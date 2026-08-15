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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडग्रेटर नोएडा: फर्नीचर की दुकान में आग, दम घुटने से 1 शख्स की मौत

ग्रेटर नोएडा: फर्नीचर की दुकान में आग, दम घुटने से 1 शख्स की मौत

Greater Noida Fire: शाहबेरी स्थित फर्नीचर मार्केट में एक सीएनसी लकड़ी कटिंग की दुकान में आग में लग गई, इस घटना में दुकान के अंदर सो रहे एक व्यक्ति की दम घुटने से मौत हो गई.

Written By : रविन्द्र जयंत |  Updated at : 15 Aug 2026 09:31 AM (IST)
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ग्रेटर नोएडा वेस्ट के शाहबेरी स्थित फर्नीचर मार्केट में एक सीएनसी लकड़ी कटिंग की दुकान में आग लगने से दर्दनाक हादसा हुआ. घटना में एक की मौत हो गई, जबकि उसके साथी को बेहोशी की हालत में दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बिसरख कोतवाली पुलिस और दमकल विभाग की टीम की तरफ से की गई जांच में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की जानकारी सामने आई है. जिसके बाद पूरी दुकान गैस चैंबर में तब्दील हो गई.

जानकारी के अनुसार, मूलरुप से बरेली के रहने वाले 40 वर्षीय अल्तमस के पिता शाहबेरी में फर्नीचर की दुकान चलाते थे. शाहबेरी में वृदावन अस्पताल के पास की गली में जिस दुकान में यह हादसा हुआ यहां बीते करीब आठ माह से अल्तमस सीएनसी लकड़ी कटिंग की दुकान चला रहा था.

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हमेशा की तरह दुकान बंद कर अंदर सो गए

बताया गया कि गुरुवार की रात दुकान बंद करने के बाद अल्तमस और उसका साथी अमन रोजाना की तरह अंदर ही सो गए. जब वह गहरी नींद में सो रहे थे. उसी दौरान देर रात करीब ढाई बजे दुकान से लपटें उठने लगी. आस-पास के लोगों की नींद टूटी तो उन्होंने आग की घटना की जानकारी पुलिस और दमकल विभाग को दी. सूचना मिलने पर दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गई.

बिजली कराई गई बंद

दमकल विभाग की टीम को मौके पर पहुंचने से पहले ही आग दुकान को अपनी चपेट में ले चुकी थी. आग को देखते हुए बिजली आपूर्ति बंद कराई गई. उसके बाद पुलिस के साथ मिलकर दमकल विभाग की टीमों ने रेस्क्यू अभियान शुरू किया. कड़ी मशक्कत के बाद दुकानदार अल्तमस और अमन को बाहर निकाला गया. जहां उन्हें पुलिस अस्पताल लेकर पहुंची. जहां डॉक्टरों ने अल्तमस को मृत घोषित कर दिया, जबकि अमन को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के लिए रेफर कर दिया.

मौके पर भेजी गई सात गाड़ियां

मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रदीप चौबे ने बताया कि घटना के समय दुकान के अंदर दो लोग सो रहे थे. आग पर काबू पाने के लिए दमकल की सात गाड़ियां भेजी गई. लेकिन उनमें से एक न ही आग पर काबू पा लिया. उधर, पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

गैस चैंबर में तब्दील हुई दुकान

मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रदीप चौबे ने बताया कि आग लगने के बाद दुकान गैस चैंबर में तब्दील हो गई. दुकान के गेट पर ही आग लगी और उसमें बाहर लकड़ी और अन्य मशीनें लगी हुई थी. आग इतनी तेजी से फैली कि उसने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया. जिसकी वजह से देखते ही देखते पूरी धुंआ एक साथ फैल गया. जिसकी वजह से दुकानदार और उसके साथी को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला. 

बिजली के मीटर के पास शार्ट सर्किट से लगी आग

बिजली के मीटर के पास शार्ट सर्किट होने से आग लगी गई. बिजली का मीटर बाहर ही लगा था. आग ने गेट व वहां पड़ी लकड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया. आग से दुकान में रखा फर्नीचर, मशीनें व अन्य सामान जलकर खाक हो गया.

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About the author रविन्द्र जयंत

रविन्द्र जयंत पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 16 वर्षों से सक्रिय हैं. बीते 9 वर्षों से एबीपी न्यूज़ नेटवर्क के साथ जुड़े हैं. एबीपी न्यूज़ से पहले कई बड़े संस्थानों से जुड़े रहे हैं. दिल्ली-एनसीआर सहित नोएडा और ग्रेटर नोएडा की क्राइम, सामाजिक और राजनीतिक खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. मास कम्युनिकेशन में पीजी करने के बाद लॉ की पढ़ाई की है. नई जगहों की यात्रा करना पसंद है. मेल आईडी- ravijaint.86@gmail.com
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Published at : 15 Aug 2026 09:31 AM (IST)
Tags :
Greater Noida News UP NEWS
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