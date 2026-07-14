महोबा: मंडी में 2000 रुपये गुम जाने से परेशान थे बुजुर्ग, ट्रेन के आगे कूदकर दे दी जान!

महोबा के किराड़ी रेलवे फाटक के पास झांसी-मानिकपुर रेलवे ट्रैक पर एक 70 वर्षीय बुजुर्ग का क्षत-विक्षत शव मिला है. बुजुर्ग ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली. हालांकि, आत्महत्या के असली कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो सका है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, साथ ही मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी है.

पुलिस के अनुसार, महोबा के शहर कोतवाली इलाके में उस समय हड़कंप मच गया, जब सोमवार को किराड़ी रेलवे फाटक के पास एक बुजुर्ग का क्षत-विक्षत शव ट्रैक पर पड़ा मिला. मृतक की पहचान पठा तिराहे पर सब्जी की दुकान चलाने वाले 70 वर्षीय करण सिंह के रूप में हुई है. बुजुर्ग की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया.

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सब्जी मंडी में खो गए थे बुजुर्ग के दो हजार रुपये

परिजनों के मुताबिक, करण सिंह रविवार की सुबह अपने पुत्री के साथ दुकान के लिए सब्जी लेने मंडी गए थे. मंडी में उन्होंने अपनी बेटी को बताया कि उनके 2 हजार रुपये कहीं गिर गए हैं. इसके बाद उन्होंने बेटी से किराए के लिए 20 रुपये लिए और घर जाने की बात कहकर वहां से निकल गए.

परिजनों के मुताबिक, जब बेटी घर पहुंची, तो पिता वहां नहीं थे. दोपहर तक घर न लौटने और मोबाइल स्विच ऑफ आने पर परिजनों की चिंता बढ़ गई. बेटे संदीप और भाई रविंद्र सिंह ने दिन-रात अपने रिश्तेदारों और हर संभावित जगह पर बुजुर्ग की तलाश की, लेकिन उनका कहीं कोई सुराग नहीं लगा.

रेलवे ट्रैक पर लाश मिलने से हड़कंप

सोमवार सुबह से भी परिजन लगातार करण सिंह के मोबाइल पर कॉल कर रहे थे. इसी बीच अचानक फोन उठा और किसी व्यक्ति ने बताया कि यह मोबाइल रेलवे ट्रैक पर मिला है और पास में ही एक वृद्ध का शव पड़ा है. बदहवास परिजन तुरंत मौके पर पहुंचे जहां से पुलिस शव मोर्चरी में ले गई जिसके बाद बेटे संदीप ने शव की शिनाख्त अपने पिता के रूप में की.

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि परिजनों के अनुसार घर में किसी भी तरह का कोई विवाद या लड़ाई-झगड़ा नहीं हुआ था. ऐसे में महज 2 हजार रुपये खो जाने के गम में बुजुर्ग ने यह आत्मघाती कदम उठाया या वजह कुछ और थी, यह अभी भी रहस्य बना हुआ है. फिलहाल, कोतवाली पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह साफ हो पाएगी.

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