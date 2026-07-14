INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमहोबा: मंडी में 2000 रुपये गुम जाने से परेशान थे बुजुर्ग, ट्रेन के आगे कूदकर दे दी जान!

महोबा: मंडी में 2000 रुपये गुम जाने से परेशान थे बुजुर्ग, ट्रेन के आगे कूदकर दे दी जान!

Mahoba News In Hindi: महोबा के किराड़ी रेलवे फाटक के पास झांसी-मानिकपुर रेलवे ट्रैक पर एक 70 वर्षीय बुजुर्ग का क्षत-विक्षत शव मिला है. पुलिस ने शव मिलने के मामले में जांच शुरू कर दी है.

Written By : इमरान खान, महोबा |  Updated at : 14 Jul 2026 07:55 AM (IST)
Preferred Sources

महोबा के किराड़ी रेलवे फाटक के पास झांसी-मानिकपुर रेलवे ट्रैक पर एक 70 वर्षीय बुजुर्ग का क्षत-विक्षत शव मिला है. बुजुर्ग ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली. हालांकि, आत्महत्या के असली कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो सका है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, साथ ही मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी है.

पुलिस के अनुसार, महोबा के शहर कोतवाली इलाके में उस समय हड़कंप मच गया, जब सोमवार को किराड़ी रेलवे फाटक के पास एक बुजुर्ग का क्षत-विक्षत शव ट्रैक पर पड़ा मिला. मृतक की पहचान पठा तिराहे पर सब्जी की दुकान चलाने वाले 70 वर्षीय करण सिंह के रूप में हुई है. बुजुर्ग की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया.

UP News: यूपी को 60 हजार करोड़ की सड़क सौगात, हर जिला 4-लेन से जुड़ेगा, एक्सप्रेसवे का उद्घाटन

सब्जी मंडी में खो गए थे बुजुर्ग के दो हजार रुपये

परिजनों के मुताबिक, करण सिंह रविवार की सुबह अपने पुत्री के साथ दुकान के लिए सब्जी लेने मंडी गए थे. मंडी में उन्होंने अपनी बेटी को बताया कि उनके 2 हजार रुपये कहीं गिर गए हैं. इसके बाद उन्होंने बेटी से किराए के लिए 20 रुपये लिए और घर जाने की बात कहकर वहां से निकल गए.

परिजनों के मुताबिक, जब बेटी घर पहुंची, तो पिता वहां नहीं थे. दोपहर तक घर न लौटने और मोबाइल स्विच ऑफ आने पर परिजनों की चिंता बढ़ गई. बेटे संदीप और भाई रविंद्र सिंह ने दिन-रात अपने रिश्तेदारों और हर संभावित जगह पर बुजुर्ग की तलाश की, लेकिन उनका कहीं कोई सुराग नहीं लगा.

रेलवे ट्रैक पर लाश मिलने से हड़कंप

सोमवार सुबह से भी परिजन लगातार करण सिंह के मोबाइल पर कॉल कर रहे थे. इसी बीच अचानक फोन उठा और किसी व्यक्ति ने बताया कि यह मोबाइल रेलवे ट्रैक पर मिला है और पास में ही एक वृद्ध का शव पड़ा है. बदहवास परिजन तुरंत मौके पर पहुंचे जहां से पुलिस शव मोर्चरी में ले गई जिसके बाद बेटे संदीप ने शव की शिनाख्त अपने पिता के रूप में की.

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि परिजनों के अनुसार घर में किसी भी तरह का कोई विवाद या लड़ाई-झगड़ा नहीं हुआ था. ऐसे में महज 2 हजार रुपये खो जाने के गम में बुजुर्ग ने यह आत्मघाती कदम उठाया या वजह कुछ और थी, यह अभी भी रहस्य बना हुआ है. फिलहाल, कोतवाली पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह साफ हो पाएगी.

'मोदी-योगी को सत्ता में रहने का हक...', राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर सपा विधायक

Published at : 14 Jul 2026 07:55 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Mahoba News UP Police
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
महोबा: मंडी में 2000 रुपये गुम जाने से परेशान थे बुजुर्ग, ट्रेन के आगे कूदकर दे दी जान!
महोबा: मंडी में 2000 रुपये गुम जाने से परेशान थे बुजुर्ग, ट्रेन के आगे कूदकर दे दी जान!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मोदी-योगी को सत्ता में रहने का हक...', राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर सपा विधायक
'मोदी-योगी को सत्ता में रहने का हक...', राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर सपा विधायक
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अलीगढ़ में BJP के मंत्री के साथ स्टेज पर दिखा हिस्ट्रीशीटर मुजाहिद गुड्डू, मच गया हड़कंप
अलीगढ़ में BJP के मंत्री के साथ स्टेज पर दिखा हिस्ट्रीशीटर मुजाहिद गुड्डू, मच गया हड़कंप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में कमजोर हुआ मानसून, आज अयोध्या-गोरखपुर समेत 25 जिलों में बूंदाबांदी, IMD ने दिया अलर्ट
यूपी में कमजोर हुआ मानसून, आज अयोध्या-गोरखपुर समेत 25 जिलों में बूंदाबांदी, IMD ने दिया अलर्ट
Advertisement

वीडियोज

Evil Dead Burn देखने से पहले 100 बार सोचिए!
Tata Sierra EV Pros and Cons plus which battery pack to buy? #tata #tatasierraev #autolive
E20 Petrol का Confusion! क्यों बढ़ गई Premium Petrol की Demand? #e20petrol #autolive
Gold Price Crash: सोने-चांदी के दामों में भयंकर गिरावट! खरीदने का सबसे सही मौका? ABPLIVE
Bollywood News: आकांक्षा रंजन और शरण शर्मा के ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन में सितारों का जमावड़ा, ग्लैमर ने लूटी महफिल (13.07.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत ने कर दिया अमेरिका संग ट्रेड डील से इनकार? ट्रंप के दूत सर्जियो गोर ने दिया इसका जवाब
भारत ने कर दिया अमेरिका संग ट्रेड डील से इनकार? ट्रंप के दूत सर्जियो गोर ने दिया इसका जवाब
राजस्थान
जयपुर: 18 गर्भवती महिलाओं की मौत पर मुस्कुराए स्वास्थ्य मंत्री? प्रेस कांफ्रेंस में बोले- 'ब्रेक के बाद देंगे जवाब'
जयपुर: 18 गर्भवती महिलाओं की मौत पर मुस्कुराए स्वास्थ्य मंत्री? बोले- 'ब्रेक के बाद देंगे जवाब'
इंडिया
यूपी-बिहार से लेकर दिल्ली तक, अब बारिश होगी या नहीं? मौसम विभाग की नई भविष्यवाणी चौंकाने वाली
यूपी-बिहार से लेकर दिल्ली तक, अब बारिश होगी या नहीं? मौसम विभाग की नई भविष्यवाणी चौंकाने वाली
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Day 18: 'वेलकम टू द जंगल' तीसरे मंडे हुई फुस्स, 18वें दिन लाखों में सिमटी कमाई, जानें- टोटल कलेक्शन
वेलकम टू द जंगल' तीसरे मंडे हुई फुस्स, 18वें दिन लाखों में सिमटी कमाई, जानें- टोटल कलेक्शन
क्रिकेट
IND vs ENG: 126 गेंद में दोहरा शतक जड़ने वाला बल्लेबाज OUT, दिनेश कार्तिक ने चुनी पहले ODI की प्लेइंग-11
IND vs ENG: 126 गेंद में दोहरा शतक जड़ने वाला बल्लेबाज OUT, दिनेश कार्तिक ने चुनी पहले ODI की प्लेइंग-11
राजस्थान
राम मंदिर के बाद अब राजस्थान के बूटाटी धाम में करोड़ों का घोटाला! जांच में 22.74 करोड़ की गड़बड़ी
राम मंदिर के बाद अब राजस्थान के बूटाटी धाम में करोड़ों का घोटाला! जांच में 22.74 करोड़ की गड़बड़ी
इंडिया
ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी, बोलीं- ‘दो दिन ज्यादा बीत गए, पर अभी तक...'
ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी, बोलीं- ‘दो दिन ज्यादा बीत गए, पर अभी तक...'
जनरल नॉलेज
चौकोर या त्रिकोणीय क्यों नहीं होता इंद्रधनुष, इसकी गोल शेप के पीछे कैसे काम करता है विज्ञान?
चौकोर या त्रिकोणीय क्यों नहीं होता इंद्रधनुष, इसकी गोल शेप के पीछे कैसे काम करता है विज्ञान?
ENT LIVE
Govinda ने युवाओं को दी बड़ी सीख, बोले- योग, प्राणायाम और अपनी जड़ों से जुड़े रहें
Govinda ने युवाओं को दी बड़ी सीख, बोले- योग, प्राणायाम और अपनी जड़ों से जुड़े रहें
ENT LIVE
फैंस के प्यार से भावुक हुए Govinda, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
फैंस के प्यार से भावुक हुए Govinda, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
ENT LIVE
Govinda ने फैंस के प्यार को किया सलाम, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
Govinda ने फैंस के प्यार को किया सलाम, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
ENT LIVE
Govinda ने कहा, “मैं माया में नहीं फसूंगा” | रूपा प्रेस कॉन्फ्रेंस
Govinda ने कहा, “मैं माया में नहीं फसूंगा” | रूपा प्रेस कॉन्फ्रेंस
ENT LIVE
'Moana' Review: शानदार विजुअल्स, लेकिन कहानी में नहीं है कुछ नया
'Moana' Review: शानदार विजुअल्स, लेकिन कहानी में नहीं है कुछ नया
Embed widget