वाराणसी में तिरंगे के रंग में सजी गंगा आरती, देखें तस्वीरें

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वाराणसी के धार्मिक स्थलों पर भी राष्ट्रभक्ति की अनोखी तस्वीर देखने को मिली. जहां एक तरफ ब्रह्म मुहूर्त में भगवान विश्वनाथ की मंगला आरती के दौरान तिरंगे की आकर्षक आकृति दर्शाइ गई थी.