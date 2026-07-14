ज्ञानवापी मामले में अंजुमन इंतजामिया ने किया इस फैसले से किनारा, अब आगे क्या होगा?

वाराणसी के ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले को लेकर सालों तक जिला अदालत से लेकर शीर्ष अदालत तक सुनवाई चली. अब इसके बाद देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्ष के समक्ष मिडिएशन का प्रस्ताव रखा है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा 14 जुलाई को वाराणसी में दोनों पक्षों की ओर से आपसी रजामंदी के साथ एक साथ बैठकर इस विषय का निष्कर्ष निकाले. जिसके बाद आगे की तस्वीर उचित न्यायिक निर्णय के माध्यम से साफ हो सके. लेकिन, इससे पहले ही अंजुमन इंतजामियां मस्जिद यानी मुस्लिम पक्ष ने किनारा कर लिया है.

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सुप्रीम कोर्ट ने दिया आपसी सहमति का सुझाव

वाराणसी के सबसे चर्चित काशी विश्वनाथ परिसर स्थित ज्ञानवापी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष और अंजुमन इंतजामियां मसाजिद यानी मुस्लिम पक्ष के बीच मिडिएशन का प्रस्ताव रखा है. जिसके माध्यम से आपसी विचार विमर्श और सहमति के साथ इस मामले का निष्कर्ष निकाला जा सके.

दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति के लिए बैठक की 14 जुलाई को तारीख तय की गई है, हालांकि इससे पहले ही अंजुमन इंतजामियां ने मिडिएशन से किनारा कर लिया है. उनका कहना है कि यह आमंत्रण बाध्यकारी नहीं है, इसलिए अंजुमन इंतजामियां ने निर्णय किया है कि वह इस समाधान समारोह में किसी भी स्तर पर शामिल नहीं होगी. जिसके बाद अब इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ने की संभावना बढ़ गई है.

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हिंदू पक्ष ने कहा- जल्द हो समाधान

वहीं इस मिडिएशन को लेकर हिंदू पक्ष और उनके अधिवक्ता ने कहा कि बिल्कुल जल्द से जल्द इस मामले का निष्कर्ष होना चाहिए. लंबे समय से हम इसकी प्रतीक्षा कर रहें हैं. यह आस्था का विषय है और हम इस बैठक में शामिल होंगे. हिन्दू पक्ष ने कहा कि वो अपने दावे को बरकरार रखे हुए हैं. मुस्लिम पक्ष अगर आपसी सहमति से मानता है तो उसका स्वागत हैं नहीं तो कोर्ट का जो भी फैसला होगा उसे माना जाएगा.

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