्रदेश सरकार ने प्रांतीय सिविल सेवा यानी पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं. शासन ने 4 पीसीएस अधिकारियों को इधर से उधर किया है. तबादले के संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं. पीसीएस अधिकारी रेणुका दीक्षित को शामली उपजिलाधिकारी (SDM)की जिम्मेदारी सौंपी गई है. बता दें कि इससे पहले रविवार (15 नवंबर 2026) को शासन ने 55 पीसीएस अधिकारियों का तबादला किया था.

इसी तरह पीसीएस अधिकारी विश्व भूषण मिश्र को उपसचिव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पद से हटाकर स्थानीय निकाय निदेशालय का संयुक्त निदेशक बनाया गया है. पीसीएस अधिकारी अभिनव पाठक को उपजिलाधिकारी आगरा के पद से हटा दिया गया है. उन्हें उपजिलाधिकारी प्रयागराज मेला प्राधिकरण विशेष कार्याधिकारी, प्रयागराज प्राधिकरण की जिम्मेदारी दी गई है.

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PSC सौम्या मिश्रा को बनाया गया आगरा का उपजिलाधिकारी

वहीं पीसीएस अधिकारी सौम्य मिश्रा को स्थानांतरणाधी उपजिलाधिकारी, प्रयागराज मेला प्राधिकरण विशेष कार्याधिकारी, प्रयागराज प्राधिकरण के पद से स्थानांतरित करके आगरा का उपजिलाधिकारी बनाया गया है.

बीती रात 55 अधिकारियों का किया गया तबादला

आपको बता दें कि, उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों से एक- एक बड़े पैमाने पर अधिकारियों के तबादले किए गए हैं. इनमें IAS और IPS अधिकारियों के तबादले शामिल हैं. बीती रात रविवार (15 नवंबर 2026) को 55 PCS अधिकारियों का तबादला कर दिया. इसमें कई जिलों में लंबे समय से जमे और महत्वपूर्ण पदों पर तैनात अधिकारी भी शामिल हैं. 

चुनाव से पहले तबादलों ने बढ़ाई हलचल

शासन की तरफ से जारी ट्रांसफर लिस्ट में  अपर आयुक्त, ADM, SDM और नगर निगमों व विकास प्राधिकरण में तैनात अधिकारी भी शामिल हैं. यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले अधिकारियों के तबादलों को चुनावी तैयारियों से जोड़कर भी देखा जा रहा है. चुनाव से पहले तबादलों ने हलचल बढ़ा दी है.

यूपी में देर रात 55 PCS अधिकारियों का तबादला, कई जिलों के ADM और SDM बदले

About the author धीरज गुप्ता

धीरज गुप्ता सितंबर 2023 से एबीपी न्यूज में कंसल्टेंट के तौर पर स्टेट टीम का हिस्सा हैं. वे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से जुड़ी राजनीति और अपराध की खबरें कवर करते हैं. सतना से पत्रकारिता की शुरुआत करने के बाद उन्होंने भोपाल में न्यूज चैनल और डिजिटल मीडिया में काम किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले धीरज गुप्ता ने रीवा स्थित अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से B.Com और M.Com किया है. इसके बाद उन्होंने चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में डिप्लोमा किया है.
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Published at : 16 Nov 2026 06:01 PM (IST)
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