Uttarakhand Weather: उत्तराखंड में भारी बारिश के साथ आंधी की चेतावनी, हेमकुंड में पारा माइनस 3 डिग्री!
Uttarakhand Weather Update: मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारों की चेतावनी दी है. बर्फबारी का अनुमान भी है.
उत्तराखंड में मौसम अभी भी मेहरबान नहीं हुआ है. रविवार को पूरे प्रदेश में बारिश हुई और रुद्रप्रयाग व चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी दर्ज की गई. केदारघाटी में भी बर्फ की सफेद चादर बिछी रही. सोमवार को भी हालात कुछ खास बदलते नहीं दिख रहे मौसम विभाग ने राज्य के सभी 13 जिलों में बारिश की संभावना जताई है.
मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारों की चेतावनी दी है. 3800 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अनुमान भी है. बाकी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी है. पर्वतीय इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं, आकाशीय बिजली और तेज़ बौछारें पड़ सकती हैं. मैदानी ज़िले भी इससे अछूते नहीं रहेंगे वहां भी गरज-चमक और तेज़ हवाओं की आशंका है.
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चंपावत सबसे आगे, कई इलाकों में बारिश
रविवार शाम तक के आंकड़े बताते हैं कि इस बार सबसे ज़्यादा बारिश चंपावत में हुई. पूरे प्रदेश के प्रमुख स्थानों पर दर्ज वर्षा इस प्रकार रही:
स्थान बारिश (मिमी)
चंपावत 31.0
कालाढूंगी 27.5
गणाई गंगोली 26.0
कौसानी 24.0
डंगोली 23.5
बागेश्वर 21.0
लिटी 20.0
ऋषिकेश 10.0
रुद्रप्रयाग 9.0
तापमान सामान्य से 10 डिग्री तक नीचे
लगातार बारिश का असर तापमान पर भी साफ दिख रहा है. बीते 24 घंटों में मैदान से लेकर पहाड़ तक अधिकतम तापमान सामान्य से काफी नीचे रहा. देहरादून में जो पारा आमतौर पर इन दिनों 37-38 डिग्री तक पहुंच जाता है, वह 31 मई को महज 26.6 डिग्री पर अटका रहा. मौसम विभाग का कहना है कि अगले तीन-चार दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है यानी गर्मी धीरे-धीरे फिर लौटेगी.
31 मई को जिलों का तापमान
जिला अधिकतम (°C) न्यूनतम (°C)
देहरादून 26.6 17
हरिद्वार 34 22
उत्तरकाशी 27 20
रुद्रप्रयाग 30 17
टिहरी 22 11
पौड़ी 19 16
चमोली 25 15
अल्मोड़ा 25 12
पिथौरागढ़ 22 15
नैनीताल 24 12
ऊधम सिंह नगर 34 24
चंपावत 23 14
बागेश्वर 26 15
हिल स्टेशनों पर ठंडक बरकरार
हिल स्टेशन अधिकतम (°C) न्यूनतम (°C)
नैनीताल 24 12
मसूरी 22 10
लैंसडाउन 22 13
औली 23 13
चकराता 23 13
कौसानी 22 13
मुक्तेश्वर 20 10
चार धाम में हाड़ कंपाने वाली सर्दी
धाम/तीर्थ अधिकतम (°C) न्यूनतम (°C)
बद्रीनाथ 15 6
केदारनाथ 13 3
गंगोत्री 16 6
यमुनोत्री 16 7
हेमकुंड साहिब 6 -3
आदि कैलाश 3 1
हेमकुंड साहिब में तापमान शून्य से तीन डिग्री नीचे जा रहा है
अगले तीन दिन कैसा रहेगा मौसम?
2 जून को पूरे राज्य में कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है, कुछ राहत मिलने के आसार हैं.
3 जून तक पहाड़ी जिलों में गरज-चमक के साथ बौछारें जारी रह सकती हैं, जबकि मैदानी इलाकों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने का अनुमान है.
4 जून को भी यही सिलसिला रहेगा - पहाड़ों पर हल्की बारिश और मैदानों में धूप खिलने की संभावना है.
फिलहाल मौसम विभाग ने पहाड़ी रास्तों पर जाने वाले यात्रियों और चार धाम यात्रियों को सावधान रहने की सलाह दी है. भूस्खलन और अचानक बाढ़ का खतरा अभी भी बना हुआ है.
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