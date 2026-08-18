वंदे मातरम विवाद पर VHP का प्रदर्शन, खरगे-सोनिया-राहुल के पुतले फूंके

स्वंतत्रता दिवस पर काँग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा वंदे मातरम के अपमान का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है. सोमवार को लखनऊ में विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने इस घटना के विरोध में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पुतला फूंका. हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’ के अपमान का आरोप लगाया.

VHP कार्यकर्ता कांग्रेस नेताओं के पुतले लेकर विरोध मार्च करते हुए हजरतगंज चौराहे पहुंचे. यहां कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. इसके बाद पुतलों पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी और जमकर विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की.

VHP ने कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप

प्रदर्शन में शामिल वीएचपी के सदस्य एसके सिंह ने कहा कि कार्यकर्ता वंदे मातरम् के सम्मान में सड़क पर उतरे हैं. उन्होंने कहा कि राष्ट्रगीत का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. वीएचपी ने आरोप लगाया कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने वंदे मातरम् के दौरान हंसी-मजाक किया जो देश के राष्ट्रगीत का अपमान है.

उन्होंने कहा कि तिरंगा देश की आन, बान और शान है और उसका सम्मान हर भारतीय की जिम्मेदारी है. प्रदर्शनकारियों ने कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कटी सुपारी, मीठा पान, देश के गद्दार भाग जाओ पाकिस्तान’ जैसे नारे भी लगाए.

कांग्रेस नेताओं पर मुकदमे की मांग

VHP नेता यादवेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर राष्ट्रगीत का सम्मान नहीं करने का आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश में वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया जा रहा है लेकिन, कांग्रेस के नेता इसका अपमान कर रहे हैं. उन्होंने मांग की कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और जिन नेताओं ने कथित तौर पर राष्ट्रगीत का अपमान किया है, उनकी लोकसभा और राज्यसभा सदस्यता रद्द की जाए.

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