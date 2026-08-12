कौन बनेगा राम मंदिर का CEO? आज भी होंगे इंटरव्यू, 3 नामों का बनेगा पैनल

श्रीराम मंदिर में चढ़ावे की चोरी की घटना के बाद ट्रस्ट की ओर से CEO नियुक्त करने की प्रक्रिया आखिरी दौर में पहुंच गई है. CEO पद के लिए बड़ी संख्या में आवेदन आने के बाद स्क्रीनिंग की गई, जिसमें 54 आवेदकों को शॉर्टलिस्ट किया गया. इनमें से अंतिम रूप से 18 आवेदकों के इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू हो गई है.

चयन समिति ने कल मंगलवार से इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू कर दी. पहले दिन करीब 10 आवेदकों का इंटरव्यू लिया गया. अब आज बुधवार को बाकी आठ आवेदकों के इंटरव्यू होने हैं. सभी उम्मीदवारों के इंटरव्यू और उनके अनुभव का आंकलन करने के बाद चयन समिति तीन नामों का पैनल तैयार करेगी. यह पैनल श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंपा जाएगा. अंतिम फैसला ट्रस्ट के द्वारा इन्हीं तीन नामों में से किया जाएगा.

इंटरव्यू से पहले रामलला के दर्शन

CEO के चयन के लिए गठित तीन सदस्यीय चयन समिति ने कल मंगलवार सुबह इंटरव्यू शुरू करने से पहले रामलला के दर्शन किए. इसके बाद चयन प्रक्रिया शुरू हुई. पहले दिन इंटरव्यू में तीन IAS अधिकारियों और सेना से जुड़े अधिकारियों समेत करीब आठ आवेदक शामिल हुए.

सूत्रों के मुताबिक, रिटायर IAS अधिकारी दिनेश चंद्र और महाराष्ट्र कैडर के एक रिटायर IAS अधिकारी इंटरव्यू प्रक्रिया में शामिल हुए. अयोध्या के पूर्व डीएम योगेश्वर राम मिश्र का नाम भी आवेदकों में बताया गया था लेकिन, वह कल इंटरव्यू में शामिल नहीं हुए. बताया जा रहा है कि वह कोर्ट के कार्य में व्यस्त होने के कारण इंटरव्यू देने नहीं पहुंच सके.

IAS अधिकारी संदीप पंडिया भी कल इंटरव्यू प्रक्रिया में शामिल हुए. रिटायर IPS अधिकारी राजेश पाण्डेय भी राम मंदिर CEO पद के लिए चयन प्रक्रिया में शामिल हैं. बताया जा रहा है कि वह अयोध्या पहुंचे थे और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद लौट गए. उनका इंटरव्यू आज बुधवार को होने की संभावना है.

प्रशासनिक दक्षता और अनुभव का आंकलन

राम मंदिर सीईओ के लिए चयन समिति उम्मीदवारों की प्रशासनिक क्षमता, अनुभव, प्रबंधन कौशल और राम मंदिर जैसी बड़ी धार्मिक संस्था की व्यवस्थाओं को संभालने की क्षमता का आकलन करेगी. आवेदकों के पूर्व प्रशासनिक अनुभव और उनके द्वारा संभाली गई जिम्मेदारियों को भी चयन प्रक्रिया में महत्व दिया जाएगा.

तीन नामों का पैनल तैयार करेगी समिति

सभी 18 आवेदकों के इंटरव्यू और उनके अनुभव का मूल्यांकन करने के बाद तीन सदस्यीय चयन समिति तीन नामों का पैनल तैयार करेगी. यह पैनल श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंपा जाएगा. जिसके बाद CEO की नियुक्ति पर अंतिम फैसला ट्रस्ट करेगा.

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नए CEO के नाम पर अंतिम फैसला 2 सितंबर को होने वाली श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में होने की संभावना है. चयन समिति की ओर से तैयार किए गए तीन नामों के पैनल पर ट्रस्ट की बैठक में विचार किया जा सकता है. बैठक के बाद नए CEO के नाम की आधिकारिक घोषणा संभव है.

कौन-कौन हैं चयन समिति में?

राम मंदिर CEO के चयन के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है. इनमें रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस प्रमोद कोहली, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी और पूर्व परमाणु वैज्ञानिक सुरेश हावड़े शामिल हैं.

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