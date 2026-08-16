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वाराणसी में तिरंगे के रंग में सजी गंगा आरती, देखें तस्वीरें
Varanasi News In Hindi: वाराणसी में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर धार्मिक स्थलों पर भी राष्ट्रभक्ति का नजारा देखने को मिला. वहीं गंगा आरती स्थल को भी आकर्षक रूप में सजाया गया था.
वाराणसी में तिरंगे के रंग में सजे गंगा आरती
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Published at : 16 Aug 2026 08:36 AM (IST)
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Hirdesh Kumar Singh
Opinion