उत्तर प्रदेश में SIR की प्रक्रिया जारी है इस बीच मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि प्रदेश में अब तक 9.41 करोड़ से अधिक यानी लगभग 61 प्रतिशत गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन का कार्य पूर्ण हो चुका है. उन्होंने बताया कि SIR की प्रक्रिया में 1,62,486 बीएलओ, 16 हजार से अधिक सुपरवाइजर, 2 हजार से अधिक एईआरओ, 403 ईआरओ एवं 75 जिला निर्वाचन अधिकारी नियुक्त हैं. साथ ही राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त 4,41,582 बूथ लेवल एजेंट (BLA) सहित नगरीय निकायों के कार्मिक एवं स्वयंसेवी संस्थाओं आदि का सहयोग मिल रहा है.

उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में एक से अधिक स्थान पर दर्ज होगा तो ऐसे मतदाताओं को एक से अधिक पतों पर गणना प्रपत्र प्राप्त हुए होंगे. वे मतदाता ध्यान दें सिर्फ सामान्यतः निवास करने वाले स्थान पर ही गणना प्रपत्र भरकर नवीनतम फोटो चश्पाकर बीएलओ को जल्दी ही उपलब्ध कराएं.

5 हजार से अधिक बूथों पर 100% काम पूरा

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि SIR का कार्य तेजी के साथ प्रगति पर है. अब तक 5123 बूथों पर शत प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है. उन्होंने बताया कि प्रगति के अनुसार निर्धारित अंतिम तिथि 4 दिसंबर तक वितरित गणना प्रपत्रों का संग्रह कर लिया जाएगा.

अतिरिक्त टीमें लगाने के निर्देश

जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि पात्र मतदाताओं को चिन्हित कर मतदाता सूची में अवश्य ही दर्ज कराएं. अब 5 दिन ही शेष बचे हैं, कार्य में तेजी लाते हुए संग्रह एवं डिजिटाइजेशन को पूर्ण कराया जाए. कम प्रगति वाले बूथों पर अतिरिक्त दक्ष कार्मिक लगाकर कार्य पूर्ण किया जाए.

उधर SIR प्रक्रिया में विपक्षी दल खासकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आपत्ति उठा रहे हैं, आरोप लगाए गए हैं कि SIR के नाम पर विपक्ष के वोट काटे जा रहे हैं. यही नहीं प्रदेश में अलग-अलग BLO की मौतों का मुद्दा भी गरमा गया है.जिस पर लगातार आयोग और बीजेपी सरकार पर विपक्ष निशाना लगा रहे हैं.