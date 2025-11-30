हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP में तेजी से जारी है SIR प्रक्रिया, 61 फीसदी फॉर्म डिजिटाइज, 5123 बूथों पर 100 परसेंट काम पूरा

UP में तेजी से जारी है SIR प्रक्रिया, 61 फीसदी फॉर्म डिजिटाइज, 5123 बूथों पर 100 परसेंट काम पूरा

SIR in UP: मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि प्रदेश में अब तक 9.41 करोड़ से अधिक यानी लगभग 61 प्रतिशत गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन का कार्य पूर्ण हो चुका है.

By : नितीश कुमार पाण्डेय | Updated at : 30 Nov 2025 09:05 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में SIR की प्रक्रिया जारी है इस बीच मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि प्रदेश में अब तक 9.41 करोड़ से अधिक यानी लगभग 61 प्रतिशत गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन का कार्य पूर्ण हो चुका है. उन्होंने बताया कि SIR की प्रक्रिया में 1,62,486 बीएलओ, 16 हजार से अधिक सुपरवाइजर, 2 हजार से अधिक एईआरओ, 403 ईआरओ एवं 75 जिला निर्वाचन अधिकारी नियुक्त हैं. साथ ही राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त 4,41,582 बूथ लेवल एजेंट (BLA) सहित नगरीय निकायों के कार्मिक एवं स्वयंसेवी संस्थाओं आदि का सहयोग मिल रहा है.

उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में एक से अधिक स्थान पर दर्ज होगा तो ऐसे मतदाताओं को एक से अधिक पतों पर गणना प्रपत्र प्राप्त हुए होंगे. वे मतदाता ध्यान दें सिर्फ सामान्यतः निवास करने वाले स्थान पर ही गणना प्रपत्र भरकर नवीनतम फोटो चश्पाकर बीएलओ को जल्दी ही उपलब्ध कराएं.

5 हजार से अधिक बूथों पर 100% काम पूरा

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि SIR का कार्य तेजी के साथ प्रगति पर है. अब तक 5123 बूथों पर शत प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है. उन्होंने बताया कि प्रगति के अनुसार निर्धारित अंतिम तिथि 4 दिसंबर तक वितरित गणना प्रपत्रों का संग्रह कर लिया जाएगा.

अतिरिक्त टीमें लगाने के निर्देश

जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि पात्र मतदाताओं को चिन्हित कर मतदाता सूची में अवश्य ही दर्ज कराएं. अब 5 दिन ही शेष बचे हैं, कार्य में तेजी लाते हुए संग्रह एवं डिजिटाइजेशन को पूर्ण कराया जाए. कम प्रगति वाले बूथों पर अतिरिक्त दक्ष कार्मिक लगाकर कार्य पूर्ण किया जाए.

उधर SIR प्रक्रिया में विपक्षी दल खासकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आपत्ति उठा रहे हैं, आरोप लगाए गए हैं कि SIR के नाम पर विपक्ष के वोट काटे जा रहे हैं. यही नहीं प्रदेश में अलग-अलग BLO की मौतों का मुद्दा भी गरमा गया है.जिस पर लगातार आयोग और बीजेपी सरकार पर विपक्ष निशाना लगा रहे हैं.

और पढ़ें
Published at : 30 Nov 2025 09:05 AM (IST)
Tags :
UP NEWS LUCKNOW NEWS SIR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'आतंकवादियों को सीमा पर घुसपैठ में मदद कर रहा तालिबान', PAK आर्मी ने अफगानिस्तान पर लगाया आरोप
'आतंकवादियों को सीमा पर घुसपैठ में मदद कर रहा तालिबान', PAK आर्मी ने अफगानिस्तान पर लगाया आरोप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में कड़ाके की सर्दी के बीच हवा ज़हरीली: AQI खतरनाक स्तर पर, गाजियाबाद–नोएडा में हालात सबसे खराब
UP में ठंड संग जहरीली हवा का हमला, AQI गिरा, हालत खतरे के निशान पर
टेलीविजन
कैंसर सर्जरी के बाद कैसा फील कर रही हैं दीपिका कक्कड़, कहा- मेरी पूरी दुनिया बदल गई
कैंसर सर्जरी के बाद कैसा फील कर रही हैं दीपिका कक्कड़, कहा- मेरी पूरी दुनिया बदल गई
राजस्थान
Rajasthan: अलवर में रंगेहाथ पकड़ा गया दूसरी शादी कर रहा कॉन्स्टेबल, पत्नी पहुंची तो बाथरूम में जा छिपा
राजस्थान: अलवर में रंगेहाथ पकड़ा गया दूसरी शादी कर रहा कॉन्स्टेबल, पत्नी पहुंची तो बाथरूम में जा छिपा
Advertisement

वीडियोज

लव के 'सेकेंड हैंड' आशिक का खेल
Delhi Blast News Update: अल फलाह के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी से जुड़े तार- सूत्र
Sudhanshu Trivedi ने धर्म ध्वजा का पूरा विश्लेषण किया, सुनिए
2027 में चुनाव...अखिलेश का नया दांव!
Ghanti Bajao: वोटर लिस्ट अभियान...क्यों जा रही है जान?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'आतंकवादियों को सीमा पर घुसपैठ में मदद कर रहा तालिबान', PAK आर्मी ने अफगानिस्तान पर लगाया आरोप
'आतंकवादियों को सीमा पर घुसपैठ में मदद कर रहा तालिबान', PAK आर्मी ने अफगानिस्तान पर लगाया आरोप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में कड़ाके की सर्दी के बीच हवा ज़हरीली: AQI खतरनाक स्तर पर, गाजियाबाद–नोएडा में हालात सबसे खराब
UP में ठंड संग जहरीली हवा का हमला, AQI गिरा, हालत खतरे के निशान पर
टेलीविजन
कैंसर सर्जरी के बाद कैसा फील कर रही हैं दीपिका कक्कड़, कहा- मेरी पूरी दुनिया बदल गई
कैंसर सर्जरी के बाद कैसा फील कर रही हैं दीपिका कक्कड़, कहा- मेरी पूरी दुनिया बदल गई
राजस्थान
Rajasthan: अलवर में रंगेहाथ पकड़ा गया दूसरी शादी कर रहा कॉन्स्टेबल, पत्नी पहुंची तो बाथरूम में जा छिपा
राजस्थान: अलवर में रंगेहाथ पकड़ा गया दूसरी शादी कर रहा कॉन्स्टेबल, पत्नी पहुंची तो बाथरूम में जा छिपा
क्रिकेट
एशिया कप में ऐसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन? वैभव सूर्यवंशी को मिली है जगह; CSK का ओपनर कप्तान
एशिया कप में ऐसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन? वैभव सूर्यवंशी को मिली है जगह; CSK का ओपनर कप्तान
न्यूज़
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
ट्रेंडिंग
हल्दी हो रही है या होली? फंक्शन में रिश्तेदारों ने आटे से उड़ाया गर्दा- लोग बोले थम जाओ, वीडियो वायरल
हल्दी हो रही है या होली? फंक्शन में रिश्तेदारों ने आटे से उड़ाया गर्दा- लोग बोले थम जाओ, वीडियो वायरल
हेल्थ
डायबिटीज है तो गलती से भी नहीं खाएं ये 9 फूड, हो जाती है इतनी बुरी हालत
डायबिटीज है तो गलती से भी नहीं खाएं ये 9 फूड, हो जाती है इतनी बुरी हालत
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget