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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमसूरी में ड्रग विभाग की छापेमारी से हड़कंप, कई मेडिकल स्टोर्स में मिलीं खामियां

मसूरी में ड्रग विभाग की छापेमारी से हड़कंप, कई मेडिकल स्टोर्स में मिलीं खामियां

Mussoorie News: उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून के निर्देश पर ‘सेफ ड्रग्स-सेफ लाइफ’ अभियान के तहत मसूरी के मेडिकल स्टोर्स पर छापेमार कार्रवाई की गई है.

Written By : अतुल चौहान |  Updated at : 12 Aug 2026 01:07 PM (IST)
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मसूरी में मेडिकल स्टोरों की व्यवस्था और दवाओं की बिक्री में नियमों के पालन को लेकर मंगलवार को संयुक्त औचक निरीक्षण किया गया. उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून के निर्देश पर ‘सेफ ड्रग्स-सेफ लाइफ’ अभियान के तहत हुई इस कार्रवाई में कई मेडिकल स्टोरों पर गंभीर अनियमितताएं सामने आईं. निरीक्षण टीम ने गंभीर अनियमितता वाले स्टोरों में दवाओं के क्रय-विक्रय पर रोक लगाने के निर्देश दिए.

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून सीमा डुंगराकोटी के नेतृत्व में हुई कार्रवाई में वरिष्ठ औषधि निरीक्षक मानेन्द्र सिंह राणा और औषधि निरीक्षक विनोद जुगलान शामिल रहे. टीम ने मेडिकल स्टोरों में दवाओं के रखरखाव, लाइसेंस, फार्मासिस्ट की उपलब्धता, रिकॉर्ड, एक्सपायर दवाओं के निस्तारण, नारकोटिक्स दवाओं की खरीद-बिक्री, फ्रिज और तापमान व्यवस्था के साथ सीसीटीवी की भी जांच की.

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हैमर्स मेडिकोज में कई खामियां

हैमर्स मेडिकोज में निरीक्षण के दौरान फार्मासिस्ट अनुपस्थित मिला. एक्सपायर दवाइयां दूसरी दवाओं के साथ रखी मिलीं. मेडिकल स्टोर में दवाओं के अलावा रोजमर्रा की दूसरी वस्तुएं भी बिक्री के लिए रखी गई थीं. टीम को सीसीटीवी कैमरे नहीं मिले और रैक की साफ-सफाई भी संतोषजनक नहीं थी. अनियमितताओं को गंभीर मानते हुए यहां दवाओं के क्रय-विक्रय पर रोक लगा दी गई और संचालक से नोटिस का जवाब मांगा गया. 

पायनियर मेडिकल स्टोर में एक्सपायर दवाओं का मामला

पायनियर मेडिकल स्टोर में फार्मासिस्ट और स्टोर मालिक दोनों मौजूद मिले. हालांकि एक्सपायर दवाओं के रखरखाव की व्यवस्था ठीक नहीं मिली. दवाओं के साथ अन्य सामान भी बिक्री के लिए रखा गया था. फ्रिज चालू मिला, लेकिन उसके तापमान को प्रदर्शित करने की व्यवस्था नहीं थी. संचालक ने टीम को बताया कि एक्सपायर दवाएं संबंधित कंपनी को वापस की जा चुकी हैं. नारकोटिक्स दवाओं की खरीद-बिक्री का रिकॉर्ड भी टीम को दिखाया गया. संचालक को आवश्यक सुधार के निर्देश दिए गए.

वैक्सीन का तापमान भी मानकों के अनुरूप नहीं

अग्रवाल मेडिकोज में स्टोर मालिक मौजूद था, जबकि फार्मासिस्ट अवकाश पर थी. निरीक्षण में फार्मासिस्ट की गैरमौजूदगी में दवाओं की बिक्री किए जाने की बात सामने आई. फ्रिज में रखी वैक्सीन निर्धारित तापमान पर नहीं मिली. इसके अलावा सामान्य दवाओं के साथ एक्सपायर दवाएं भी रखी थीं. कई दवाएं कटी हुई अवस्था में मिलीं और स्टोर की साफ-सफाई भी संतोषजनक नहीं थी. गंभीर अनियमितताओं के चलते स्टोर बंद कराया गया और दवाओं की खरीद-बिक्री पर रोक लगा दी गई.

ऑप्टिशियन मेडिकल स्टोर भी कार्रवाई की जद में

ऑप्टिशियन मेडिकल स्टोर में भी फार्मासिस्ट अनुपस्थित मिली. एक्सपायर दवाओं का रखरखाव व्यवस्थित नहीं था और फ्रिज खराब अवस्था में पाया गया. टीम ने फ्रिज बदलने के निर्देश दिए. निरीक्षण में मिली अनियमितताओं के कारण स्टोर को तत्काल बंद कराते हुए दवाओं के क्रय-विक्रय पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए.

लाइसेंस की अवधि खत्म, फिर भी चल रहा था कारोबार

ए. जेम्स एंड कंपनी मेडिकल स्टोर में फार्मासिस्ट और संचालक मौजूद मिले. टीम ने लाइसेंस मांगा तो संचालक उसे प्रस्तुत नहीं कर सका. जांच में लाइसेंस की अवधि समाप्त पाई गई और उसके नवीनीकरण से जुड़े जरूरी दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं कराए गए. एक्सपायर दवाएं सामान्य दवाओं के साथ रखी मिलीं और खरीद-बिक्री के रिकॉर्ड भी व्यवस्थित नहीं थे. रैक की साफ-सफाई में भी कमी मिली. टीम ने सभी व्यवस्थाएं निर्धारित मानकों के अनुरूप होने तक दवाओं की खरीद-बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश दिए.

स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ा है मामला

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मुताबिक इस तरह के निरीक्षण का उद्देश्य केवल नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई करना नहीं, बल्कि लोगों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराना भी है. प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि दवाओं की गुणवत्ता और उनका सुरक्षित वितरण सीधे लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा विषय है, इसलिए इसमें लापरवाही स्वीकार नहीं की जा सकती.

सीमा डुंगराकोटी ने कहा कि प्राधिकरण जनहित से जुड़े विषयों पर निगरानी और जागरूकता के लिए लगातार काम कर रहा है. उन्होंने विशेष रूप से दूरस्थ और पर्यटन क्षेत्रों में संचालित स्वास्थ्य एवं औषधि प्रतिष्ठानों में निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित किए जाने की जरूरत बताई.

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About the author अतुल चौहान

अतुल चौहान को पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 35 वर्षों का अनुभव है. एबीपी न्यूज़ के साथ 17 सालों से जुड़े हैं और उत्तराखंड की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. इससे पहले एएनआई समेत अन्य बड़े संस्थानों से जुड़े रहे हैं.   वे कुमाऊं रीजन, उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ रहे और क्षेत्रीय पत्रकारिता को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अतुल चौहान ने तीन दशक से अधिक के पत्रकारिता जीवन में राजनीति, प्रशासन, आपदा, विकास, सामाजिक सरोकार, चुनाव, अपराध और जनहित के अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर रिपोर्टिंग की है. मेल आईडी- atul.media@gmail.com
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Published at : 12 Aug 2026 01:07 PM (IST)
Tags :
Dehradun News Mussoorie News UTTARAKHAND NEWS
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