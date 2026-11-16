अखिलेश ने बताया था 'माफिया' अब कांग्रेस सांसद ने की राजा भैया से मुलाकात, सामने आई तस्वीर

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीते दिनों एक कार्यक्रम में प्रतापगढ़ स्थित कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह को 'माफिया' करार दिया था.

इस बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और प्रयागराज से सांसद उज्जवल रमण सिंह ने राजा भैया से मुलाकात की. इस मुलाकात की तस्वीरें राजा भैया के फेसबुक पोस्ट पर साझा की गई.

पोस्ट में लिखा गया- कुंवर रेवती रमण सिंह के सुपुत्र एवं इलाहाबाद (प्रयागराज) के सांसद उज्ज्वल रमण सिंह ने आज बेंती राजभवन, कुंडा पहुंचकर जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भइया से शिष्टाचार भेंट की.

गौरतलब है कि यह मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब कई मुद्दों पर राजा भैया और सपा चीफ के बीच बहस हो रही है. सपा चीफ ने बीते दिनों एक बयान में कुंडा में प्रस्तावित रामकथा को भी रद्द करने की मांग की थी. यह रामकथा, बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री करने वाले हैं.

इसके बाद अंग्रेजी अखाबर हिन्दुस्तान के एक कार्यक्रम एचटी समिट में अखिलेश यादव ने कहा था कि दलितों के खिलाफ अपराध में नंबर 1 है यूपी, महिलाओं के खिलाफ अपराधों में भी यूपी नंबर 1 है.