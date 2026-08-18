दारोगा की पिटाई के बाद लखनऊ नगर निगम सख्त, अवैध डेयरियों पर एक्शन
Lucknow News: नगर निगम टीम और पुलिस पर हमला करने के आरोप पर 23 लोगों के खिलाफ पारा थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है. इसमें दो महिलाएं भी शामिल है. पुलिस ने 10 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया है.
लखनऊ के पारा इलाके में नगर निगम की टीम पर हुए हमले के बाद मंगलवार को अवैध डेयरियों के खिलाफ नगर निगम और पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया. भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई करते हुए 100 से ज्यादा भैंसों को पकड़ा गया. इस दौरान मेयर सहित कई अफसर मौजूद रहे.
रविवार को पारा क्षेत्र में अवैध डेयरियों के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची नगर निगम की टीम पर कुछ लोगों ने पथराव कर दिया था. इस दौरान नगर निगम की गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई थी. एक दारोगा को पकड़कर उसकी पिटाई की गई थी. बुद्धेश्वर चौकी प्रभारी दरोगा विनय पटेल को भी गंभीर चोटें आई थीं.
हमले के बाद बढ़ाया गया पुलिस बल
रविवार की घटना के बाद मंगलवार को नगर निगम ने पुलिस के साथ मिलकर दोबारा अभियान शुरू किया. कई थानों की पुलिस फोर्स की मौजूदगी में पशु चिकित्सा विभाग की टीम ने अवैध डेयरियों में बंधी भैंसों को पकड़ना शुरू किया. नगर निगम के पशु चिकित्सा अधिकारी अभिनव वर्मा के मुताबिक अभियान में अब तक 100 से अधिक भैंसें पकड़ी जा चुकी हैं. अवैध डेयरियों को खाली कराने और पशुओं को हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है.
23 पर दर्ज है मुकदमा
नगर निगम टीम और पुलिस पर हमला करने के आरोप पर 23 लोगों के खिलाफ पारा थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है. इसमें दो महिलाएं भी शामिल है. पुलिस ने 10 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया जबकि बाकी को पकड़ने के लिए टीम लगाई गई हैं.
बता दें कि इस घटना को लेकर पशु कल्याण प्रभारी अवधेश कुमार ने पारा थाने में नामजद और अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ तहरीर दी थी. नगर निगम प्रशासन ने साफ कर दिया था कि गुंडागर्दी के आगे अभियान रुकेगा नहीं और हमलावरों पर सख्त कार्रवाई के साथ शहर को आवारा पशुओं से मुक्त कराने की कार्रवाई जारी रहेगी.
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