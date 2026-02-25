Udham Singh Nagar News: ऊधम सिंहनगर में विजिलेंस टीम की बड़ी कार्रवाई, रिश्वत लेते एएसआई अनवर अहमद गिरफ्तार
Udham Singh Nagar News in Hindi: उत्तराखंड की धामी सरकार ने साफ संदेश दिया है कि सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
ऊधम सिंह नगर जनपद में भ्रष्टाचार के खिलाफ सतर्कता विभाग ने एक ही दिन में दूसरी बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना दिनेशपुर में तैनात एएसआई अनवर अहमद को 15 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. बताया जा रहा है कि आरोपी एएसआई ने बिजली चोरी के एक मुकदमे को निपटाने के नाम पर शिकायतकर्ता से रिश्वत की मांग की थी.
शिकायत मिलने के बाद सतर्कता सेक्टर हल्द्वानी की टीम ने मामले का सत्यापन किया और योजनाबद्ध तरीके से ट्रैप बिछाया. तय योजना के अनुसार जैसे ही एएसआई अनवर अहमद ने शिकायतकर्ता से 15 हजार रुपये की रिश्वत ली, टीम ने मौके पर ही उसे दबोच लिया. कार्रवाई के दौरान आवश्यक साक्ष्य भी एकत्र किए गए हैं और आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.
प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार हो रही कार्रवाइयों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जीरो टॉलरेंस नीति से जोड़कर देखा जा रहा है. धामी सरकार ने साफ संदेश दिया है कि सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. पिछले कुछ समय से विजिलेंस विभाग की सक्रियता बढ़ी है और लगातार ट्रैप कार्रवाइयों से यह स्पष्ट संकेत जा रहा है कि सरकार व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है.
सरकारी सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश हैं कि आम जनता को परेशान करने वाले भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएं. इसी का परिणाम है कि विजिलेंस टीमें लगातार सक्रिय हैं और शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई कर रही हैं. इस ताजा कार्रवाई के बाद पुलिस विभाग में भी हलचल है. जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने में जुटी हैं कि कहीं इस मामले में अन्य लोगों की संलिप्तता तो नहीं. फिलहाल आरोपी एएसआई से पूछताछ जारी है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL