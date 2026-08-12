कभी इंजन फेल, कभी AC खराब तो कभी नशे में पायलट...आसमान में भारतीय एविएशन की लापरवाही!

भारतीय विमानन क्षेत्र (Aviation Industry) इस वक्त एक बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा है. पिछले कुछ हफ्तों में एक के बाद एक तकनीकी खामियों, इमरजेंसी लैंडिंग, क्रू मेंबर्स की लापरवाही और उड़ानों में हो रही देरी की खबरें आ रही हैं. जिसने एयरलाइंस के मेंटेनेंस पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. फिर वो चाहे फुकेत से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में आई दिक्कत हो या स्पाइस जेट के एसी में खराबी हो. पिछले कुछ दिनों में फ्लाइट्स को लेकर कितने केस आ चुके हैं आइए आपको बताते हैं.

इंडियो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग

मंगलवार को कोलकाता से चेन्नई आ रही इंडिगो की फ्लाइट 6E-723 के बाएं इंजन में लैंडिंग से ठीक पहले खराबी आ गई थी. इस फ्लाइट में 224 लोग सवार थे. सूत्रो के मुताबिक पायलट की सूचना के बाद चेन्नई एयरपोर्ट पर कल देर रात 11:29 बजे फुल इमरजेंसी घोषित की गई. विमान ने 11:37 बजे रनवे 25 पर सुरक्षित लैंडिंग की. सभी 224 यात्री और क्रू सुरक्षित हैं.

वाराणसी एयरपोर्ट फंसी 2 घंटे फ्लाइट

वाराणसी एयरपोर्ट पर मंगलवार को अचानक उड़ानों का संचालन रोकना पड़ा था. रनवे पर आई तकनीकी खराबी की वजह से करीब 2 घंटे तक कोई भी फ्लाइट उड़ान नहीं भर सकी और न ही किसी विमान की लैंडिंग हो पाई थी. एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक, रनवे में आई तकनीकी दिक्कत को समय रहते पकड़ लिया गया और जरूरी जांच के बाद उसे ठीक कर दिया गया. इसी वजह से किसी भी तरह की बड़ी घटना से बचा गया.

स्पाइस जेट का एसी खराब हुआ

दिल्ली से पुणे जा रही स्पाइट जेट की फ्लाइट में उड़ान भरने से पहले ही एसी खराब हो गया. एसी खराब होने की वजह से यात्री भड़कने लगे. फ्लाइट से यात्रियों के हंगामा करने के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं.

फुकेत से दिल्ली एयर इंडिया फ्लाइट

फुकेट से दिल्ली आ रही एअर इंडिया की उड़ान AI 2379 को लेकर बड़ी खबर आई थी. जिसमें फ्लाइट अचानक से 300 फीट नीचे आ गई थी. इस दौरान 24 लोगों को चोटें आईं थीं. विमान में कुल 137 यात्री सवार थे. पहले इसे टर्बुलेंस कहा गया था लेकिन अब सिर्फ इतना कहा गया है कि विमान की ऊंचाई में अचानक से बदलाव आया था. Aircraft Accident Investigation Bureau यानी AAIB ने इसकी जांच अपने हाथ में ले ली है और अब एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है.

गांजा पीकर चला रहा था प्लेन

रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्लाइट के पायलट इन कमांड का साइकोएक्टिव सब्सटेंस टेस्ट कराया गया था. जो शुरुआत में पॉजिटिव आया था. उसके बाद सैंपल को एक और लैब में भेजा गया था. लैब से आई रिपोर्ट में कंफर्म हो गया है कि पायलट ने गांजा का सेवन किया हुआ था.

को-पायलट ने कराई थी लैंडिंग

घटना के समय पायलट कॉकपिट में अपनी सीट पर थे या नहीं इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं. फ्लाइट के अचानक ऊंचाई खोने पर को-पायलट ने कमान संभाली थी. उन्होंने विमान को स्थिर किया और दिल्ली में सुरक्षित लैंडिग कराई थी. इस घटना की जांच अब AAIB कर रही है और जल्द ही जरुर कोई बड़ा एक्शन लिया जाएगा.

जेवर एयरपोर्ट पर भरा पानी

बारिश का असर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर साफ देखने को मिल रहा है. एयरपोर्ट पर कई फीट तक पानी भर गया. ये पानी निकास द्वार के अंडरपास पर भरा था. जिसकी वजह से लोगों को बाहर जाने में दिक्कत हो रही थी. ये अंडरपास एयरपोर्ट के फोरकोर्ट को पार्किंग एरिया से जोड़ता है.

30 मिनट में किया नियंत्रण

नोएडा एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बताया कि कम समय में अत्यधिक तेज बारिश के बाद टर्मिनल और पार्किंग क्षेत्र को जोड़ने वाले मार्ग पर कुछ देर के लिए पानी जमा हो गया. स्थिति की जानकारी मिलते ही एयरपोर्ट की टीमें सक्रिय हुईं और जल निकासी का काम शुरू किया गया. टीमों की त्वरित कार्रवाई से आधे घंटे के भीतर जमा पानी को निकाल कर मार्ग पर आवाजाही को सामान्य कर दिया.

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