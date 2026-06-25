सोन नदी में डूबे तीन युवकों में से दो के शव बरामद, 24 घंटे बाद भी तीसरा दोस्त लापता, तलाश जारी

सोनभद्र में सोन नदी में नहाने गए तीन युवकों के डूबने की दर्दनाक घटना में 24 घंटे बाद राहत और दर्द दोनों एक साथ सामने आए हैं. एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की संयुक्त टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद दो युवकों के शव बरामद कर लिए हैं, जबकि तीसरे युवक की तलाश अभी भी जारी है.

चोपन थाना क्षेत्र के मीतापुर स्थित सोन नदी में कल नहाने के दौरान तीन युवक अचानक गहरे पानी में समा गए थे. सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासन, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई और लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया. करीब 24 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद टीम को सफलता मिली और दो शव नदी से बाहर निकाले गए. शव बरामद होते ही मौके पर मौजूद परिजनों में कोहराम मच गया. चीख-पुकार और रोने-पीटने की आवाजें गूंज उठीं.

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परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल, माहौल गमगीन

दोनों शवों को बाहर निकालते समय परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था. महिलाएं और बच्चे फूट-फूटकर रो रहे थे. घटना की सूचना मिलते ही आसपास के गांवों से सैकड़ों लोग नदी किनारे जमा हो गए. नदी किनारे भारी भीड़ है और हर कोई तीसरे युवक की तलाश पर नजरें टिकाए हुए है.

तीसरे युवक की तलाश युद्धस्तर पर जारी

एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तीसरे युवक की तलाश में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं. प्रशासन का कहना है कि जब तक तीसरे युवक का शव बरामद नहीं हो जाता, रेस्क्यू अभियान लगातार जारी रहेगा. मौके पर पुलिस और पीएसी के जवान सुरक्षा व्यवस्था संभाले हुए हैं. पुलिस कमिश्नर और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं और पूरे अभियान की निगरानी कर रहे हैं.

सोन नदी में बढ़ते हादसे

सोन नदी में गहरे गड्ढों और तेज धारा के कारण अक्सर डूबने की घटनाएं होती रहती हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि नदी किनारे पर्याप्त चेतावनी बोर्ड और बचाव उपकरण नहीं हैं, जिसके कारण ऐसे हादसे होते हैं. प्रशासन ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि नदी के खतरनाक इलाकों में नहाने या तैरने से बचें. घटना की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए राहत एवं बचाव कार्यों को प्राथमिकता दी। शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया जाएगा.

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