झारखंड में लाठीचार्ज पर अखिलेश के सांसद बोले- कीमत चुकानी पड़ेगी...
Awadhesh Prasad on Jharkhand Protest: अवधेश प्रसाद ने कहा सरकार तानाशाही के रास्ते पर चल रही है. सरकार का यह रुख अड़ियल है. इसका लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है. सरकार को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी.
झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की नियुक्ति परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का विरोध शुरू हो गया है, समाजवादी पार्टी के नेता और सांसद अवधेश प्रसाद ने झारखंड सरकार पर सवाल खड़े किए हैं. अवधेश प्रसाद ने कहा है कि सरकार तानाशाही के रास्ते पर चल रही है. सरकार का यह रुख अड़ियल है. इसका लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है. सरकार को इस कार्य के लिए कीमत चुकानी पड़ेगी.
समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा," विपक्ष पूरी तरह से परंपराओं के अनुसार जो सदन की मान्यता है उसका अनुशरण करते हुए कोई बहुत बड़ी मांग नहीं कर रहा है. अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी हुई है, इससे देश के करोड़ो लोगों की भावनाएं आहत हुई है....ये इतना बड़ा मुद्दा है कि इस पर सदन में पीएम मोदी का बयान देश सुनना चाहता है, तो पता नहीं सरकार को क्या परेशानी है कि वो इस पर बयान नहीं देना चाहती है."
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छात्रों पर जंतर-मंतर में कैसे चलीं गोलियां- अवधेश प्रसाद
समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने यह भी कहा है कि, " इसके साथ ही छात्रों का मुद्दा है, जंतर-मंतर पर उन पर गोलियां कैसे चली और गोलियां चलाने वाले कौन लोग हैं जिसके निर्देश और आदेश से ये हुआ...यही दो मुद्दे हैं जिस पर सरकार अपनी बात रखने से कतरा रही है..."
झारखंड में छात्रों के आंदोलन पर अखिलेश ने क्या कहा?
वहीं, झारखंड के विषय पर बोलते हुए सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि, "झारखंड के मुद्दे पर मैंने पिछली बार भी आपसे यही कहा था और फिर से कह रहा हूँ, बातचीत ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है और लगातार बातचीत जारी रहनी चाहिए. मुख्यमंत्री और सरकार ने भी कहा है कि वे छात्रों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं."
दरअसल, झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की नियुक्ति परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ छात्र आंदोलनरत हैं, अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज की गई है. वहीं, लाठीचार्ज घटना का विरोध शुरू हो गया है. भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दो को लेकर झारखंड सरकार पर हमलवार अपनाए हुई है.
बीजेपी ने लाठीचार्ज के विरोध में बुलाया बंद
लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी की ओर से मंगलवार, 11 अगस्त को आहूत झारखंड बंद का आह्वान किया गया है. इसका असर राज्य के कई जिलों में दिख रहा है. रांची, हजारीबाग, पलामू, गिरिडीह और चतरा जिलों के कई इलाकों में बीजेपी कार्यकर्ता बंद के समर्थन में सड़कों पर उतर आए हैं. कई जगहों पर सड़कें जाम कर दी गई हैं.
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