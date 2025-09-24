यूपी के इस जिले में 8वीं की छात्रा बनीं DM, जनता की फरियाद सुनकर अधिकारियों को दिए आदेश

उत्तर प्रदेश के महराजगंज में मिशन शक्ति फेज-5 के तहत पीएम उच्च प्राथमिक विद्यालय सोनरा की 8वीं की छात्रा संजीवनी को एक दिन का डीएम बनाया गया. छात्रा ने लगभग 15 फरियादियों की समस्याएं सुनी हैं.

इस दौरान सबसे ज्यादा भूमि, पुलिस, ग्राम्य विकास सहित विभिन्न विभागों से संबंधित फरियादी उनके समक्ष पहुंचे. एक दिन की डीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि समस्याओं का तत्काल यथोचित निस्तारण करने का निर्देश दिया. फरियादियों में मालती देवी, गौतम कुमार, युगल किशोर, बाल गोविंद चौरसिया, साजरा आदि शामिल रहे.

छात्रा ने कठोर कदम उठाने के दिए निर्देश

संजीवनी ने एक फरियादी ने चुनाव संबंधी विवाद में प्रतिपक्षियों की ओर से लगातार धमकी देने की शिकायत की संदर्भ में कोतवाल सदर से फोन पर वार्ता कर जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया गया है.

जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने साक्षी को जिलाधिकारी के कामकाज और दायित्व के बारे में समझाया. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ऋद्धि पांडेय ने बताया कि मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत जनपद में बेटियों का मनोबल बढ़ाने और महिला सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए जिलाधिकारी के निर्देश पर पीएम उच्च प्राथमिक विद्यालय सोनरा की छात्रा संजीवनी को एक दिन का डीएम बनाया गया है.

अन्य छात्राओं को भी मिलेगा अधिकारी बनने का मौका

इसी कड़ी में परिषदीय विद्यालय की छात्राओं को एक दिन की एसपी, सीडीओ, बीएसए आदि बनाया जाएगा. जिलाधिकारी ने एक दिन की डीएम संजीवनी को उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामना दिया. संजीवनी से उनका अनुभव पूछा और कहा कि निरंतर परिश्रम और लगन से वो अपने सपनों को पूरा कर सकती हैं.

संजीवनी ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि आज एक दिन की डीएम बनकर महसूस हुआ कि जिलाधिकारी का दायित्व कितना व्यापक होता है और वो किस प्रकार हमारी समस्याओं को हल करते हैं. संजीवनी ने कहा मैं भी मेहनत कर आईएएस बनकर देश और समाज की सेवा करूंगी. इस अवसर पर एसडीएम प्रेम प्रकाश पांडेय, बीएसए ऋद्धि पांडेय उपस्थित रहे.