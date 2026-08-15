15 अगस्त से CG सिटी में दिखेगा नौसेना का शौर्य, 2 हफ्ते फ्री एंट्री

लखनऊ में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लखनऊ में लोगों को नौसेना के शौर्य और पराक्रम को करीब से जानने का मौका मिलेगा. सीजी सिटी स्थित अर्बन वेटलैंड के पास बना नौसेना शौर्य संग्रहालय 15 अगस्त से आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा. लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) संग्रहालय का संचालन और अनुरक्षण करेगा. खास बात यह है कि शुरुआत के दो सप्ताह तक यहां प्रवेश पूरी तरह निशुल्क रहेगा. इसके बाद बच्चों के लिए 25 रुपये और वयस्कों के लिए 50 रुपये प्रति व्यक्ति टिकट निर्धारित किया गया है.

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 30 मई को संग्रहालय का लोकार्पण किया था. अब स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इसे आम जनता के लिए खोला जा रहा है. संग्रहालय सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहेगा. 15 अगस्त को यहां 3 यूपी नेवल यूनिट की ओर से ध्वजारोहण किया जाएगा.

टीयू-142 विमान समेत दिखेंगे नौसैनिक उपकरण

नौसेना शौर्य संग्रहालय में भारतीय नौसेना से जुड़े कई महत्वपूर्ण और वास्तविक उपकरण प्रदर्शित किए गए हैं. यहां टीयू-142 समुद्री गश्ती विमान प्रमुख आकर्षण होगा. इसके अलावा भारतीय नौसेना के पोत आईएनएस गोमती से जुड़ी कई चीजों को भी प्रदर्शित किया गया है. संग्रहालय में कैपस्टन ड्रम, सीईटी-53 एम पनडुब्बी अवरोधक और आसमान में निशाना साधती एके-726 मीडियम रेंज तोप भी लोगों को देखने को मिलेगी.

टारपीडो लॉन्चर और मिसाइल भी आकर्षण

ओपन एयर संग्रहालय में आईएनएस गोमती का मुख्य मस्तूल और अग्र मस्तूल भी लगाया गया है. इसके साथ ही पी-21 पोत अवरोधक मिसाइल, मिसाइल कंटेनर, ट्रिपल टारपीडो लॉन्चर और एके-230 तोप प्रणाली भी प्रदर्शित की गई है. इन वास्तविक नौसैनिक उपकरणों के जरिए लोगों को भारतीय नौसेना की तकनीक, क्षमता और शौर्य को करीब से समझने का मौका मिलेगा.

जल्द शुरू होगा कैफेटेरिया

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर नौसेना शौर्य संग्रहालय को आम जनता के लिए खोला जा रहा है. यह परिसर लखनऊ समेत पूरे प्रदेश के लोगों को भारतीय नौसेना के गौरव और शौर्य से परिचित कराएगा. उन्होंने बताया कि आगंतुकों की सुविधा के लिए जल्द ही यहां रेस्टोरेंट/कैफेटेरिया भी शुरू किया जाएगा.

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