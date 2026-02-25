अंबेडकरनगर के चर्चित हत्याकांड का आया फैसला, पूर्व ब्लॉक प्रमुख माफिया सहित 3 को उम्रकैद

अंबेडकरनगर के चर्चित हत्या कांड में आखिरकार न्यायालय का बड़ा फैसला सामने आया है. बहुचर्चित माफिया और पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजय प्रताप सिंह उर्फ अजय सिंह सिपाही समेत तीन लोगों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, यह फैसला एडीजे प्रथम राम विलास सिंह की अदालत ने सुनाया.

यह मामला वर्ष 2016 का है, महरुआ थाना क्षेत्र के ग्राम लोकनाथपुर निवासी अजय सिंह सिपाही के घर होली के पर्व पर 23 मार्च 2023 को एक कार्यक्रम चल रहा था. इसी कार्यक्रम में सुल्तानपुर जिले के मंशाराम यादव भी शामिल हुए थे.

आरोप है कि उसी दौरान मंशाराम यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई. हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए उसे सुल्तानपुर जिले के जयसिंहपुर थाना क्षेत्र में फेंक दिया गया था. दूसरे दिन जब शव बरामद हुआ तो परिजनों ने महरुआ थाने में मुकदमा दर्ज कराया. पुलिस जांच में हत्या और साक्ष्य मिटाने की साजिश का खुलासा हुआ.

किन-किन को मिली सजा

कोर्ट ने 4 नामजद आरोपियों में से तीन आरोपियों को दोषी करार दिया, जिसमें अजय प्रताप सिंह उर्फ अजय सिंह सिपाही, मुलायम यादव, अजय यादव और तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही प्रत्येक पर 15-15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. एक आरोपी गिरेन्द्र पाण्डेय को न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया.

10 साल बाद आया फैसला

करीब दस वर्षों तक चले मुकदमे के बाद कोर्ट का यह फैसला आया है. अभियोजन पक्ष ने इसे न्याय की जीत बताया है, जबकि क्षेत्र में इस फैसले को लेकर चर्चा तेज है.