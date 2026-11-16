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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडदेहरादूनः अभद्र टिप्पणी पर बजरंग दल कार्यकर्ता की बढ़ी मुश्किलें, कार्रवाई की मांग

देहरादूनः अभद्र टिप्पणी पर बजरंग दल कार्यकर्ता की बढ़ी मुश्किलें, कार्रवाई की मांग

सोशल मीडिया पर पहाड़ की महिलाओं और नाबालिग लड़कियों के खिलाफ कथित अभद्र टिप्पणी के मामले में बजरंग दल कार्यकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एसपी सिटी को ज्ञापन सौंपा गया है.

Written By : आलोक सेमवाल, देहरादून |  Updated at : 16 Nov 2026 05:22 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर पहाड़ की महिलाओं और नाबालिग लड़कियों के खिलाफ कथित अभद्र टिप्पणी के मामले में बजरंग दल कार्यकर्ता अमन सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है. कार्रवाई को लेकर सोमवार को विभिन्न हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने देहरादून एसएसपी कार्यालय पहुंच कर एसपी सिटी शेखर चंद्र सुयाल को ज्ञापन सौंपा और अमन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की.

शिकायतकर्ताओं के अनुसार, 12 नवंबर को अमन सिसोदिया ने फेसबुक पर एक पोस्ट की थी, यह पोस्ट पटेलनगर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक नरेश राठौर के चरित्र को लेकर की गई थी. आरोप है कि इसी पोस्ट में पहाड़ की महिलाओं और नाबालिग लड़कियों के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया.

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सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप

शिकायत में कहा गया है कि इस टिप्पणी से न सिर्फ उत्तराखंड की महिलाओं का अपमान हुआ है, बल्कि समाज में सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश भी की गई है. संगठनों ने मांग की है कि अमन सिसोदिया और उसके साथ शामिल अन्य लोगों के खिलाफ आपराधिक साजिश समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर शीघ्र कार्रवाई की जाए.

पुलिस ने शुरू की जांच

वहीं, इस मामले को लेकर एसपी सिटी शेखर चंद्र सुयाल ने कहा कि इस मामले के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है, और मामले के तथ्यों की जांच की जा रही है. साथ ही उन्होंने बताया कि जांच के आधार पर हुई आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल, पहाड़ की महिलाओं और नाबालिग लड़कियों पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला पुलिस के पास पहुंच चुका है. पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है, जांच के बाद पुलिस आरोपी के खिलाफ आगे की कार्रवाई करेगी.

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About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
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Published at : 16 Nov 2026 05:22 PM (IST)
Tags :
Dehradun News UTTARAKHAND NEWS
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