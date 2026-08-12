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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअभिषेक पोरेल से यश दयाल तक, इन किकेटरों पर लग चुका है रेप का आरोप

अभिषेक पोरेल से यश दयाल तक, इन किकेटरों पर लग चुका है रेप का आरोप

क्रिकेट में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो सिर्फ अपने खेल के लिए नहीं बल्कि गंभीर आरोपों के कारण भी सुर्खियों में आए हैं, आइए जानते हैं ऐसे 5 खिलाड़ियों के बारे में.

Written By : संजना कुमारी |  Updated at : 12 Aug 2026 12:56 PM (IST)
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क्रिकेटरों को हम आमतौर पर मैदान पर उनके प्रदर्शन के लिए जानते हैं. लेकिन कुछ खिलाड़ियों का नाम खेल में नहीं बल्कि ऐसी गंभीर मामलों में भी सामने आया है, जिसके बारे में आपने सोच नहीं होगा. हाल में अभिषेक पोरेल की गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर ऐसे क्रिकेटरों की चर्चा शुरू हो गई, जिन पर महिलाओं ने रेप या यौन उत्पीड़न से जुड़े आरोप लगाए हैं. इन मामलों में किसी पर पुलिस ने कार्रवाई की, तो कुछ मामले अभी भी अदालत में चल रहे हैं.

1. अभिषेक पोरेल

दिल्ली कैपिटल्स के विकेटकीपर-बल्लेबाज अभिषेक पोरेल के खिलाफ एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई. महिला ने आरोप लगाया कि पोरेल ने शादी का भरोसा देकर उसके साथ संबंध बनाए और बाद में शादी से पीछे हट गए. मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पोरेल को गिरफ्तार किया. उन्हें अदालत में भी पेश किया गया. पोरेल ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया था.

2. यश दयाल

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के तेज गेंदबाज यश दयाल का नाम भी ऐसे मामलों में सामने आ चुका है. 2025 में गाजियाबाद में एक महिला ने उनके खिलाफ रेप का मामला दर्ज कराया था. इसके बाद जयपुर में भी एक दूसरी महिला ने उनके खिलाफ शिकायत की. दोनों मामले अभी कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा हैं. इन आरोपों पर अदालत का अंतिम फैसला आना बाकी है.

3. शिवालिक शर्मा

शिवालिक शर्मा के खिलाफ जनवरी 2025 में जोधपुर में एक महिला ने रेप की शिकायत दर्ज कराई थी. महिला ने आरोप लगाया कि सगाई के बाद शिवालिक ने उसके साथ संबंध बनाए और बाद में रिश्ता खत्म कर दिया. पुलिस ने मामले में शिवालिक को गिरफ्तार किया था. मामला अभी अदालत में है.

4. विप्रराज निगम

विप्रराज निगम के खिलाफ नवंबर 2025 में उत्तर प्रदेश की एक महिला ने नोएडा में शिकायत दर्ज कराई थी. महिला ने आरोप लगाया कि निगम ने शादी का भरोसा देकर उसके साथ होटल में रेप किया. उसने मारपीट करने का आरोप भी लगाया. इस मामले में भी कानूनी कार्रवाई चल रही है.

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5. संदीप लामिछाने

नेपाल के क्रिकेटर संदीप लामिछाने पर 2022 में एक नाबालिग लड़की ने रेप का आरोप लगाया था. इस मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया और निचली अदालत ने उन्हें दोषी भी ठहराया. हालांकि, बाद में उच्च अदालत ने उन्हें बरी कर दिया था.

 

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About the author संजना कुमारी

संजना कुमारी ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एबीपी नेटवर्क से की. उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार की पढ़ाई पूरी की है. खेल और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों में उनकी विशेष रुचि है. वे समसामयिक मुद्दों पर तथ्यपरक और विश्वसनीय रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देती हैं. डिजिटल पत्रकारिता के साथ-साथ कंटेंट क्रिएशन में भी उनकी गहरी दिलचस्पी है. ट्रैवलिंग और वीडियो ब्लॉगिंग उनका पसंदीदा शौक है. नई जगहों, लोगों और अनुभवों को जानना और उन्हें कहानियों के रूप में प्रस्तुत करना उन्हें पसंद है.
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Published at : 12 Aug 2026 12:34 PM (IST)
Tags :
Cricketer Abhishek Porel RAPE CASE
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