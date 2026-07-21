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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडराहुल गांधी के धरना पर आचार्य प्रमोद कृष्णम बोले, '...बेहद सतर्कता बरतने की जरूरत'

राहुल गांधी के धरना पर आचार्य प्रमोद कृष्णम बोले, '...बेहद सतर्कता बरतने की जरूरत'

Rahul Gandhi Protest: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार (21 जुलाई) को पीएम आवास के पास धरना दिया. कुछ घंटों बाद पुलिस ने उन्हें और बाकियों को हिरासत में ले लिया.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 21 Jul 2026 09:08 PM (IST)
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आचार्य प्रमोद कृष्णम ने प्रधानमंत्री आवास के पास राहुल गांधी के धरना पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में क्रोकोडाइल कूद गए हैं. इसके साथ ही उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि भीड़ इकट्ठा कर के पीएण हाउस पर हमला करवाना चाहते हैं. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत को बांग्लादेश बनाने के षड्यंत्र की हो जांच हो और सुरक्षा एजेंसियों को बेहद 'सतर्कता' बरतने की जरूरत है.

करीब 3 घंटे तक चला राहुल गांधी का धरना

बता दें कि पीएम आवास के पास राहुल गांधी ने धरना दिया. बहुत समझाने के बाद भी राहुल गांधी नहीं माने तो उन्हें पुलिस के दम पर हटाया गया. 3 घंटे में राहुल गांधी का ये धरना खत्म हो गया. पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव सहित अन्य नेताओं को हिरासत में ले लिया राहुल गांधी जब धरना दे रहे थे तब सरकार की तरफ से उनसे मिलने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह पहुंचे थे. दोनों में कुछ देर बार हुई लेकिन कांग्रेस धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी रही.

अखिलेश यादव ने हिरासत में लिए जाने के बाद पूछा, 'कहां ले जा रहे हो पुलिस भाई'


राहुल गांधी के धरना पर आचार्य प्रमोद कृष्णम बोले, '...बेहद सतर्कता बरतने की जरूरत

छात्रों पर कल के लाठीचार्ज को के मुद्दे को लेकर दोपहर साढ़े तीन बजे राहुल गांधी पूरी कांग्रेस को लेकर पैदल मार्च करते हुए प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठ गये. उसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की अगुवाई में कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना शुरु कर दिया. देखते ही देखते कर्तव्य पथ कांग्रेस के धरना स्थल में बदल गया. कांग्रेस के इस धरने में अखिलेश यादव भी पहुंचे थे.

लेकिन इससे पहले कि राहुल और अखिलेश मिलकर छात्रों पर लाठीचार्ज और पेपर लीक पर सरकार की घेराबंदी का एक्शन शुरु करते पुलिस का रिएक्शन शुरु हो गया. कांग्रेसियों और पुलिस के बीच आधे घंटे तक धक्का-मुक्की होती रही. धरने पर बैठे पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और कई कार्यकर्ताओं को पुलिस उठाकर ले गई. 

राहुल गांधी का हाथ-पैर पकड़कर ले गई पुलिस

इसके बाद सुरक्षाबलों ने राहुल गांधी को धरना स्थल से उठाना शुरू किया. पुलिसवाले राहुल गांधी को हाथ-पैर से पकड़कर उठाकर ले गए. इस दौरान अखिलेश यादव भी वहीं राहुल के पास ही मौजूद थे. उन्हें भी पुलिसवालों ने हिरासत में ले लिया.

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Published at : 21 Jul 2026 08:38 PM (IST)
Tags :
Acharya Pramod Krishnam RAHUL GANDHI
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