हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडलखनऊ की 9 विधानसभा सीटों पर SIR जारी, इस सीट पर सबसे ज्यादा वोटर, जानें- हर सीट का गणित

लखनऊ की 9 विधानसभा सीटों पर SIR जारी, इस सीट पर सबसे ज्यादा वोटर, जानें- हर सीट का गणित

SIR in Uttar Pradesh: राजधानी लखनऊ में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई हैं. लखनऊ में नौ विधानसभा सीटें आती हैं, जिनके लिए करीब 40 लाख वोटर है, जिसके लिए घर-घर सत्यापन शुरू हो गया है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 06 Nov 2025 10:32 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार के बाद 4 नवंबर से उत्तर प्रदेश में विशेष सघन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई हैं. राजधानी लखनऊ में भी ये प्रक्रिया पूरी तैयारी के साथ शुरू हो गई हैं. लखनऊ में नौ विधानसभा सीटें आती हैं, जिनके लिए क़रीब 40 लाख वोटर है. बीएलओ ने अब यहां घर-घर जाकर सत्यापन शुरू कर दिया है. 

राजधानी लखनऊ में भी एसआईआर की प्रक्रिया तेजी से शुरू हो गई है. लखनऊ की सरोजिनी नगर सीट सबसे बड़ी विधानसभा सीट है, जिस पर सबसे ज्यादा सख्या में वोटर हैं. इस सीट पर कुल 590 बूथ हैं. जिन पर 5,96,028 वोटर हैं. दूसरे नंबर पर बख्शी का तालाब विधानसभा आती है. इस सीट पर कुल 104 मतदान केंद्र हैं और 490 बूथ हैं. 

लखनऊ में एसआईआर की प्रक्रिया तेज

तीसरे नंबर पर लखनऊ पश्चिम विधानसभा सीट आती है. इस सीट पर कुल 416 बूथ हैं और करीब 4,65,982 वोटर हैं, इसके बाद लखनऊ नॉर्थ विधानसभा सीट आती है. इस सीट पर कुल 408 बूथ हैं और क़रीब 4,93,697 वोटर हैं. जबकि लखनऊ मध्य सीट पर कुल 339 बूथ हैं और इस सीट पर क़रीब 3,70,656 मतदाता है. 

राजधानी लखनऊ की सभी नौ विधानसभा सीटों को मिलकर कुल 1550 मतदान केंद्र हैं और 3789 बूथ है, इन सभी बूथों पर एसआईआर किया जा रहा है. सहायक निर्वाचन अधिकारी अभय किशोर ने बताया कि एसआईआर की प्रक्रिया के लिए बीएलओ को बूथों की संख्या के आधार पर ही लगाया गया है. 

सपा-कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल

एसआईआर को लेकर अब प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई है. समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही विपक्षी दल एसआईआर को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं. सपा ने इस प्रक्रिया में लदे अधिकारियों और कर्मचारियों की जाति व धर्म के आधार पर पोस्टिंग के आरोप लगाते हुए निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए है. 

वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस शहर अध्यक्ष अमित श्रीवास्तव ने आरोप लगाए कि एसआईआर की प्रक्रिया को दो दिन हो चुके हैं लेकिन अब तक उन्हें बीएलओ की सूची नहीं दी गई. उन्होंने कहा कि अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष है तो ये सूची देने में उन्हें क्या दिक़्क़त हैं?

नोएडा के इस मॉल पर लगा 25 लाख रुपये का जुर्माना, गंदगी मिलने की वजह से हुई कार्रवाई

Published at : 06 Nov 2025 10:33 AM (IST)
Tags :
UP NEWS LUCKNOW NEWS SIR In Uttar Pradesh
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'बहुत ग्लो करते हैं, क्या है आपका स्किन केयर रूटीन', चैंपियन बेटियों ने प्रधानमंत्री मोदी से किया सवाल तो जानें क्या मिला जवाब
'बहुत ग्लो करते हैं, क्या है आपका स्किन केयर रूटीन', चैंपियन बेटियों ने PM मोदी से किया सवाल तो जानें क्या मिला जवाब
बिहार
बिहार में वोटिंग का पहला आंकड़ा आया सामने, तेजस्वी यादव-मैथिली ठाकुर की सीट पर इतना हुआ मतदान
बिहार में वोटिंग का पहला आंकड़ा आया सामने, तेजस्वी यादव-मैथिली ठाकुर की सीट पर इतना हुआ मतदान
इंडिया
राहुल गांधी ने जिस ब्राजीलियन मॉडल का किया जिक्र, उसका वीडियो आया सामने, जानें वोट चोरी पर क्या कहा
राहुल गांधी ने जिस ब्राजीलियन मॉडल का किया जिक्र, उसका वीडियो आया सामने, जानें वोट चोरी पर क्या कहा
क्रिकेट
टी20 में शुभमन गिल की खराब फॉर्म, 10 मैच में 20 की औसत से भी नहीं बने रन, क्या कोच गौतम गंभीर लेंगे एक्शन?
टी20 में शुभमन गिल की खराब फॉर्म, 10 मैच में 20 की औसत से भी नहीं बने रन, क्या कोच गौतम गंभीर लेंगे एक्शन?
Advertisement

वीडियोज

अंधविश्वास के भूतों का हाहाकार
Bihar Election 2025: Khesarilal Yadav के बंगले में चलेगा बुलडोजर?
Bihar Election: 'हाइड्रोजन' फाइल्स का पोस्टमार्टम | Rahul Gandhi | Janhit with Chitra Tripathi
Sandeep Chaudhary: 'हाइड्रोजन बम' फूटा...लोकतंत्र किसने लूटा?
Bihar Election: बिहार में हाइड्रोजन नहीं 'वीडियो बम'!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'बहुत ग्लो करते हैं, क्या है आपका स्किन केयर रूटीन', चैंपियन बेटियों ने प्रधानमंत्री मोदी से किया सवाल तो जानें क्या मिला जवाब
'बहुत ग्लो करते हैं, क्या है आपका स्किन केयर रूटीन', चैंपियन बेटियों ने PM मोदी से किया सवाल तो जानें क्या मिला जवाब
बिहार
बिहार में वोटिंग का पहला आंकड़ा आया सामने, तेजस्वी यादव-मैथिली ठाकुर की सीट पर इतना हुआ मतदान
बिहार में वोटिंग का पहला आंकड़ा आया सामने, तेजस्वी यादव-मैथिली ठाकुर की सीट पर इतना हुआ मतदान
इंडिया
राहुल गांधी ने जिस ब्राजीलियन मॉडल का किया जिक्र, उसका वीडियो आया सामने, जानें वोट चोरी पर क्या कहा
राहुल गांधी ने जिस ब्राजीलियन मॉडल का किया जिक्र, उसका वीडियो आया सामने, जानें वोट चोरी पर क्या कहा
क्रिकेट
टी20 में शुभमन गिल की खराब फॉर्म, 10 मैच में 20 की औसत से भी नहीं बने रन, क्या कोच गौतम गंभीर लेंगे एक्शन?
टी20 में शुभमन गिल की खराब फॉर्म, 10 मैच में 20 की औसत से भी नहीं बने रन, क्या कोच गौतम गंभीर लेंगे एक्शन?
टेलीविजन
'अकबर' संग नहीं जोधा की दोस्ती, परिधि शर्मा बोलीं- जरुरी नहीं सभी के साथ आपके रिश्ते अच्छे हों
'अकबर' संग नहीं जोधा की दोस्ती, परिधि शर्मा बोलीं- जरुरी नहीं सभी के साथ आपके रिश्ते अच्छे हों
ट्रेंडिंग
काला कुर्ता और सफेद दुपट्टा! भाभी ने किया झन्नाटेदार डांस तो दहल गया पूरा इंटरनेट- वीडियो वायरल
काला कुर्ता और सफेद दुपट्टा! भाभी ने किया झन्नाटेदार डांस तो दहल गया पूरा इंटरनेट- वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
India vs Pakistan Gold Price: भारत में तो सस्ता हो रहा सोना, लेकिन क्या हैं पाकिस्तान के हाल? जानें 1 तोला गोल्ड के रेट
भारत में तो सस्ता हो रहा सोना, लेकिन क्या हैं पाकिस्तान के हाल? जानें 1 तोला गोल्ड के रेट
हेल्थ
क्या आपने कराई कैंसर की जांच? एक्सपर्ट्स कह रहे हैं देर न करें, लापरवाही पड़ सकती है भारी
क्या आपने कराई कैंसर की जांच? एक्सपर्ट्स कह रहे हैं देर न करें, लापरवाही पड़ सकती है भारी
ABP NEWS
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
ABP NEWS
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
ABP NEWS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'छन छन बदले मिजाज रजऊ...CM Nitish पर बोले Imran Pratapgarhi | NDA
Bihar Election 2025: 'छन छन बदले मिजाज रजऊ...CM Nitish पर बोले Imran Pratapgarhi | NDA
Embed widget