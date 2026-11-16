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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअखिलेश ने बताया था 'माफिया' अब कांग्रेस सांसद ने की राजा भैया से मुलाकात, सामने आई तस्वीर

अखिलेश ने बताया था 'माफिया' अब कांग्रेस सांसद ने की राजा भैया से मुलाकात, सामने आई तस्वीर

सपा चीफ अखिलेश यादव ने राजा भैया कि गिनती यूपी के माफियाओं में की थी. अब इस बीच कांग्रेस सांसद उज्जवल रमण सिंह ने राजा भैया से मुलाकात की है.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 16 Nov 2026 05:55 PM (IST)
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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीते दिनों एक कार्यक्रम में प्रतापगढ़ स्थित कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह को 'माफिया' करार दिया था.

इस बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और प्रयागराज से सांसद उज्जवल रमण सिंह ने राजा भैया से मुलाकात की. इस मुलाकात की तस्वीरें राजा भैया के फेसबुक पोस्ट पर साझा की गई. 

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पोस्ट में लिखा गया- कुंवर रेवती रमण सिंह के सुपुत्र एवं इलाहाबाद (प्रयागराज) के सांसद उज्ज्वल रमण सिंह ने आज बेंती राजभवन, कुंडा पहुंचकर जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भइया से शिष्टाचार भेंट की.

गौरतलब है कि यह मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब कई मुद्दों पर राजा भैया और सपा चीफ के बीच बहस हो रही है. सपा चीफ ने बीते दिनों एक बयान में कुंडा में प्रस्तावित रामकथा को भी रद्द करने की मांग की थी. यह रामकथा, बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री करने वाले हैं.

इसके बाद अंग्रेजी अखाबर हिन्दुस्तान के एक कार्यक्रम एचटी समिट में अखिलेश यादव ने कहा था कि दलितों के खिलाफ अपराध में नंबर 1 है यूपी, महिलाओं के खिलाफ अपराधों में भी यूपी नंबर 1 है.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन एबीपी लाइव में डिप्टी न्यूज़ एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. उन्हें राजनीति, शासन-प्रशासन, अपराध और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में एक दशक से अधिक का अनुभव है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क से की और इसके बाद न्यूज़18 हिंदी, वनइंडिया हिंदी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया.   राहुल ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों की कवरेज की है. पत्रकारिता के साथ-साथ उन्हें हिंदी साहित्य और वैचारिक लेखन में भी विशेष रुचि है.
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Published at : 16 Nov 2026 05:46 PM (IST)
Tags :
Raja Bhaiya UP Assembly Election 2027 UP Election 2027 Elections 2027
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