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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडभगत सिंह को लेकर IAS रिंकू राही का विवादित बयान, FIR की उठी मांग

भगत सिंह को लेकर IAS रिंकू राही का विवादित बयान, FIR की उठी मांग

UP News: आईएएस रिंकू सिंह राही का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने शहीद ए आजम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की और उन्हें सबसे बड़ा बेवकूफ बताया है.

Written By : प्रवीण द्विवेदी, जालौन |  Updated at : 18 Aug 2026 10:27 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के जालौन में आईएएस अधिकारी रिंकू सिंह राही ने शहीद-ए-आजम भगत सिंह को लेकर विवादित बयान दिया है. जिसके बाद बवाल हो गया है. स्वंतत्रता दिवस के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने भगत सिंह को सबसे बड़ा बेवकूफ बताया, जिसके बाद उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जालौन के उरई स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्यक्रम उस वक्त विवादों में आ गया, जब IAS अधिकारी रिंकू सिंह राही के कथित बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इस कार्यक्रम में रिंकू सिंह राही ने शहीद-ए-आजम भगत सिंह को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए उन्हें आज के समय के हिसाब से 'सबसे बड़ा बेवकूफ' बताया.

रिंकू राही ने दिया विवादित बयान

वायरल वीडियो में रिंकू सिंह राही शहीद-ए-आजम भगत सिंह के व्यक्तित्व और उनके स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को लेकर टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं. आरोप है कि उन्होंने भगत सिंह को 'बेवकूफ' बताते हुए कहा कि आज के समय के हिसाब से वह सबसे बड़े बेवकूफ थे. साथ ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और शहीदों को लेकर भी उनकी टिप्पणियों पर सवाल उठाए जा रहे हैं.

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सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

रिंकू सिंह के इस बयान ने तूल पकड़ लिया है. सोशल मीडिया पर लोगों की ओर से तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है. IAS रिंकू वर्तमान में उरई में SDM न्यायिक के पद पर तैनात हैं. स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व के मंच से शहीद भगत सिंह को लेकर दिए गए कथित बयान ने प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज कर दी है.

इसी बीच गोंडा निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर IAS रिंकू सिंह राही के खिलाफ FIR दर्ज किए जाने की मांग की है. अब सवाल यह है कि वायरल वीडियो में कही गई बातों पर प्रशासन क्या संज्ञान लेता है और शिकायत के आधार पर पुलिस की ओर से आगे क्या कार्रवाई की जाती है. फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और शिकायत के बाद यह मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. 

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Published at : 18 Aug 2026 10:25 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Jalaun News IAS Rinku Singh Rahi
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