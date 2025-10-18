उधमसिंह नगर: बीमार बेटी को कंधे पर उठाकर ले गई मां, मदद ना मिलने पर रास्ते में तोड़ा दम
Udham singh nagar: हीरा कली की बेटी रजनी की शादी ट्रांजिट कैंप निवासी विनोद से तीन साल पहले हुई थी. लेकिन 9 महीने पहले जब से उसने एक बेटे को जन्म दिया, उसकी तबियत बिगडती चली गयी.
उत्तराखंड के उधमसिंह नगर जनपद में किच्छा से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक मां ने अपनी शादी-शुदा बेटी को बचाने के लिए जद्दोजह में उसे कंधे तक पर लादा, लेकिन बचा न सकी. मां हीरा कली अपनी बेटी रजनी को सुसुराल से लादकर ले जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. जिसने सभी को निरुत्तर कर दिया है.
इस मामले में पुलिस ने जांच कर कार्रवाई की बात कही है. रजनी को ससुराल वालों ने काफी प्रताड़ित किया था, जिसके बाद वो आखिरकार अब इस दुनिया से चली गयी, लेकिन मां हीरा कली की आंख्ने अपनी बेटी के लिए इन्साफ ढूंढ रहीं हैं.
क्या है पूरा मामला ?
जानकारी के मुताबिक हीरा कली की बेटी रजनी की शादी ट्रांजिट कैंप निवासी विनोद से तीन साल पहले हुई थी. लेकिन 9 महीने पहले जब से उसने एक बेटे को जन्म दिया, उसकी तबियत बिगडती चली गयी. ससुराल वालों की अनदेखी से उसकी हालत बिगडती चली गयी. जब हालात बेकाबू हो गए तो शुक्रवार को ससुराल वालों ने हीरा कली को सूचना दी. जब वह पहुंची तो बेटी रजनी बेसुध पड़ी थी. किसी ने सहारा नहीं दिया तो खुद ही कंधे पर डालकर दूसरी मंजिल से उतरने लगी. ये वीडियो अब वायरल है.
किसी ने नहीं की मदद
हीरा कली ने बेटी को अस्पताल पहुंचाने के लिए कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने नहीं की. यहां तक ई रिक्शा वाले ने भी चलने से इनकार कर दिया. वो किसी तरह निजी एम्बुलेंस से हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल बेटी को लेकर पहुँचती, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया.
हीरा कली ने बताया कि बेटी की हालत देखकर मेरा दिल बैठ गया. मैंने सब कुछ करने की कोशिश की, लेकिन मदद न मिलने से वह बच नहीं पाई.
पुलिस का कर्रवाई का दावा
घटना का वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय पुलिस हरकत में आई और रजनी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इन्तजार किया जा रहा है. उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी.
