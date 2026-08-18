Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडवंदे मातरम विवाद पर VHP का प्रदर्शन, खरगे-सोनिया-राहुल के पुतले फूंके

वंदे मातरम विवाद पर VHP का प्रदर्शन, खरगे-सोनिया-राहुल के पुतले फूंके

Vande Matram Controversy: वंदे मातरण विवाद को लेकर विश्व हिन्दू परिषद ने लखनऊ में काँग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के ख़िलाफ़ ज़ोरदार प्रदर्शन किया, इस दौरान उन्होंने काँग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 18 Aug 2026 09:22 AM (IST)
Preferred Sources

स्वंतत्रता दिवस पर काँग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा वंदे मातरम के अपमान का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है. सोमवार को लखनऊ में विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने इस घटना के विरोध में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पुतला फूंका. हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’ के अपमान का आरोप लगाया.

VHP कार्यकर्ता कांग्रेस नेताओं के पुतले लेकर विरोध मार्च करते हुए हजरतगंज चौराहे पहुंचे. यहां कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. इसके बाद पुतलों पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी और जमकर विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की.  

VHP ने कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप

प्रदर्शन में शामिल वीएचपी के सदस्य एसके सिंह ने कहा कि कार्यकर्ता वंदे मातरम् के सम्मान में सड़क पर उतरे हैं. उन्होंने कहा कि राष्ट्रगीत का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. वीएचपी ने आरोप लगाया कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने वंदे मातरम् के दौरान हंसी-मजाक किया जो देश के राष्ट्रगीत का अपमान है.

उन्होंने कहा कि तिरंगा देश की आन, बान और शान है और उसका सम्मान हर भारतीय की जिम्मेदारी है. प्रदर्शनकारियों ने कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कटी सुपारी, मीठा पान, देश के गद्दार भाग जाओ पाकिस्तान’ जैसे नारे भी लगाए. 

कांग्रेस नेताओं पर मुकदमे की मांग

VHP नेता यादवेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर राष्ट्रगीत का सम्मान नहीं करने का आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश में वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया जा रहा है लेकिन, कांग्रेस के नेता इसका अपमान कर रहे हैं. उन्होंने मांग की कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और जिन नेताओं ने कथित तौर पर राष्ट्रगीत का अपमान किया है, उनकी लोकसभा और राज्यसभा सदस्यता रद्द की जाए. 

'पार्टी की मंशा के अनुरूप काम...', BJP ने दी बड़ी जिम्मेदारी तो बोले तारिक मंसूर

About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
Read More
Published at : 18 Aug 2026 09:22 AM (IST)
Tags :
VHP Protest UP NEWS Vande Matram Controversy
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वंदे मातरम विवाद पर VHP का प्रदर्शन, खरगे-सोनिया-राहुल के पुतले फूंके
वंदे मातरम विवाद पर VHP का प्रदर्शन, खरगे-सोनिया-राहुल के पुतले फूंके
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
योगी सरकार के खिलाफ लखनऊ में प्रदर्शन! सपा छात्र सभा ने किया ऐलान
योगी सरकार के खिलाफ लखनऊ में प्रदर्शन! सपा छात्र सभा ने किया ऐलान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में मानसून का कहर जारी, आज 23 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी
यूपी में मानसून का कहर जारी, आज 23 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गाजियाबाद में आवारा कुत्तों का आतंक, 4 साल के मासूम की मौत
गाजियाबाद में आवारा कुत्तों का आतंक, 4 साल के मासूम की मौत
Advertisement

वीडियोज

ChatGPT Viral Video: AI का कमाल! भीड़ में खोई चप्पल, ChatGPT ने ऐसे ढूंढ निकाली, वीडियो चौंका देगा!
Himanshi Khurana का बड़ा खुलासा, Asim Riaz संग रिश्ते में लगा था भगवान को धोखा देने का डर
Lalit Modi ने ठुकराई Bigg Boss 20 में एंट्री की खबर, Salman Khan के शो पर दिया बड़ा बयान
Shah Rukh Khan, Ajay Devgn और Tiger Shroff को Vimal Elaichi Ad पर Maharashtra FDA का नोटिस
Sansani: कैमरे में कैद मर्डर की LIVE पिक्चर
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बंगाल की महिलाओं के खाते में आएंगे 3000 रुपए, सरकार क्यों दे रही पैसा?
बंगाल की महिलाओं के खाते में आएंगे 3000 रुपए, सरकार क्यों दे रही पैसा?
बिहार
बिहार में कई IAS अधिकारियों के तबादले, पटना कमिश्नर का भी ट्रांसफर
बिहार में कई IAS अधिकारियों के तबादले, पटना कमिश्नर का भी ट्रांसफर
बॉलीवुड
सोनाक्षी सिन्हा पॉलिटिक्स करेंगी जॉइन? पिता शत्रुघ्न सिन्हा ने किया खुलासा
सोनाक्षी सिन्हा पॉलिटिक्स करेंगी जॉइन? पिता शत्रुघ्न सिन्हा ने किया खुलासा
स्पोर्ट्स
सचिन तेंदुलकर के नाम टेस्ट क्रिकेट का ये 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', 100 साल तक भी कोई नहीं तोड़ पाएगा!
सचिन तेंदुलकर के नाम टेस्ट क्रिकेट का ये 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', 100 साल तक भी कोई नहीं तोड़ पाएगा!
इंडिया
BJP की नई टीम में छह साल बाद राम माधव की वापसी, क्यों मिला मौका?
BJP की नई टीम में छह साल बाद राम माधव की वापसी, क्यों मिला मौका?
विश्व
डोनाल्ड ट्रंप की घट गई लोकप्रियता? सामने आया बड़ा कारण
डोनाल्ड ट्रंप की घट गई लोकप्रियता? सामने आया बड़ा कारण
ट्रेंडिंग
Viral Engineer Story: Adobe से छूटी नौकरी तो अब स्कूल बस चला रहा ये इंजीनियर, नहीं मानी हार
Adobe से छूटी नौकरी तो अब स्कूल बस चला रहा ये इंजीनियर, नहीं मानी हार
ऑटो
नई Kwid खरीदने का प्लान? पहले जानें EMI का पूरा हिसाब
नई Kwid खरीदने का प्लान? पहले जानें EMI का पूरा हिसाब
ABP NEWS
कुछ लोगों की गलतियों के लिए हमें सज़ा क्यों मिलनी चाहिए?
कुछ लोगों की गलतियों के लिए हमें सज़ा क्यों मिलनी चाहिए?
ABP NEWS
सोरेन सरकार के झुकने के बाद देवेंद्र महतो की पहली प्रतिक्रिया।
सोरेन सरकार के झुकने के बाद देवेंद्र महतो की पहली प्रतिक्रिया।
ABP NEWS
क्या प्रशांत किशोर के शपथ ग्रहण में कोई गलती हुई थी?
क्या प्रशांत किशोर के शपथ ग्रहण में कोई गलती हुई थी?
ABP NEWS
सोरेन सरकार ने JSSC-CGL परीक्षा रद्द की, उम्मीदवार नाराज़।
सोरेन सरकार ने JSSC-CGL परीक्षा रद्द की, उम्मीदवार नाराज़।
ENT LIVE
Lalit Modi ने Bigg Boss 20 में एंट्री की खबरों को बताया Fake News, Legal Notice भी भेजा
Lalit Modi ने Bigg Boss 20 में एंट्री की खबरों को बताया Fake News, Legal Notice भी भेजा
Embed widget