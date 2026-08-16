स्वतंत्रता दिवसExplainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडवाराणसी में तिरंगे के रंग में सजी गंगा आरती, देखें तस्वीरें

वाराणसी में तिरंगे के रंग में सजी गंगा आरती, देखें तस्वीरें

Varanasi News In Hindi: वाराणसी में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर धार्मिक स्थलों पर भी राष्ट्रभक्ति का नजारा देखने को मिला. वहीं गंगा आरती स्थल को भी आकर्षक रूप में सजाया गया था.

Written By : निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी  | Updated at : 16 Aug 2026 08:36 AM (IST)
Varanasi News In Hindi: वाराणसी में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर धार्मिक स्थलों पर भी राष्ट्रभक्ति का नजारा देखने को मिला. वहीं गंगा आरती स्थल को भी आकर्षक रूप में सजाया गया था.

वाराणसी में तिरंगे के रंग में सजे गंगा आरती

1/4
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वाराणसी के धार्मिक स्थलों पर भी राष्ट्रभक्ति की अनोखी तस्वीर देखने को मिली. जहां एक तरफ ब्रह्म मुहूर्त में भगवान विश्वनाथ की मंगला आरती के दौरान तिरंगे की आकर्षक आकृति दर्शाइ गई थी.
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वाराणसी के धार्मिक स्थलों पर भी राष्ट्रभक्ति की अनोखी तस्वीर देखने को मिली. जहां एक तरफ ब्रह्म मुहूर्त में भगवान विश्वनाथ की मंगला आरती के दौरान तिरंगे की आकर्षक आकृति दर्शाइ गई थी.
2/4
वहीं देर शाम होने वाली गंगा घाट की विश्व प्रसिद्ध आरती में भी स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय पर्व का उत्साह भी देखा गया.
वहीं देर शाम होने वाली गंगा घाट की विश्व प्रसिद्ध आरती में भी स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय पर्व का उत्साह भी देखा गया.
3/4
गंगा आरती स्थल को आकर्षक रूप में सजाया गया था, इसके अलावा घाट पर भगवान शंकर की मूर्ति पर तिरंगे की माला को अर्पित किया गया था.
गंगा आरती स्थल को आकर्षक रूप में सजाया गया था, इसके अलावा घाट पर भगवान शंकर की मूर्ति पर तिरंगे की माला को अर्पित किया गया था.
4/4
वहां मौजूद श्रद्धालुओं ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाने के अलावा देशभक्ति नारे लगाए .सभी ने भारत की समृद्धि और खुशहाली के लिए मां गंगा से प्रार्थना की.
वहां मौजूद श्रद्धालुओं ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाने के अलावा देशभक्ति नारे लगाए .सभी ने भारत की समृद्धि और खुशहाली के लिए मां गंगा से प्रार्थना की.
Published at : 16 Aug 2026 08:36 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Ganga Aarti VARANASI NEWS Independence Day 2026

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राज्य
'देश से ज्यादा ये BJP का...', स्वतंत्रता दिवस पर उद्धव गुट का निशाना
'देश से ज्यादा ये BJP का...', स्वतंत्रता दिवस पर उद्धव गुट का निशाना
राज्य
अखिलेश के विधायक बोले- सपा ने की थी महिला आरक्षण की शुरूआत
अखिलेश के विधायक बोले- सपा ने की थी महिला आरक्षण की शुरूआत
राज्य
15 अगस्त से राम मंदिर में हुआ बड़ा बदलाव, पुजारियों को करना होगा ये काम
15 अगस्त से राम मंदिर में हुआ बड़ा बदलाव, पुजारियों को करना होगा ये काम
राज्य
सीतापुर में किशोरी की मौत पर CM योगी सख्त, चौकी इंचार्ज सस्पेंड
सीतापुर में किशोरी की मौत पर CM योगी सख्त, चौकी इंचार्ज सस्पेंड
Advertisement

वीडियोज

अंधविश्वास से कब मिलेगी आजादी ?
Bollywood News: विजय के Independence Day मंच पर तृषा की मौजूदगी, एक पल ने खींचा ध्यान (15.08.26)
Jagadhatri: 😯Janvi ने Jagadhatri को किया टीम से बाहर, फिर भी कॉलेज पहुंची Jagadhatri #sbs
Independence Day 2026: Rang De Basanti से Border तक, ये Patriotic Films जरूर देखें
Rhea Chakraborty ने Sushant Singh Rajput Case पर कहा, ‘Kaafi Saal Kar Liya Maine’

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

Hirdesh Kumar Singh
Hirdesh Kumar Singh
मल्लिकार्जुन खरगे की रैली और गंगाजल से 'शुद्धिकरण', धर्मग्रंथों ने खोल दी इस पाखंड की पोल
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
झारखंड
रांची: CM आवास का घेराव करेंगे छात्र, मुख्यमंत्री के इस्तीफे की है मांग
रांची: CM आवास का घेराव करेंगे छात्र, मुख्यमंत्री के इस्तीफे की है मांग
बॉलीवुड
प्रेग्नेंट दीपिका को एयरपोर्ट छोड़ने पहुंचे रणवीर, कूल लुक में दिखीं एक्ट्रेस
प्रेग्नेंट दीपिका को एयरपोर्ट छोड़ने पहुंचे रणवीर, दिखा कूल लुक
क्रिकेट
गॉल में दूसरे दिन कैसा रहेगा मौसम? बारिश की कितनी संभावना, जानें
गॉल में दूसरे दिन कैसा रहेगा मौसम? बारिश की कितनी संभावना, जानें
विश्व
US-ईरान जंग से चीन का फायदा, प्रशांत महासागर में अब ड्रैगन पसारेगा पैर!
US-ईरान जंग से चीन का फायदा, प्रशांत महासागर में अब ड्रैगन पसारेगा पैर!
एग्रीकल्चर
मक्का में बारिश के बाद बढ़ जाते हैं ये कीट, ऐसे करें बचाव
मक्का में बारिश के बाद बढ़ जाते हैं ये कीट, ऐसे करें बचाव
इंडिया
'मां से पूछो ...', BJP प्रदेश अध्यक्ष के CM विजय पर दिए बयान पर विवाद
'मां से पूछो ...', BJP प्रदेश अध्यक्ष के CM विजय पर दिए बयान पर विवाद
शिक्षा
Success Story: कन्नूर कोर्ट में काम कर रहीं पहली दृष्टिहीन जज, ऐसे सुनती हैं केस
कन्नूर कोर्ट में काम कर रहीं पहली दृष्टिहीन जज, ऐसे सुनती हैं केस
टेक्नोलॉजी
क्या होता है Thermal Scanner, जानें कैसे करता है काम?
क्या होता है Thermal Scanner, जानें कैसे करता है काम?
ENT LIVE
Awarapan 2 के Poster पर उठे सवाल, Emraan Hashmi की Film पर लगा Copy का आरोप
Awarapan 2 के Poster पर उठे सवाल, Emraan Hashmi की Film पर लगा Copy का आरोप
ENT LIVE
Elvish Yadav की बड़ी छलांग, Tiger Shroff के साथ Action Film और Malamaal Weekly 2 में एंट्री!
Elvish Yadav की बड़ी छलांग, Tiger Shroff के साथ Action Film और Malamaal Weekly 2 में एंट्री!
ABP NEWS
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
ABP NEWS
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
ABP NEWS
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
Embed widget