हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'गाय आपकी माता है इसलिए तो...', सीएम योगी के बयान पर क्या बोले मौलाना सैयद अब्बास?

'गाय आपकी माता है इसलिए तो...', सीएम योगी के बयान पर क्या बोले मौलाना सैयद अब्बास?

CM Yogi Adityanath: मौलाना सैयद अब्बास ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किए जाने की माँग को लेकर छिड़ी बहस पर कहा कि गाय आपकी माता है, इसी नाते से हम ये मंग कर रहे हैं.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: आरती सुमन | Updated at : 02 Jun 2026 02:13 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के गाय को लेकर दिए बयान पर शिया मरकजी चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैयद अब्बास की प्रतिक्रिया सामने आई हैं. मौलाना ने कहा कि गाय आपकी माता है इसलिए वाह से हम ये माँग कर रहे हैं कि पूरे देश में गो हत्या पर पाबंदी लगनी चाहिए और इस बात की भी निंदा होनी चाहिए जो 14 साल के बाद गो हत्या की नीति की बात करते हैं. 

सीएम योगी के बयान पर बोले मौलाना

मौलाना सैयद अब्बास ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किए जाने की माँग को लेकर छिड़ी बहस पर कहा कि "गाय आपकी माता है, जो मुख्यमंत्री जी ने फरमाया है. मैं समझता हूं कि बिल्कुल सही है. इसी माता होने की वजह से हम यह बात कह रहे हैं कि इसकी हत्या पर पूरे देश में पाबंदी लगनी चाहिए.

हम इसी वजह से मांग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो हिंदू भाई हैं, जो देश में सौ करोड़ हिंदुओं की आबादी है, उनकी आस्था का अगर ख्याल न रखा जाए, तो एक देशवासी होने के नाते मैं समझता हूं कि यह अफसोसनाक है. हम ये माँग इसीलिए कर रहे हैं कि गो हत्या पर संपूर्ण तरीके से पाबंदियां लगनी चाहिए." 

मौलाना ने कहा कि "वो लोग जो ये कह रहे हैं कि 14 साल के बाद जो सर्टिफ़िकेट हो तो ये हो सकता है. उनकी निंदा करना चाहिए. क्या 14 साल के बाद वो माता नहीं रहेगी. गाय माता होती है चाहे 14 साल हो या 24 साल हो." 

यूपी बीजेपी की टीम में बड़े फेरबदल की तैयारी तेज, दिल्ली में मंथन जारी, जल्द हो सकता है ऐलान

सीएम योगी ने दिया था ये बयान

देश में बीते कुछ दिनों से बड़ी संख्या में मुस्लिम संगठनों की ओर से गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किए जाने की माँग तेज हो गई हैं. सीएम योगी ने ऐसे लोगों पर पलटवार करते हुए निशाना साधा था. उन्होंने कहा कि इस समय तमाम मौलाना और मौलवी गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की माँग कर रहे हैं. लेकिन, हमने कहा कि गाय हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है. 

सीएम योगी ने सवाल करते हुए हा कि क्या मां और पुत्र के बीच कुछ घोषित करने की आवश्यकता होती है. क्या किसी पुत्र को ये बताने की ज़रूरत पड़ती है कि ये तुम्हारी मां है. इसकी सम्मान करो. ये हमारे संस्कार हैं. हम अपनी मां के बारे में सम्मान का भाव रखते हैं. 

UP Electricity: यूपी में महंगी नहीं होगी बिजली? 10 फीसदी फ्यूल सरचार्ज बढ़ोतरी को बताया गया गलत

Published at : 02 Jun 2026 02:13 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Yogi Adityanath Maulana Syed Abbas
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'गाय आपकी माता है इसलिए तो...', सीएम योगी के बयान पर क्या बोले मौलाना सैयद अब्बास?
'गाय आपकी माता है इसलिए तो...', सीएम योगी के बयान पर क्या बोले मौलाना सैयद अब्बास?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आगरा में भारी बारिश के बाद जगह-जगह धंसी सड़कें, 20 फीट गहरे में समाई ट्रैक्टर ट्रॉली, कई कारें भी फंसी
आगरा में भारी बारिश के बाद जगह-जगह धंसी सड़कें, 20 फीट गहरे में समाई ट्रैक्टर ट्रॉली, कई कारें भी फंसी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP News: मुरादाबाद में तेज रफ्तार थार का कहर, पैदल जा रही युवती को मारी जोरदार टक्कर, घटना CCTV में कैद
मुरादाबाद में तेज रफ्तार थार का कहर, पैदल जा रही युवती को मारी जोरदार टक्कर, घटना CCTV में कैद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Uttarakhand News: दयारा बुग्याल ट्रेक में फर्जीवाड़ा, बिना परमिट गई थीं बबीता, एडवेंचर टूरिज्म पर उठे सवाल
दयारा बुग्याल ट्रेक में फर्जीवाड़ा, बिना परमिट गई थीं बबीता, एडवेंचर टूरिज्म पर उठे सवाल
Advertisement

वीडियोज

Breaking | Attack on Lebanon: Trump की Netanyahu से नाराजगी खुलकर आई सामने | Hormuz | Latest Update
'मां बहन' में दिखेगा Madhuri Dixit का नया अंदाज, बोलीं- किरदार देखकर हो जाएंगे हैरान
2026 Royal Enfield Guerrilla 450 Apex Review | Auto Live #royalenfield
'हस्तिनापुर के वीर' में भीष्म पितामह का नया रूप दिखाएंगे Manish Wadhwa, बोले- ऐसा किरदार ठुकराना मुश्किल था
Twisha Sharma Death Murder Case: कोर्ट में आज आमने-सामने होंगे गिरिबाला और समर्थ | CBI | Giribala Singh |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Ro Khanna: अमेरिका में हिंदुओं पर हमले, नफरत बर्दाश्त नहीं! US संसद में लाया गया प्रस्ताव, इकट्ठे हो गए 32 MP
अमेरिका में हिंदुओं पर हमले, नफरत बर्दाश्त नहीं! US संसद में लाया गया प्रस्ताव, इकट्ठे हो गए 32 MP
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हम क्यों फाजिल कहें', CM योगी ने बदल दिया यूपी के फाजिलनगर का नाम, अब यह कहा जाएगा
'हम क्यों फाजिल कहें', CM योगी ने बदल दिया यूपी के फाजिलनगर का नाम, अब यह कहा जाएगा
इंडिया
'तृणमूलाइजेशन नहीं...', बंगाल BJP चीफ ने ममता के बागियों को दिखाया रेड फ्लैग, एंट्री का दरवाजा बंद!
'तृणमूलाइजेशन नहीं...', बंगाल BJP चीफ ने ममता के बागियों को दिखाया रेड फ्लैग, एंट्री का दरवाजा बंद!
स्पोर्ट्स
पीवी सिंधु का दावा उनकी वजह से आरसीबी टीम की हुई जीत, फैंस को कहा- जरा हिसाब लगाइए
पीवी सिंधु का दावा उनकी वजह से आरसीबी टीम की हुई जीत, फैंस को कहा- जरा हिसाब लगाइए
बॉलीवुड
100 करोड़ की मालकिन हैं सुष्मिता सेन, एक्टिंग नहीं…हीरों के बिजनेस से भी करती हैं करोड़ों की कमाई
100 करोड़ की मालकिन हैं सुष्मिता, एक्टिंग नहीं…हीरों के बिजनेस से कमाती हैं करोड़ों
इंडिया
Explained: जून तो आ गया लेकिन मानसून क्यों नहीं? केरलम में 3 दिन में पहुंचने की उम्मीद, आपके राज्य में कब देगा दस्तक?
जून तो आ गया लेकिन मानसून क्यों नहीं? केरलम में 3 दिन में पहुंचने की उम्मीद, आपके राज्य में कब?
विश्व
'...तो तुम जेल में होते', ट्रंप की फटकार के बाद नेतन्याहू ने पीछे खींचे कदम, लेबनान पर हमला नहीं करेगा इजरायल
'...तो तुम जेल में होते', ट्रंप की फटकार के बाद नेतन्याहू ने पीछे खींचे कदम, लेबनान पर रोके हमले
टेक्नोलॉजी
ChatGPT को भूल जाइए, OpenAI का नया AI महामारियों से लड़ने की करेगा तैयारी
ChatGPT को भूल जाइए, OpenAI का नया AI महामारियों से लड़ने की करेगा तैयारी
ENT LIVE
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
ENT LIVE
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
Embed widget