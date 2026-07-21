अखिलेश यादव ने हिरासत में लिए जाने के बाद पूछा, 'कहां ले जा रहे हो पुलिस भाई'

दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव शामिल हुए. कुछ देर बाद पुलिस ने उन्हें भी हिरासत में ले लिया. अखिलेश यादव ने हिरासत में लिए जाने के बाद पूछा कि पुलिस भाई मुझे कहां ले जा रहे हो.

20 जुलाई को दिल्ली में सीजेपी के संसद मार्च के दौरान बड़ी संख्या में छात्र और युवा जुटे थे. इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया था और आंसू गैस के गोले दागे थे. इसी के खिलाफ मंगलवार (21 जुलाई) को पीएम आवास के पास राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के अलावा अन्य दलों के नेता भी धरने में शामिल हुए थे.

पीएम आवास के बाहर जारी धरना प्रदर्शन अब ख़त्म हो गया है!दिल्ली पुलिस और सुरक्षाबलों के जवानों ने धरने पर बैठे कई नेताओं सहित राहुल गांधी-प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव को धरनास्थल से हटाकर हिरासत में ले लिया. 20 जुलाई को दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन और पुलिस के लाठीचार्ज के… pic.twitter.com/3A1rYdQaQa — ABP News (@ABPNews) July 21, 2026

प्रधानमंत्री आवास के पास धरना खत्म

प्रधानमंत्री आवास के पास फिलहाल धरना खत्म हो गया है. बता दें कि कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के इस्तीफे की मांग करते हुए ‘7 लोक कल्याण मार्ग’ के पास धरना दिया था. इस दौरान ‘प्रधानमंत्री इस्तीफा दो’, ‘गुंडागर्दी नहीं चलेगी’ और ‘छात्रों को न्याय दो’ जैसे नारे लगाए. इसमें अखिलेश यादव भी मौजूद थे. धरना शुरू होने के कुछ देर बाद पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कई अन्य नेताओं को हिरासत में लिया.

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने की थी राहुल गांधी से मुलाकात

इससे पहले लोकसभा सदस्य चरणजीत सिंह चन्नी, सुखजिंदर सिंह रंधावा, शशिकांत सेंथिल और अन्य नेताओं को भी हिरासत में लिया गया. धरने के दौरान कांग्रेस नेताओं ने हाथों में हथकड़ियां पहनकर छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई का सांकेतिक विरोध जताया. इससे पहले, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और गृह सचिव गोविंद मोहन मौके पर पहुंचे थे. उन्होंने राहुल गांधी से धरना खत्म करने का आग्रह किया.

छात्रों पर हमला हर भारतीय परिवार पर हमला- राहुल गांधी

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने छात्रों को इंसाफ दिलाने के लिए लोगों से पीएम आवास के पास धरने में शामिल होने की अपील की थी. उन्होंने कहा, ''छात्रों पर हमला हर भारतीय परिवार पर हमला है और सरकार को इस मामले में जवाबदेही लेनी चाहिए.'' राहुल गांधी ने पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि सरकार न तो घटना की जवाबदेही लेना चाहती है और न ही संसद में इस पर चर्चा की इजाजत दे रही है.

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