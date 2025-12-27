हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउधम सिंह नगर में गरजा प्रशासन का बुलडोजर, मलबे में तब्दील हुई सरकारी जमीन पर बनी अवैध मजार

उधम सिंह नगर में गरजा प्रशासन का बुलडोजर, मलबे में तब्दील हुई सरकारी जमीन पर बनी अवैध मजार

Udham Singh Nagar: उधम सिंह नगर जिले के गदरपुर क्षेत्र में सरकारी बाग की जमीन पर बनीं मजार को प्रशासन की टीम ने ध्वस्त कर दिया है. सुरक्षा के मद्देनजर इलाके भारी पुलिस बल तैनात रहा.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 27 Dec 2025 02:51 PM (IST)
Preferred Sources

उधम सिंह नगर जिले के गदरपुर क्षेत्र में सरकारी बाग की जमीन पर बनीं मजार को प्रशासन की टीम ने ध्वस्त कर दिया है. मजार हटाने को लेकर पूर्व में प्रशासन की तरफ से नोटिस जारी किया जा चुका था लेकिन मजार नहीं हटाई गई. जिस पर आज सुबह पुलिस प्रशासन की टीम एसडीएम ऋचा सिंह के नेतृत्व में पहुंच गई. टीम की कार्रवाई शुरू होने के कुछ घंटे के अंदर ही पूरी मजार जमींदोज हो गई. ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पूरी होने के बाद मलबे को ट्रेक्टर ट्राली से प्रशासन की टीम उठाकर ले गई.

सरकारी बाग की जमीन पर बनीं अवैध मजार के ध्वस्तीकरण को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट रहा है, कार्रवाई से पूर्व ही पूरे क्षेत्र में जगह-जगह बैरिकेडिंग लगा दी थी. प्रत्येक बैरिकेडिंग पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई थी, फोर्स की तैनाती के बुल्डोजर एक्शन शुरू किया गया.

तीन घंटे में पूरी हुई कार्रवाई

प्रशासन की टीम सुबह लगभग चार बजे गदरपुर थाने पर पहुंच गई थी. जहां से लगभग पांच बजे प्रशासन की टीम सरकारी बाग पहुंची, पुलिस प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई लगभग तीन घंटे चली. इस दौरान अवैध मजार को ध्वस्तीकरण और उसके मलबे को दूसरे स्थान पर ट्रैक्टर-ट्राली से प्रशासन की टीम लेकर गई.

सरकारी जमीन पर बनी थी मजार

एडीएम कौस्तुभ मिश्रा ने कहा कि गदरपुर क्षेत्र के सरकारी बाग की जमीन पर अवैध रूप से धार्मिक संरचना का निर्माण किया था. जिसको लेकर उद्यान विभाग की तरफ से नोटिस जारी किया था, नोटिस मिलने के बाद भी मजार शिफ्ट नहीं हुई. इसलिए आज हमारी टीम ने कार्रवाई कर मजार ध्वस्त कर दी हैं.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को प्रदेश की कमान मिलने के बाद से प्रदेश में बड़े स्तर पर अवैध कब्ज के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की गई है. इसी क्रम में पूरे प्रदेश में अवैध रूप से बनी 570 मजारों को ध्वस्त किया गया है. अब भी लगातार प्रशासन का बुलडोजर एक्शन जारी है.

Input By : वेद प्रकाश यादव
Published at : 27 Dec 2025 02:50 PM (IST)
