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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडतमक नाले का कहर! वैली ब्रिज बहने के बाद पाइप डालकर बनाया रास्ता, लापता जवान की तलाश

तमक नाले का कहर! वैली ब्रिज बहने के बाद पाइप डालकर बनाया रास्ता, लापता जवान की तलाश

Uttrakhand News In Hindi: नीति घाटी में तमक नाले के उफान से वैली ब्रिज बह गया. अब ह्यूम पाइप डालकर अस्थाई मार्ग तैयार किया गया है. BRO जवान पंकज की तलाश में सेना और बचाव टीमें जुटी हैं.

Written By : आलोक सेमवाल, देहरादून |  Updated at : 12 Aug 2026 01:08 PM (IST)
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उत्तराखंड की नीति घाटी में भारी बारिश के चलते उफान पर आए तमक नाले ने भीषण तबाही मचाई है. तेज बहाव में घाटी का वैली ब्रिज बह जाने से इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई थी. अब जिला प्रशासन और संबंधित विभागों की कड़ी मशक्कत के बाद तमक नाले में ह्यूम पाइप डालकर अस्थाई मोटर मार्ग तैयार कर दिया गया है, जिससे यातायात धीरे-धीरे पटरी पर लौटने लगा है.

घटना के बाद जिला प्रशासन, सड़क निर्माण विभाग और तकनीकी टीमों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया. भूस्खलन प्रभावित और बेहद जोखिम भरे इलाकों में भी प्रशासनिक अमला और कर्मचारी लगातार डटे रहे. तमक नाले में ह्यूम पाइप बिछाकर फिलहाल वाहनों के लिए अस्थाई मार्ग बनाया गया है. अधिकारियों का कहना है कि यह व्यवस्था लोगों की आवाजाही बहाल करने के लिए की गई है, ताकि स्थानीय लोगों और राहत टीमों को परेशानी न हो.

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वैली ब्रिज बहने से बंद हो गया था संपर्क मार्ग

नीति घाटी में भारी बारिश के चलते तमक नाले का जलस्तर अचानक बढ़ गया था. तेज बहाव की वजह से वहां बना वैली ब्रिज पानी में बह गया, जिसके बाद क्षेत्र का संपर्क प्रभावित हो गया था. मार्ग बंद होने से स्थानीय लोगों के साथ-साथ सुरक्षा और राहत कार्यों में जुटी टीमों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। प्रशासन ने प्राथमिकता के आधार पर अस्थाई रास्ता तैयार कर आवागमन शुरू कराया.

BRO जवान पंकज की तलाश में जुटीं कई एजेंसियां

इस हादसे के दौरान सीमा सड़क संगठन (BRO) के हवलदार पंकज लापता हो गए थे. उनकी तलाश अभी भी जारी है. सेना, जिला प्रशासन, पुलिस, BRO, ITBP, NDRF और SDRF की टीमें लगातार खोज अभियान चला रही हैं. नदी किनारे और आसपास के इलाकों में विशेष निगरानी रखी जा रही है. बचाव दल जलस्तर और मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अभियान चला रहे हैं.

प्रशासन की अपील, अस्थाई मार्ग पर बरतें सावधानी

प्रशासन ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि अस्थाई मार्ग से गुजरते समय पूरी सावधानी बरतें. मौके पर तैनात टीमों के निर्देशों का पालन करें और जोखिम वाले क्षेत्रों में जाने से बचें. मौसम विभाग की चेतावनियों और लगातार बदलते हालात को देखते हुए प्रशासन ने सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रखा है.

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About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
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Published at : 12 Aug 2026 01:08 PM (IST)
Tags :
Dehradun News UTTARAKHAND NEWS Niti Ghati
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