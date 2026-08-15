सांप ने 3 बार डसा, नशे में युवक ने उसे मारकर गांव में घूमाया

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र अंतर्गत बैरानामऊ मंझारी गांव में गुरुवार (13 अगस्त) देर रात एक दिल दहला देने वाला और हैरान कर देने वाला वाकया सामने आया. यहां शराब के नशे में धुत एक युवक को सांप ने एक या दो नहीं, बल्कि तीन बार डस लिया. तीन बार डसे जाने के बावजूद युवक खौफजदा होने के बजाय उल्टा विषैले सांप से भिड़ गया और उसे मार गिराया. रोंगटे खड़े कर देने वाली बात तो यह रही कि इसके बाद युवक मरे हुए सांप को हाथ में उठाकर पूरे गांव में खुलेआम घूमने लगा.

नशे में युवक को सांप ने काटा, तो सांप को ही उतारा मौत के घाट

मिली जानकारी के अनुसार बैरानामऊ मंझारी गांव निवासी संजय (35 वर्ष) पुत्र सोनेलाल गुरुवार देर रात शराब के नशे में था. इसी दौरान पास के रैधरी गांव निवासी राम चंदर के घर अचानक एक विषैला सांप निकल आया. नशे की हालत में संजय जब सांप के करीब पहुंचा तो उसने संजय को लगातार तीन बार डस लिया. जहरीले सांप के तीन बार काटने के बाद भी संजय रुका नहीं और उसने सांप को मौके पर ही मौत के घाट उतार दिया.

सांप के मरने के बाद युवक का खौफनाक ड्रामा शुरू हुआ. वह मरे हुए विषैले सांप को अपने हाथों में लहराते हुए गांव की गलियों में घूमने लगा. इस अजीबोगरीब और रोंगटे खड़े कर देने वाले नजारे को देखकर ग्रामीणों का हुजूम उमड़ पड़ा और लोग दहशत में आ गए. नशे में धुत संजय लगातार चिल्ला रहा था कि 'इसकी इतनी हिम्मत कि ये मुझे काटेगा' प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक युवक ने मरे हुए सांप को मुंह से चबाने और काटने की कोशिश तक की, जिसे देखकर वहां मौजूद लोगों के होश उड़ गए.

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भारी मशक्कत के बाद युवक को दी एंटी-वेनम और जरूरी दवाइयां

ग्रामीणों ने जब देखा कि युवक के शरीर में जहर फैलने का भारी खतरा है तो उन्होंने भारी मशक्कत के बाद उसे किसी तरह शांत कराया और आनन-फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सूरतगंज ले गए. डॉक्टरों की टीम ने तत्काल एंटी-वेनम और जरूरी दवाइयों के साथ उसका सघन इलाज शुरू किया. समय रहते अस्पताल पहुंचने के चलते युवक की जान बच गई और हालत स्थिर होने पर उसे घर भेज दिया गया. फिलहाल इस हैरतअंगेज घटना के वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और इसकी चर्चा पूरे इलाके में फैली हुई है.

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