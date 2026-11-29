यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मायावती की BSP ने कानपुर के बिल्हौर विधानसभा में रैली की. पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने रविवार (29 नवंबर) को जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी और समाजवादी पार्टी को घेरा. उन्होंने कहा कि 2027 के चुनाव पास आ गए हैं, किसी को वोट देने से पहले उनको जरूर परख लें. आप लोगों को गुमराह करने के लिए पूरी पलटन, पूरी बारात आने वाली है. कुछ लोग गुजरात से आएंगे और कुछ लोग सैफई से आएंगे. सबको कानपुर की याद चुनाव के बाद ही आती है.

उन्होंने कहा, ''यह शहर किसी राजा ने नहीं बनाया, यह शहर मजदूरों के हाथों ने बनाया है. हमारे समाज के लोगों ने अपनी मेहनत से बसाया है. एक जमाना था जब कानपुर कपड़ा मिल, चमड़े के काम का देश का बहुत बड़ा केंद्र था. हमारे समाज, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे दादाओं, हमारे भाई बहनों ने देश-विदेश के लोग और लाखों दलित परिवारों का खून पसीना इस शरीर की मिट्टी में लगा हुआ है. जो काम कोई और करने को तैयार नहीं था वह हमने किया, उसे काम से कानपुर का नाम पूरी दुनिया में फैला.''

हम किसी भी सरकार को चांद-तारे तोड़ने को नहीं कहते- आकाश आनंद

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि शहर चमका लेकिन हमारी बस्ती नहीं चमकी. यह बात गलत नहीं है? मिल मालिकों की कोठियां तो बन गईं लेकिन मजदूर की कोठी वही की वही रही और फिर एक-एक करके वह मिलें बंद हो गईं. सरकार आई और गई लेकिन ताला खुलवाने का किसी ने भी कोई कोशिश नहीं की. सरकार बदली लेकिन नीतियां नहीं बदली. इन्हें हमारी मेहनत चाहिए पर जब बराबरी की बात आती है तब इन्हें हमारा समाज नहीं दिखता. हम किसी भी सरकार को चांद और तारे तोड़ने को नहीं कहते हैं. हम बस तीन चीज मांगते हैं- अच्छी शिक्षा, सबके लिए सुरक्षा और हर हाथ को रोजगार.

अब हिसाब चुकाने का समय आ गया है- आकाश आनंद

बिल्हौर प्रत्याशी आकाश कोरी के लिए वोट की अपील करते हुए आकाश आनंद ने आगे कहा, ''10 साल बीत चुके हैं अब हिसाब चुकाने का समय आ गया है. भाजपा को उत्तर प्रदेश की सरकार में 10 साल होने जा रहा है. मैं जहां-जहां जाता हूं, पूरे प्रदेश भर में मैं पूछता हूं कि 10 साल हो गए, आप लोगों को क्या मिला? जब भी मैं इस सवाल पूछा तो पलट के एक ही जवाब आया, काम का तो नहीं पता लेकिन विज्ञापन हमने खूब देखे. विकसित उत्तर प्रदेश, सुरक्षित उत्तर प्रदेश और शिक्षित उत्तर प्रदेश के होर्डिंग में यूपी नंबर वन पर है. दिक्कत इतनी है कि हमारा समाज, उत्तर प्रदेश के लोग होर्डिंग पर नहीं रहते, हम गांव और बस्तियों में रहते हैं.''

बेरोजगारी, परीक्षा लीक और विज्ञापन को लेकर बीजेपी को घेरा

बीएसपी नेता आरोप लगाया कि इन्होंने 7000 करोड़ रुपये खर्च सिर्फ यह बताने के लिए किए हैं कि सब ठीक चल रहा है. अपनी कमियों को छुपाने के लिए ये खर्च किया गया है. 13 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली पड़े हैं, उसको भरने के लिए उनके पास 1 रुपया नहीं है. 10 से ज्यादा भर्ती परीक्षा लीक हो चुके हैं, उनको ठीक से करने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं. उन्होंने आगे कहा, ''आज करोड़ से ज्यादा युवा बेरोजगार घूम रहे हैं. कानपुर में लोग रोजगार ढूंढने आते थे, आज लोग यहां से बाहर काम करने जा रहे हैं. उत्तर प्रदेश में अगर कुछ खुला है तो सिर्फ ठेका.''

'हत्याओं के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर वन'

सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए आकाश आनंद ने कहा, ''एनसीआरबी के आंकड़े हैं कि हत्याओं के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर वन है. यहां हर साल 65000 से ज्यादा हत्याएं होती हैं. उत्तर प्रदेश महिलाओं के खिलाफ अपराध में नंबर वन है. हर साल यहां 60000 से मामले दर्ज किए जाते हैं. देश में नंबर वन तो बन गए लेकिन विज्ञापन छापते वक्त बीजेपी के लोग यह बताना भूल गए कि नंबर वन किस चीज में है. जब कोई आरोपी पकड़ा जाता है तो उसको कैमरे के सामने लंगड़ा कर चलाया जाता है. मैं पूछना चाहता हूं कि आप सरकार चला रहे हो या फिर किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे हो. हमारी बहन बेटियों को वीडियो नहीं देखनी, उन्हें सुरक्षा चाहिए.''

BJP सरकार ने 25000 से ज्यादा स्कूलों को बंद किया- आकाश आनंद

BSP नेता ने सवाल किया कि 10 सालों में उत्तर प्रदेश में कोई स्कूल खुला? इस भाजपा की सरकार ने 25000 से ज्यादा स्कूलों को बंद करने का काम किया. सरकार कहती है कि हमने बंद नहीं किया, मिला दिया है. गांव के बच्चों से पूछो कि उसको स्कूल जाने के लिए 30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, उसके लिए मिला देना और बंद कर देना सब बराबर है.

'परिसीमन बिल का विरोध किया तो...', केशव मौर्य का अखिलेश पर निशाना