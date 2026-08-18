सिद्धार्थनगर में बुलडोजर एक्शन, सरकारी जमीन पर बना मदरसा ध्वस्त

उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में प्रशासन ने अवैध कब्जे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. यहां के डुमरियागंज तहसील क्षेत्र में स्थित ग्राम पिपरा रामलाल में मंगलवार को खेल मैदान की जमीन पर अवैध अतिक्रमण को बुलडोज़र से ध्वस्त कर दिया गया. इस कार्रवाई में मैदान पर बने मदरसे और मस्जिद के कुछ हिस्सों को भी ढहा दिया गया.

खबर के मुताबिक मंगलवार सुबह करीब छह बजे प्रशासन की टीम भारी सुरक्षा बलों के साथ मौके पर पहुंची और खेल मैदान की भूमि पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की. प्रशासन ने मौके पर छह जेसीबी लगाकर अतिक्रमण हटाया गया. कार्रवाई के दौरान खेल का मैदान की जमीन पर बने मकतब, मदरसे और मस्जिद के कुछ हिस्सों को भी ढहाया गया.

भारी सुरक्षा के बीच हुई बुलडोजर कार्रवाई

बुलडोज़र की कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा ताकि किसी तरह का व्यवधान न हो. पुलिस बल की मौजूदगी में प्रशासन ने कार्रवाई पूरी कर खेल मैदान की जमीन को कब्जामुक्त कराया. वहीं सपा कार्यकर्ताओं में इस एक्शन को लेकर नाराजगी दिखाई दी. रात भर सपा कार्यकर्ता मदरसे की निगरानी करते रहे.

खेल के मैदान से हटाया अवैध अतिक्रमण

बताया जा रहा है कि पिपरा रामलाल गांव में खेल मैदान पर अवैध तरीके से अतिक्रमण करके मकतब मदरसा बनाया गया था. इस संबंध में सरकार बनाम अब्दुल सलाम न्यायालय तहसीलदार न्यायिक डुमरियागंज के यहां 2022 से मुकदमा चल रहा था.

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ग्राम पिपराराम लाल स्थित गाटा संख्या 1028 रकबा 0.063 है. जो राजस्व अभिलेखों में खेल का मैदान ग्राम समाज की जमीन अंकित हैं. जिसमें अब्दुल सलाम पुत्र मो. इद्रीश द्वारा अवैध रूप से मदरसा व मस्जिद का निर्माण किया गया था.

जिसके बाद उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के धारा 67 की कार्रवाई करते हुई. 12 जून 2026 को बेदखली की कार्रवाई करते हुए 24742 रुपए की क्षतिपूर्ति वसूली करने का आदेश पारित किया गया था. जिसके बाद अब ये कार्रवाई की गई है.

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