नोएडा के इस मॉल पर लगा 25 लाख रुपये का जुर्माना, गंदगी मिलने की वजह से हुई कार्रवाई

उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक मॉल में गंदगी मिलने पर जुर्माना लगाया है. नोएडा विकास प्राधिकरण की ओर से बुधवार को ये कार्रवाई की गई है. मामला सेक्टर-25ए स्थित मोदी मॉल का है, जहां निरीक्षण करने के दौरान गंदगी मिलने और विभिन्न नियमों के उल्लंघन पर मॉल प्रबंधन पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया.

नोएडा विकास प्राधिकरण के महाप्रबंधक एसपी सिंह ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मॉल में निरीक्षण के दौरान पाया गया कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था. यहां पर बल्क वेस्ट जनरेटर अपशिष्ट को अलग करने, संग्रह करने और प्रतिबंधित करने के लिए सॉलिड वेस्ट को लेकर सही नियमों का पालन नही किया जा रहा है.

सड़कों पर फेंका जा रहा था कचरा

महाप्रबंधक ने कहा कि मॉल प्रबंधन द्वारा कचरा अनधिकृत कबाड़ियों को दिया जा रहा था, जिनकी वजह से कचरा सड़क पर फेंका जा रहा था. जिससे मॉल के आसपास भी काफी गंदगी फैल रही थी. उन्होने कहा कि निरीक्षण के दौरान मॉल प्रबंधन और कर्मचारियों ने कोई सहयोग नहीं किया.

निरीक्षण के दौरान मॉल वेस्टेज में कई तरह खामियां मिलने और उसके सही निपटान नहीं होने जैसी अव्यस्थाएं पाईं गईं. इन तमाम बातों को देखते हुए विकास प्राधिकरण ने मॉल प्रबंधन पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है और भविष्य में इन अव्यवस्थाओं को दूर करने के निर्देश दिए गए हैं.

प्राधिकरण ने दी सख्त चेतावनी

प्राधिकरण ने मॉल प्रबंधन को चेतावनी भी दी है कि अगर ये जुर्माना एक सप्ताह के अंदर जमा नहीं किया जाता है, तो कठोर कार्रवाई की जाएगी. प्राधिकरण ने आगे भी दूसरे मॉल के निरीक्षण की बात कही हैं. उन्होंने कहा कि जहां भी इस तरह लापरवाही पाई जाएगी वहां मॉल प्रबंधन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस तरह की खामियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

In Pics: देव दीपावली पर लाखों दीयों की रोशनी से जगमगा उठे काशी के घाट, भव्यता देख मंत्रमुग्ध हुए श्रद्धालु