'गाय आपकी माता है इसलिए तो...', सीएम योगी के बयान पर क्या बोले मौलाना सैयद अब्बास?

उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के गाय को लेकर दिए बयान पर शिया मरकजी चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैयद अब्बास की प्रतिक्रिया सामने आई हैं. मौलाना ने कहा कि गाय आपकी माता है इसलिए वाह से हम ये माँग कर रहे हैं कि पूरे देश में गो हत्या पर पाबंदी लगनी चाहिए और इस बात की भी निंदा होनी चाहिए जो 14 साल के बाद गो हत्या की नीति की बात करते हैं.

सीएम योगी के बयान पर बोले मौलाना

मौलाना सैयद अब्बास ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किए जाने की माँग को लेकर छिड़ी बहस पर कहा कि "गाय आपकी माता है, जो मुख्यमंत्री जी ने फरमाया है. मैं समझता हूं कि बिल्कुल सही है. इसी माता होने की वजह से हम यह बात कह रहे हैं कि इसकी हत्या पर पूरे देश में पाबंदी लगनी चाहिए.

हम इसी वजह से मांग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो हिंदू भाई हैं, जो देश में सौ करोड़ हिंदुओं की आबादी है, उनकी आस्था का अगर ख्याल न रखा जाए, तो एक देशवासी होने के नाते मैं समझता हूं कि यह अफसोसनाक है. हम ये माँग इसीलिए कर रहे हैं कि गो हत्या पर संपूर्ण तरीके से पाबंदियां लगनी चाहिए."

मौलाना ने कहा कि "वो लोग जो ये कह रहे हैं कि 14 साल के बाद जो सर्टिफ़िकेट हो तो ये हो सकता है. उनकी निंदा करना चाहिए. क्या 14 साल के बाद वो माता नहीं रहेगी. गाय माता होती है चाहे 14 साल हो या 24 साल हो."

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सीएम योगी ने दिया था ये बयान

देश में बीते कुछ दिनों से बड़ी संख्या में मुस्लिम संगठनों की ओर से गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किए जाने की माँग तेज हो गई हैं. सीएम योगी ने ऐसे लोगों पर पलटवार करते हुए निशाना साधा था. उन्होंने कहा कि इस समय तमाम मौलाना और मौलवी गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की माँग कर रहे हैं. लेकिन, हमने कहा कि गाय हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है.

सीएम योगी ने सवाल करते हुए हा कि क्या मां और पुत्र के बीच कुछ घोषित करने की आवश्यकता होती है. क्या किसी पुत्र को ये बताने की ज़रूरत पड़ती है कि ये तुम्हारी मां है. इसकी सम्मान करो. ये हमारे संस्कार हैं. हम अपनी मां के बारे में सम्मान का भाव रखते हैं.

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