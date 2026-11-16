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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसपा से कांग्रेस ने जो 181 सीटें मांगी, 2022 में वहां किसने हासिल की थी जीत? देखें पूरी लिस्ट

सपा से कांग्रेस ने जो 181 सीटें मांगी, 2022 में वहां किसने हासिल की थी जीत? देखें पूरी लिस्ट

यूपी चुनाव 2027 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 181 सीटों की जो लिस्ट सपा को सौंपी है, उसमें से 19 सीटों पर अखिलेश की अगुवाई वाली पार्टी साल 2022 में चुनाव जीती थी.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 16 Nov 2026 05:32 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में साल 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे की चर्चाओं के बीच कांग्रेस की 181 विधानसभा सीटों लिस्ट अब सियासी सुर्खियों में है. उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से तैयार इस सूची में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर बुंदेलखंड, अवध और पूर्वांचल तक की विधानसभा सीटें शामिल हैं. पार्टी ने अपनी संभावित चुनावी रणनीति में उन सीटों को भी जगह दी है, जहां साल 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी, समाजवादी पार्टी और गठबंधन के अन्य दलों ने जीत दर्ज की थी.

इस लिस्ट को देखें तो इससे यह अंदाजा लगता है कि कांग्रेस केवल अपनी पुरानी राजनीतिक जमीन पर ही ध्यान नहीं दे रही, बल्कि उन क्षेत्रों में भी चुनावी संभावनाएं तलाश रही है जहां पिछले चुनाव में दूसरे दलों का दबदबा रहा था. सूची में रायबरेली और अमेठी जैसे पारंपरिक राजनीतिक क्षेत्रों के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल की कई महत्वपूर्ण सीटें भी शामिल हैं.

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साल 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में बीजेपी ने 255 और समाजवादी पार्टी ने 111 सीटें जीती थीं. अपना दल (सोनेलाल) को 12, राष्ट्रीय लोकदल को 8, निषाद पार्टी को 6, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को 6, कांग्रेस को 2, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक को 2 और बसपा को एक सीट मिली थी.

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की नजर

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने सहारनपुर जिले की बेहट, नकुड़, सहारनपुर नगर, सहारनपुर देहात, रामपुर मनिहारान और गंगोह सीटों को शामिल किया है. इनमें बेहट और सहारनपुर देहात पर सपा, जबकि नकुड़, सहारनपुर नगर और रामपुर मनिहारान पर बीजेपी ने 2022 में जीत दर्ज की थी. गंगोह सीट भी बीजेपी के खाते में गई थी.

शामली जिले की थानाभवन सीट पर बीजेपी और शामली सीट पर RLD ने जीत दर्ज की थी. मुजफ्फरनगर जिले की बुढ़ाना, पुरकाजी और मीरापुर सीटों पर RLD तथा चरथावल सीट पर सपा विजयी रही थी.

बिजनौर जिले की बढ़ापुर, धामपुर और नहटौर सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी. मुरादाबाद जिले की मुरादाबाद नगर सीट बीजेपी, जबकि कुंदरकी और मुरादाबाद ग्रामीण सीट सपा के खाते में गई थी. रामपुर जिले की स्वार सीट सपा, बिलासपुर सीट बीजेपी और मिलक सीट भी बीजेपी ने जीती थी. अमरोहा जिले की धनौरा और हसनपुर सीटों पर बीजेपी तथा नौगावां सादात सीट पर सपा ने जीत दर्ज की थी.

मेरठ, बागपत, गाजियाबाद में कौन सी सीटें मांगी?

मेरठ जिले की सिवालखास सीट RLD, हस्तिनापुर और मेरठ दक्षिण सीट बीजेपी के खाते में गई थीं. बागपत जिले की बागपत सीट बीजेपी और छपरौली सीट RLD ने जीती थी. गाजियाबाद जिले की लोनी और हापुड़ जिले की धौलाना, हापुड़ तथा गढ़मुक्तेश्वर सीटों पर बीजेपी विजयी रही थी. गौतमबुद्धनगर की दादरी और जेवर सीटें भी बीजेपी ने जीती थीं.

बुलंदशहर जिले की बुलंदशहर, शिकारपुर और अनूपशहर सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी. इसी तरह अलीगढ़ जिले की कोल और इगलास तथा मथुरा जिले की मांट, मथुरा और बलदेव सीटों पर भी बीजेपी विजयी रही थी.

ब्रज और रुहेलखंड में भी दावेदारी

आगरा जिले की आगरा ग्रामीण, फतेहपुर सीकरी, खेरागढ़ और बाह सीटों पर 2022 में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी. बदायूं जिले की बदायूं और दातागंज, बरेली जिले की नवाबगंज, फरीदपुर, मीरगंज, बरेली कैंट और आंवला सीटों पर भी बीजेपी विजयी रही थी.

पीलीभीत जिले की पीलीभीत और पूरनपुर तथा शाहजहांपुर जिले की तिलहर और शाहजहांपुर सीटें बीजेपी के खाते में गई थीं. लखीमपुर खीरी जिले की गोला गोकर्णनाथ, पलिया और मोहम्मदी सीटों पर भी बीजेपी ने जीत हासिल की थी.

सीतापुर जिले की सीतापुर, बिसवां, सेवता, महमूदाबाद और सिधौली सीटों पर बीजेपी विजयी रही थी, जबकि लहरपुर सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी. हरदोई जिले की शाहाबाद और बिलग्राम सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी.

अवध में कांग्रेस की संभावित सूची में रायबरेली और अमेठी की सीटों को विशेष महत्व दिया गया है. रायबरेली जिले की बछरावां और सरेनी सीटों पर 2022 में सपा ने जीत दर्ज की थी, जबकि हरचंदपुर सीट भी सपा के खाते में गई थी. रायबरेली सदर और सलोन सीटों पर बीजेपी विजयी रही थी. ऊंचाहार सीट पर भी सपा ने जीत हासिल की थी.

अमेठी जिले की तिलोई और जगदीशपुर सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, जबकि गौरीगंज और अमेठी सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गई थीं.

लखनऊ जिले की मोहनलालगंज, मलिहाबाद, बख्शी का तालाब, सरोजनी नगर और लखनऊ पूर्व सीटों पर बीजेपी विजयी रही थी. बाराबंकी जिले की कुर्सी, जैदपुर और दरियाबाद सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी. सुल्तानपुर जिले की सुल्तानपुर और लंभुआ सीटों पर भी बीजेपी का कब्जा रहा था.

कानपुर में कांग्रेस ने क्या मांगा?

कानपुर नगर जिले की गोविंदनगर, कानपुर कैंट, किदवई नगर, बिल्हौर, बिठूर और घाटमपुर सीटों में से अधिकांश पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी. घाटमपुर सीट अपना दल (सोनेलाल) के खाते में गई थी. कानपुर देहात की अकबरपुर रनियां सीट पर बीजेपी विजयी रही थी.

फर्रुखाबाद जिले की फर्रुखाबाद सीट बीजेपी के खाते में गई थी. औरैया जिले की औरैया सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी. जालौन जिले की कालपी और उरई सीटों पर क्रमशः सपा और बीजेपी विजयी रही थी. झांसी जिले की झांसी नगर सीट बीजेपी ने जीती थी, जबकि मऊरानीपुर सीट अपना दल (सोनेलाल) के खाते में गई थी.

ललितपुर जिले की महरौनी सीट बीजेपी ने जीती थी. चित्रकूट जिले की मानिकपुर सीट अपना दल (सोनेलाल) के खाते में गई थी. हमीरपुर जिले की हमीरपुर और राठ सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी. बांदा जिले की नरैनी सीट भी बीजेपी के खाते में गई थी.

फतेहपुर जिले की बिंदकी, जहानाबाद और अयाह शाह सीटों पर बीजेपी तथा अपना दल (सोनेलाल) के बीच जीत का बंटवारा रहा था. हुसैनगंज सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी.

प्रतापगढ़ जिले की रामपुर खास सीट कांग्रेस के खाते में गई थी. विश्वनाथगंज सीट अपना दल (सोनेलाल) और प्रतापगढ़ सदर सीट बीजेपी ने जीती थी. प्रयागराज जिले की करछना, इलाहाबाद उत्तरी और इलाहाबाद दक्षिणी सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी. बारा सीट अपना दल (सोनेलाल) के खाते में गई थी, जबकि कोरांव सीट बीजेपी ने जीती थी. कौशांबी जिले की चायल सीट पर सपा विजयी रही थी.

अयोध्या में क्या है डिमांड?

अयोध्या जिले की बीकापुर सीट बीजेपी और अंबेडकरनगर की कटेहरी सीट सपा ने जीती थी. बहराइच जिले की बलहा, नानपारा और महसी सीटों पर बीजेपी विजयी रही थी. बलरामपुर जिले की बलरामपुर और उतरौला सीटों पर भी बीजेपी का कब्जा रहा था. सिद्धार्थनगर जिले की शोहरतगढ़ सीट बीजेपी ने जीती थी.

संतकबीरनगर जिले की महादेवा सीट सुभासपा और खलीलाबाद सीट बीजेपी के खाते में गई थी. महराजगंज जिले की फरेंदा सीट कांग्रेस ने जीती थी, जबकि नौतनवा सीट निषाद पार्टी, महाराजगंज और पनियरा सीट बीजेपी के खाते में गई थी.

गोरखपुर में कांग्रेस ने कौन सी सीट मांगी?

गोरखपुर जिले की गोरखपुर ग्रामीण, बांसगांव और चिल्लूपार सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी. कुशीनगर जिले की फाजिलनगर सीट बीजेपी ने जीती थी. देवरिया जिले की रुद्रपुर, देवरिया, पथरदेवा, रामपुर कारखाना, सलेमपुर और बरहज सीटों में से अधिकांश पर बीजेपी विजयी रही थी.

आजमगढ़ जिले की निजामाबाद सीट सपा के खाते में गई थी. मऊ जिले की मधुबन सीट बीजेपी ने जीती थी. गाजीपुर जिले की जखनियां और जहूराबाद सीटों पर सुभासपा ने जीत दर्ज की थी. वाराणसी जिले की पिंडरा, वाराणसी उत्तरी और वाराणसी कैंट सीटों पर बीजेपी विजयी रही थी, जबकि रोहनिया सीट अपना दल (सोनेलाल) ने जीती थी.

मिर्जापुर जिले की मझवां सीट निषाद पार्टी और मड़िहान सीट अपना दल (सोनेलाल) के खाते में गई थी. सोनभद्र जिले की रॉबर्ट्सगंज और दुद्धी सीटों पर बीजेपी विजयी रही थी. बलिया जिले की बेल्थरा रोड सीट सुभासपा और बलिया नगर सीट बीजेपी ने जीती थी.

2 सीटों पर जीती थी कांग्रेस

कांग्रेस की सूची में शामिल सीटों में दो ऐसी विधानसभा सीटें हैं, जहां 2022 में पार्टी ने जीत दर्ज की थी. प्रतापगढ़ जिले की रामपुर खास सीट से आराधना मिश्रा मोना और महराजगंज जिले की फरेंदा सीट से वीरेंद्र चौधरी विधायक चुने गए थे.  

दूसरी तरफ सूची में बड़ी संख्या में ऐसी सीटें भी हैं, जहां 2022 में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार विजयी हुए थे. इसके अलावा RLD, अपना दल (सोनेलाल), सुभासपा और निषाद पार्टी की जीती हुई सीटें भी इसमें शामिल हैं. ऐसे में गठबंधन के भीतर सीटों का बंटवारा आसान नहीं रहने वाला है.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन एबीपी लाइव में डिप्टी न्यूज़ एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. उन्हें राजनीति, शासन-प्रशासन, अपराध और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में एक दशक से अधिक का अनुभव है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क से की और इसके बाद न्यूज़18 हिंदी, वनइंडिया हिंदी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया.   राहुल ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों की कवरेज की है. पत्रकारिता के साथ-साथ उन्हें हिंदी साहित्य और वैचारिक लेखन में भी विशेष रुचि है.
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Published at : 16 Nov 2026 05:32 PM (IST)
Tags :
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