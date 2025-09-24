हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअखिलेश यादव ने आजम खान से की बात, घर पर होगी मुलाकात, इस दिन रामपुर जाएंगे सपा चीफ

अखिलेश यादव ने आजम खान से की बात, घर पर होगी मुलाकात, इस दिन रामपुर जाएंगे सपा चीफ

UP Politics: लखनऊ में बसपा सुप्रीमों मायावती की होने जा रही रैली से पहले अखिलेश यादव और आजम खान की फोन पर बातचीत हुई. सपा प्रमुख अब आजम खान से मिलने रामपुर जाएंगे.

By : उबैदुर रहमान | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 24 Sep 2025 10:02 PM (IST)
समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव आजम खान के जेल से बाहर आने के बाद 8 अक्टूबर को रामपुर पहुंचने वाले हैं. वो आजम खान से मुलाकात करेंगे. यह फैसला दोनों नेताओं के बीच एक पूर्व विधायक के फोन से हुई लंबी बातचीत के बाद सामने आया है. सूत्रों के मुताबिक आज़म खान और अखिलेश यादव के बीच फोन पर बात हुई. वहीं इस बातचीत के बाद अखिलेश यादव रामपुर आएंगे. 8 अक्टूबर को रामपुर में उनके घर पर यह मुलाकात होगी.

मायावती की रैली से पहले सपा चीफ का बड़ा दांव

वहीं सपा चीफ के इस फैसले को सियासी नजरिए से बेहद अहम माना जा रहा है. वहीं कहा जा रहा है कि लखनऊ में बसपा प्रमुख मायावती की होने वाली रैली से पहले अखिलेश यादव ने आजम खान से मिलने का प्लान बनाया है. 

आजम खान सीतापुर जेल से रिहा हुए हैं, फिलहाल रामपुर में हैं. उनकी रिहाई से राजनीति में हलचल मची हुई है और उनका अगला कदम क्या होगा सबकी निगाह उसी पर हैं. अखिलेश यादव की यह योजनाबद्ध यात्रा इस कड़ी में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

राजनीतिक तौर पर अहम है ये मुलाकात

राजनीतिक लिहाज से देखे तो यह मुलाकात दोनों के बीच टूटे संबंधों को सुधारने की दिशा में एक संकेत हो सकती है. पिछले कुछ समय से पार्टी के अंदर आजम और सपा नेतृत्व के बीच दूरी की चर्चाएं थीं. इस बैठक से खुलासा हो सकता है कि सपा के भविष्य के रणनीतिक फैसलों में आजम खान को फिर से किस तरह केंद्र में रखा जाएगा.

मीडिया में यह भी चर्चा है कि इस मुलाकात में सिर्फ सियासी मुद्दे ही नहीं, बल्कि हर पहलु और सियासी समीकरणों पर बात हो सकती है. आजम खान के ऊपर दर्ज दर्जन भर मुकदमे, उनकी रिहाई और पार्टी के अंदर उनकी भूमिका सब बातों की समीक्षा इस मुलाकात में हो सकती है.

Published at : 24 Sep 2025 09:59 PM (IST)
