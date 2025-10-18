हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP Weather: यूपी में धूप और सर्दी का सिलसिला है जारी, हर दिन करवट बदल रहा है मौसम, जानें IMD का अपडेट

UP Weather: यूपी में धूप और सर्दी का सिलसिला है जारी, हर दिन करवट बदल रहा है मौसम, जानें IMD का अपडेट

UP Weather Today: यूपी में आज लखनऊ, नोएडा, आगरा, वाराणसी, अयोध्या, गोरखपुर समेत सभी 75 जिलों में मौसम ग्रीन जोन में बना रहेगा. 21 अक्टूबर को कमजोर पश्चिमी विक्षोभ हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करेगा.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 18 Oct 2025 07:29 AM (IST)
उत्तर प्रदेश में इन दिनों मौसम एकदम शुष्क बना हुआ हैं. प्रदेश के सभी जिलों में मौसम साफ हैं दिन के समय धूप निकल रही हैं और सुबह और शाम को हल्की सर्दी महसूस हो रही हैं. जिसकी वजह से लोगों ने रात में कंबल और गर्म कपड़े इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं. अगले पांच दिन तक प्रदेश में ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान हैं. 

मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में आज 18 अक्टूबर को भी प्रदेश के दोनों संभागों में आसमान साफ रहेगा और खिली धूप देखने को मिलेगी. हालांकि ये धूप अब लोगों को ज्यादा परेशान नहीं कर रही हैं. दिन के समय में भी गर्मी का एहसास कम हो गया हैं, शाम-शाम होते हल्दी ठंडक बढ़ जाएगी और ठंडी हवाओं की वजह से सर्दी महसूस होगी. 

राजधानी लखनऊ में कैसा रहेगा मौसम

शनिवार को राजधानी लखनऊ में सुबह के समय हल्की धुंध देखने को मिल सकती हैं लेकिन, ये ज़्यादा देर नहीं टिकेगी, दिन चढ़ने के साथ ही आसमान एकदम साफ हो जाएगा. लखनऊ में अधिकतम तापमान 32.7 और न्यूनतम तापमान आज 19.1 रहेगा. इसी तरह दिल्ली से सटे नोएडा ग़ाज़ियाबाद में भी अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

इन जिलों में सबसे कम रहा तापमान

यूपी में पिछले 24 घंटों में कानपुर, इटावा, बाराबंकी, अयोध्या और हरदोई प्रदेश के सबसे ठंडे जिले रिकॉर्ड दर्ज किए गए. यहां न्यूनतम तापमान 15-18 डिग्री सेल्सियस तक रहा. आने वाले पांच दिनों तक प्रदेश के मौसम में कोई बड़ा बदलाव आने का अनुमान नहीं है. 19 और 20 अक्टूबर को भी मौसम शुष्क रहने का अनुमान हैं. 

लखनऊ, नोएडा, आगरा, वाराणसी, अयोध्या, गोरखपुर समेत प्रदेश के सभी 75 जिलों में मौसम ग्रीन जोन में बना रहेगा. 21 अक्टूबर मंगलवार से एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है. ऐसे में पहाड़ों पर तापमान में तेजी से गिरावट आ सकती हैं, जिसका असर यूपी के कुछ हिस्सों में भी देखने को मिल सकता हैं. 

Published at : 18 Oct 2025 07:29 AM (IST)
