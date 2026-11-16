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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी की सियासत में छोटे दलों में कितनी ताकत? 2024 के चुनावी आंकड़ों से समझिए

यूपी की सियासत में छोटे दलों में कितनी ताकत? 2024 के चुनावी आंकड़ों से समझिए

2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अपना दल (कमेरावादी), आजाद समाज पार्टी और AIMIM की चुनावी ताकत कितनी है? जानिए 2024 के लोकसभा चुनाव में तीनों दलों का कैसा प्रदर्शन था?

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 16 Nov 2026 05:19 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने हाथ मिलाकर नए गठबंधन का ऐलान किया है. दोनों नेताओं ने आगामी विधानसभा चुनाव साथ लड़ने की बात कही है. इस नए राजनीतिक समीकरण के बीच 2024 के लोकसभा चुनाव में इन दलों और दूसरे छोटे राजनीतिक दलों के प्रदर्शन पर नजर डालना भी जरूरी है. उस चुनाव में चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी ने एक सीट पर जीत दर्ज की थी, जबकि कृष्णा पटेल के अपना दल (कमेरावादी) को 11 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद सफलता नहीं मिली थी. वहीं, ओवैसी की AIMIM ने यूपी में कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था.

कृष्णा पटेल के नेतृत्व वाले अपना दल (कमेरावादी) ने 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 11 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे. हालांकि, पार्टी किसी भी सीट पर जीत हासिल नहीं कर सकी. सभी 11 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई.

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पार्टी को इन सीटों पर कुल 39,128 वोट मिले. जिन 11 सीटों पर पार्टी ने चुनाव लड़ा, वहां पड़े कुल वैध वोटों के मुकाबले उसका वोट प्रतिशत 0.3339 रहा. वहीं, कुल मतदाताओं के अनुपात में यह आंकड़ा 0.1863 प्रतिशत था.

पूरे उत्तर प्रदेश में पड़े कुल वैध वोटों के हिसाब से देखें तो पार्टी का वोट शेयर करीब 0.04 प्रतिशत रहा. इस तरह 11 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद पार्टी अपना खाता नहीं खोल सकी.

आजाद समाज पार्टी को मिले 6 लाख से ज्यादा वोट

चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) ने चार लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था. पार्टी ने नगीना, सीतापुर, डुमरियागंज और बलिया में अपने उम्मीदवार उतारे थे.

पार्टी को चारों सीटों पर मिलाकर कुल 6,02,739 वोट मिले. पूरे उत्तर प्रदेश में पड़े कुल वैध वोटों के मुकाबले पार्टी का वोट शेयर करीब 0.69 प्रतिशत रहा. वहीं, जिन चार सीटों पर पार्टी ने चुनाव लड़ा, वहां के कुल वैध वोटों में उसकी हिस्सेदारी करीब 14.60 प्रतिशत रही.

पार्टी के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि नगीना लोकसभा सीट रही. यहां से चंद्रशेखर आजाद ने जीत दर्ज की. इस तरह चार सीटों पर चुनाव लड़कर पार्टी एक सीट जीतने में सफल रही. बाकी तीन सीटों पर उसे जीत नहीं मिली.

AIMIM ने यूपी में नहीं उतारा कोई उम्मीदवार

असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को लेकर भी 2024 के लोकसभा चुनाव में चर्चा रही थी. हालांकि, पार्टी ने उत्तर प्रदेश की किसी भी लोकसभा सीट पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था. इस वजह से यूपी में पार्टी के नाम पर न तो कोई लोकसभा सीट दर्ज हुई. 

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तीनों दलों के आंकड़ों में क्या है अंतर?

तीनों दलों के चुनावी प्रदर्शन को देखें तो अपना दल (कमेरावादी) ने सबसे ज्यादा 11 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन उसे 39,128 वोट ही मिले. आजाद समाज पार्टी ने चार सीटों पर चुनाव लड़ते हुए 6 लाख से ज्यादा वोट हासिल किए और एक सीट पर जीत दर्ज की.

वहीं, AIMIM ने यूपी में चुनाव नहीं लड़ा. हालांकि, 2024 के लोकसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने अपना दल (कमेरावादी) के साथ PDM गठबंधन बनाया था. अब 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद का नया गठबंधन चर्चा में है.

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About the author पंकज यादव

पंकज यादव, ABP News में स्टेट कंसल्टेंट्स टीम में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 10 वर्षों का अनुभव हैं. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान उन्होंने Live Today News Channel, Inshorts News App और Dainik Bhaskar Digital जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, न्यूज राइटिंग और वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े अनुभव हासिल किए.

पंकज की प्रमुख पत्रकारिता रुचि राजनीति, सरकार और प्रशासन, उत्तर प्रदेश से जुड़े राजनीतिक मुद्दों, खेल और फीचर लेखन में रही है. उन्हें राजनीतिक घटनाक्रमों और सामाजिक विषयों को समझने और उन्हें सरल और प्रभावी भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में विशेष रुचि है. लखनऊ और उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भी उन्होंने काम किया है.

पंकज ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. पंकज से पत्रकारिता और पेशेवर संपर्क के लिए उनके X प्रोफाइल @pankajyadav1520 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 16 Nov 2026 05:19 PM (IST)
Tags :
UP NEWS UP Assembly Election 2027 UP Election 2027 Elections 2027
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