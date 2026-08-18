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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडरामपुर में पत्नी से हैवानियत, प्राइवेट पार्ट में करंट लगाकर की हत्या

रामपुर में पत्नी से हैवानियत, प्राइवेट पार्ट में करंट लगाकर की हत्या

Rampur Murder: उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक पति ने पत्नी को करंट लगाकर मौत के घाट उतार दिया. आरोप है कि पति जमीन बेचने का दबाव बना रहा था लेकिन इनकार करने पर उसने इस वारदात को अंजाम दिया.

Written By : बाबर खान, रामपुर |  Updated at : 18 Aug 2026 11:28 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के रामपुर से बेहद खौफनाक मामला सामने आया है. जहां एक  पति ने अपनी पत्नी से हैवानियत की सारी हदें पार कर दी और पत्नी को कई जगह करंट लगाकर मार डाला. आरोप है कि जमीन बेचकर रुपये देने से इनकार करने पर पति ने पत्नी के हाथ-पैर बांधकर उसके साथ बेरहमी की और प्राइवेट पार्ट में करंट लगाकर उसकी जान ले ली. 

पुलिस ने मृतका के परिजनों की तहरीर पर पति समेत छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मुख्य आरोपी पति इसरार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है.  

पत्नी को करंट लगाकर मौत के घाट उतारा

जानकारी के मुताबिक बिलासपुर क्षेत्र निवासी नसरीन की शादी साल 2013 में इसरार के साथ हुई थी. दंपति के पांच बच्चे हैं. आरोप है कि इसरार लंबे समय से नसरीन पर जमीन बेचकर रुपये देने का दबाव बना रहा था. जमीन बेचने से नसरीन के इनकार करने पर दोनों के बीच आए दिन विवाद होता रहता था. 

मृतका के परिजनों ने आरोप लगाया कि जमीन विवाद के चलते ही आरोपी पति इसरार ने नसरीन के साथ मारपीट की और हैवानियत करते हुए उसे करंट लगाकर मौत के घाट उतार दिया. इस घटना के बाद पूरे परिवार में कोहराम मच गया. 

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आरोपी पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार

अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह ने बताया कि थाना बिलासपुर में मृतका के परिजन की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है. तहरीर में महिला की हत्या उसके पति द्वारा किए जाने का आरोप लगाया गया है. पुलिस ने आरोपी पति इसरार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

एएसपी के अनुसार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला के शरीर पर करंट लगाए जाने की पुष्टि हुई है. शरीर के करीब पांच-छह स्थानों पर करंट के निशान पाए गए हैं. पुलिस मामले में मुकदमे में नामजद अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच कर रही है. 

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About the author बाबर खान, रामपुर

बाबर खान उत्तर प्रदेश के रामपुर की खबरों पर नजर रखते हैं. राजनीतिक, सामाजिक और क्राइम की खबरों पर खास पकड़ है.
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Published at : 18 Aug 2026 11:28 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Rampur News
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