यूपी में चुनाव से पहले 4 PCS अधिकारियों का ट्रांसफर, देखें लिस्ट

उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया है. प्रदेश सरकार ने प्रांतीय सिविल सेवा यानी पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं. शासन ने 4 पीसीएस अधिकारियों को इधर से उधर किया है. तबादले के संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं. पीसीएस अधिकारी रेणुका दीक्षित को शामली उपजिलाधिकारी (SDM)की जिम्मेदारी सौंपी गई है. बता दें कि इससे पहले रविवार (15 नवंबर 2026) को शासन ने 55 पीसीएस अधिकारियों का तबादला किया था.

इसी तरह पीसीएस अधिकारी विश्व भूषण मिश्र को उपसचिव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पद से हटाकर स्थानीय निकाय निदेशालय का संयुक्त निदेशक बनाया गया है. पीसीएस अधिकारी अभिनव पाठक को उपजिलाधिकारी आगरा के पद से हटा दिया गया है. उन्हें उपजिलाधिकारी प्रयागराज मेला प्राधिकरण विशेष कार्याधिकारी, प्रयागराज प्राधिकरण की जिम्मेदारी दी गई है.

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PSC सौम्या मिश्रा को बनाया गया आगरा का उपजिलाधिकारी

वहीं पीसीएस अधिकारी सौम्य मिश्रा को स्थानांतरणाधी उपजिलाधिकारी, प्रयागराज मेला प्राधिकरण विशेष कार्याधिकारी, प्रयागराज प्राधिकरण के पद से स्थानांतरित करके आगरा का उपजिलाधिकारी बनाया गया है.

बीती रात 55 अधिकारियों का किया गया तबादला

आपको बता दें कि, उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों से एक- एक बड़े पैमाने पर अधिकारियों के तबादले किए गए हैं. इनमें IAS और IPS अधिकारियों के तबादले शामिल हैं. बीती रात रविवार (15 नवंबर 2026) को 55 PCS अधिकारियों का तबादला कर दिया. इसमें कई जिलों में लंबे समय से जमे और महत्वपूर्ण पदों पर तैनात अधिकारी भी शामिल हैं.

चुनाव से पहले तबादलों ने बढ़ाई हलचल

शासन की तरफ से जारी ट्रांसफर लिस्ट में अपर आयुक्त, ADM, SDM और नगर निगमों व विकास प्राधिकरण में तैनात अधिकारी भी शामिल हैं. यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले अधिकारियों के तबादलों को चुनावी तैयारियों से जोड़कर भी देखा जा रहा है. चुनाव से पहले तबादलों ने हलचल बढ़ा दी है.

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