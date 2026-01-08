‘तिहाड़ जेल कर रही मोहिबुल्लाह नदवी का इंतजार’, तुर्कमान गेट हिंसा मामले पर बोली BJP

दिल्ली की तुर्कमान गेट मस्जिद में हिंसा भडकाने के मामले समाजवादी पार्टी के रामपुर से सांसद मोहिबुल्ला नदवी बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं. बीजेपी सांसद डॉ दिनेश शर्मा ने तीखी प्रतिक्रया दी है. उन्होंने कहा, “जो कानून व्यवस्था और सरकारी काम में रुकावट पैदा करेगा उस पर कार्यवाही होगी. तिहाड़ जेल इंतजार कर रही है. पत्थरबाजी का इतना शौक है तो पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पर जाएं और वहां पत्थरबाजी करें.”

दिनेश शर्मा ने इसके साथ ही भारतीय अर्थ व्यवस्था को डेड इकॉनमी कहने पर और ताजा आंकड़ों पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर तंज कसा. साथ ही सपा के पूर्व सांसद डॉ एसटी हसन द्वारा लगातार भड़काऊ बयान देने पर कहा कि वे टिकट के लिए ऐसा कर रहे हैं.

मोहिबुल्ला नदवी की भूमिका की जांच

दिल्ली के तुर्कमान गेट मस्जिद में अतिक्रमण हटाने के दौरान भड़की हिंसा पर सपा सांसद मोहिमुब्बला नदवी की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं, आरोप हैं कि उन्होंने भीड़ को उकसाया. अब बीजेपी से राज्यसभा सांसद डॉ दिनेश शर्मा ने उनपर कार्रवाई की बात कही है.

उन्होंने कहा, “जो कानून व्यवस्था और सरकारी काम में रुकावट पैदा करेगा उस पर कार्यवाही होगी. तिहाड़ जेल इंतजार कर रही है. पत्थरबाजी का इतना शौक है तो पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पर जाएं और वहां पत्थरबाजी करें.”

एसटी हसन की बयानबाजी को बताया टिकट की चाहत

मुरादाबाद से समाजवादी के पूर्व सांसद डॉ एसटी हसन के भड़काऊ बयान लगातार देने पर बीजेपी सांसद ने कहा, “उनकी टिकट सपा से कट चुकी है, इसलिए ज्यादा ऐसे बयान दे रहे हैं.वो सोच रहे हैं ऐसी बयानबाजी से उनको इस बार टिकट मिल जाएगी.”

बता दें कि एसटी हसन ने तुर्कमान गेट समेत संभल में बुलडोजर कार्रवाई पर ऐतराज जताते हुए इसे एकतरफा मुस्लिमों के खिलाफ साजिश बताया था. जबकि वो लगातार भड़काऊ बयान संवेदनशील मुद्दों पर दे रहे हैं.

राहुल गांधी पर कसा तंज

जीडीपी पर आई रिपोर्ट दिनेश शर्मा ने राहुल गांधी पर तंज कसा, “ये तय हो गया है हो राहुल गांधी कहेंगे उसका उल्टा ही होगा. उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकॉनमी कहा था आज भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है.”