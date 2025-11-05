पूर्णिमा के पावन अवसर पर बुधवार को हरिद्वार में आस्था और श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा. गंगा तटों पर तड़के से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी. देशभर के विभिन्न राज्यों से आए लाखों श्रद्धालुओं ने पवित्र गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित किया.

हर की पैड़ी और घाटों पर भक्तिमय माहौल

सुबह के समय से ही हर की पैड़ी, मालवीय घाट, सुभाष घाट और अन्य गंगा तटों पर श्रद्धालु ‘हर-हर गंगे’ और ‘गंगा मैया की जय’ के जयकारों से वातावरण को भक्तिमय कर रहे थे. गंगा स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने घाटों पर दीपदान और पूजा-अर्चना कर परिवार और समाज की सुख-समृद्धि की कामना की. पूरा शहर भक्ति और आध्यात्मिकता के रंग में डूबा नजर आया.

सुरक्षा और प्रशासनिक इंतजाम

श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए हरिद्वार पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं. पूरा मेला क्षेत्र 11 जोन और 36 सेक्टरों में बांटा गया है, जहां बड़ी संख्या में पुलिस बल, पीएसी, यातायात पुलिस और स्वयंसेवक तैनात किए गए हैं. प्रमुख घाटों पर ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जा रही है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना से निपटा जा सके.

ट्रैफिक और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं

ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी वाहनों के शहर में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है. साथ ही कई मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है, ताकि श्रद्धालुओं को असुविधा न हो. नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी मैदान में हैं, सफाई व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं.

आस्था और अनुशासन के बीच पर्व का समापन

लाखों की भीड़ के बीच कार्तिक पूर्णिमा का पर्व हरिद्वार में पूरी श्रद्धा, शांति और अनुशासन के साथ मनाया जा रहा है. गंगा तटों पर दीपों की झिलमिलाहट और भजन-कीर्तन से पूरा हरिद्वार आस्था के उजाले से आलोकित हो उठा है.