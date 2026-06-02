देवप्रयाग में दर्दनाक हादसा: नदी में गिरी इनोवा, SDRF का सघन रेस्क्यू अभियान जारी, दो शव बरामद

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom राजस्थान के निवासियों की तलाश जारी, सावधानी की अपील.

उत्तराखंड के देवप्रयाग क्षेत्र में सोमवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है. यहां एक इनोवा वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई से होते हुए नदी में जा गिरा. घटना की सूचना मिलते ही राज्य आपदा प्रतिवादन बल (SDRF) ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर सघन रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, सुबह थाना देवप्रयाग को सूचना मिली कि एक वाहन नदी में गिर गया है. सूचना मिलते ही SDRF पोस्ट ब्यासी से उप निरीक्षक सावर सिंह के नेतृत्व में एक टीम आवश्यक रेस्क्यू उपकरणों के साथ तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई. हादसे की गंभीरता को देखते हुए SDRF के उच्च अधिकारियों ने भी तुरंत अतिरिक्त बल भेजने के निर्देश दिए.

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रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

सेनानायक SDRF उत्तराखंड अर्पण यदुवंशी के निर्देश पर श्रीनगर और ढालवाला स्थित फ्लड रेस्क्यू टीमों को भी घटनास्थल के लिए रवाना किया गया. कुछ ही समय में SDRF की तीनों इकाइयां-ब्यासी, श्रीनगर और ढालवाला, स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त रूप से रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गईं हैं. टीमों ने नदी के तेज बहाव और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद खोज और बचाव कार्य को तेजी से आगे बढ़ाया.

प्राथमिक जानकारी के अनुसार, दुर्घटनाग्रस्त वाहन में सवार सभी लोग राजस्थान के निवासी बताए जा रहे हैं. रेस्क्यू के दौरान SDRF और पुलिस की टीमों ने एक गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को नदी से बाहर निकालकर सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार जारी है.

दो लोगों के शव बरामद

वहीं, सर्च ऑपरेशन के दौरान दो लोगों के शव बरामद किए गए हैं, जिससे हादसे की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है. आशंका जताई जा रही है कि वाहन में अन्य लोग भी सवार हो सकते हैं, जिनकी तलाश के लिए SDRF और पुलिस द्वारा व्यापक सर्च अभियान चलाया जा रहा है. नदी के किनारे और आसपास के क्षेत्रों में लगातार सघन तलाशी अभियान जारी है. रेस्क्यू टीमों को तेज धारा, गहराई और पथरीले इलाके जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद अभियान को पूरी मुस्तैदी और सावधानी के साथ अंजाम दिया जा रहा है. स्थानीय प्रशासन भी मौके पर मौजूद रहकर पूरे अभियान की निगरानी कर रहा है.

प्रशासन ने यात्रियों से की अपील

फिलहाल वाहन में सवार कुल लोगों की संख्या और उनकी पहचान को लेकर स्पष्ट जानकारी जुटाई जा रही है. प्रशासन ने कहा है कि जैसे-जैसे नई जानकारी सामने आएगी, उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी. यह हादसा एक बार फिर पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क सुरक्षा और सावधानी की आवश्यकता को उजागर करता है. प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे पहाड़ी रास्तों पर यात्रा करते समय विशेष सतर्कता बरतें. फिलहाल SDRF और पुलिस की टीमें लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं, और लापता लोगों की तलाश के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं.

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