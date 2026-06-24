राम मंदिर चढ़ावा विवाद से योगी सरकार की छवि को नुकसान? सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा

उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित राम मंदिर में कथित तौर हुए चढ़ावा चोरी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. विपक्ष बीजेपी सरकार को चौतरफा घेरे हुए है, वहीं सरकार का कहना है कि जांच में सबकुछ साफ हो जाएगा और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए. इस मामले की जांच के लिए गठित स्‍पेशल इन्‍वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट भी राज्य सरकार का सौंप दी है. इन सब के बीच यूपी की राजनीति को हिला देने वाले इस मुद्दे पर सी-वोटर का सर्वे सामने आया है.

सी वोटर सर्वे में राम मंदिर में कथित तौर पर चढ़ावा चोरी के मामले पर लोगों की नाराजगी को देखते हुए सवाल पूछा गया कि राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी खबरों पर क्या कहेंगे. इस पर 63.3 फीसदी लोगों ने कहा कि बहुत गंभीर सवाल है. इसके साथ ही 12.4 फीसदी ने इसे गंभीर बात, 10 फीसदी लोगों ने थोड़ी गंभीर बात, 4.5 फीसदी ने ज्यादा गंभीर बात और 9.8 फीसदी ने इस पता नहीं कहा.

आरोप सिद्ध होते हैं तो यूपी सरकार के बारे में आपकी राय बिगड़ेगी?

वहीं सर्वे में पूछा गया कि इस मामले में आरोप सिद्ध होते हैं तो यूपी सरकार के बारे में आपकी राय बिगड़ेगी? इस पर 49.2 फीसदी ने हां, 27.1 फीसदी ने नहीं और 23.7 पता नहीं कहा.

गड़बड़ी पाई जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा?

वहीं इस सर्वे में अगला सवाल पूछा गया कि अगर इसमें गड़बड़ी पाई जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इस पर 33.9 फीसदी ने मंदिर ट्रस्ट, 9.8 फीसदी ने स्थानीय प्रशासन, 17.3 फीसदी ने राज्य सरकार, 15.9 फीसदी ने कोई एक नहीं, 15.6 फीसदी ने हर जवाबदेह और 7.6 फीसदी ने पता नहीं कहा.

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चढ़ावे में हेरफेर की खबर से राम मंदिर में दान के प्रबंधन पर भरोसा घटा है?

इसके अलावा सर्वे में पूछा गया कि चढ़ावे में हेरफेर की खबर से राम मंदिर में दान के प्रबंधन पर भरोसा घटा है? इस पर 52.5 फीसदी लोगों ने हां बहुत, 14 फीसदी ने हां कुछ हद तक, 11 फीसदी ने ज्यादा नहीं, 7.1 फीसदी ने बिल्कुल नहीं और 15.4 फीसदी ने पता नहीं कहा.

दान चोरी के आरोपों पर सबसे बड़ी फिक्र की बात क्या है?

राम मंदिर में कथित तौर पर चढ़ावा चोरी के मामले के बीच हुए इस सर्वे में सबसे अहम सवाल पूछ गया कि दान चोरी के आरोपों पर सबसे बड़ी फिक्र की बात क्या है? इस पर 30.3 फीसदी ने दान के दुरुपयोग की आशंका कही, 18.3 फीसदी ने दान प्रबंधन में पारदर्शिता की कमी, 20.4 फीसदी ने राम मंदिर की छवि को नुकसान, 12.3 फीसदी प्रशासनिक अनदेखी, 8.1 फीसदी ने मुद्दे पर राजनीतिक विवाद, 4.4 फीसदी ने कोई फिक्र नहीं और 5.2 फीसदी ने पता नहीं कहा.

मामले की निष्पक्ष जांच और सच सामने आने का भरोसा है?

इसके अलावा एक और सवाल पूछा गया कि मामले की निष्पक्ष जांच और सच सामने आने का भरोसा है? इस पर 38.6 फीसदी ने हां जरूर, 10.4 फीसदी ने शायद, 31.2 फीसदी ने शायद नहीं, 13.3 फीसदी ने बिल्कुल नहीं और 6.4 फीसदी ने नहीं कहा. वहीं इसमें पूछा गया कि बड़े धार्मिक संस्थानों के दान-खर्च में पारदर्शिता सार्वजनिक होनी चाहिए? इस पर 80.6 फीसदी ने हां, 8.2 फीसदी ने नहीं और 11.2 फीसदी ने पता नहीं कहा.

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